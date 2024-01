Aldi verkauft nächste Woche ein Gerät, das jeder mit Brille besitzen sollte

Wenn ihr wie ich eine Brille tragen müsst, dann kennt ihr das tägliche Leid von schmutzigen Gläsern. Um euch das Leben etwas leichter zu machen, gibt es bei Aldi Süd ab dem 18. Januar 2024 ein Ultraschallreinigungsgerät für kleines Geld. Doch nicht nur Brillen lassen sich damit super reinigen.

Aldi Süd verkauft Ultraschallreinigungsgerät günstiger

Wenn ihr einen klaren Durchblick haben wollt, dann müsst ihr eure Brille regelmäßig putzen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise feuchte Brillenputztücher, die unter Umständen die Oberflächenbeschichtung angreifen können. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Viel besser ist die Reinigung mit etwas Spülmittel und einem weichen Tuch. Noch einfach geht es hingegen mit einem Ultraschallreinigungsgerät, das Aldi Süd ab dem 18. Januar 2024 für nur 19,99 Euro verkauft.

Im Prospekt von Aldi Süd ist das Angebot mit dem Ultraschallreinigungsgerät schon gelistet. (Bildquelle: Aldi-Süd-Prospekt)

Mit so einem Ultraschallreinigungsgerät lassen sich Brillen wie bei einem Optiker schnell und effektiv säubern. Alternativ könnt ihr auch Schmuck, wasserdichte Uhren, Rasierklingen und vieles mehr damit reinigen. Ihr solltet euch nur vorher informieren, ob das jeweilige Teil die Reinigung in so einem Gerät übersteht.

Der Preis von 19,99 Euro für das Ultraschallreinigungsgerät von Aldi Süd ist wirklich gut. Ein ähnlich aussehendes Modell auf Amazon kostet trotz Rabatt über 30 Euro (bei Amazon anschauen). Umso interessanter ist das Angebot von Aldi Süd, um günstig an so ein Gerät zu kommen.

Ultraschallreinigungsgerät Ultraschallreiniger Degas Ultraschallgerät KECOOLKE 600 ml Schallreiniger Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.01.2024 06:55 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf so eines Ultraschallreinigungsgeräts?

Im Grunde für alle, die ihre Brille und andere Geräte anständig und ohne viel Aufwand reinigen wollen. Der Preis von Aldi Süd mit knapp unter 20 Euro ist sehr attraktiv und der Effekt besonders groß. Nicht umsonst nutzen Optiker genau die gleiche Technologie, um die Brillen ihrer Kundinnen und Kunden zu reinigen. Bei dem Produkt von Aldi nur in einem etwas kleineren Maßstab, aber ähnlich gut. Ich will auf mein Ultraschallreinigungsgerät in jedem Fall nicht mehr verzichten.

