Aldi verkauft nächste Woche ein Messgerät, das jeder Heimwerker besitzen sollte

Jeder Heimwerker sollte eine gewisse Auswahl an Werkzeug und Geräten besitzen, mit dem sich kleinere oder größere Reparaturen im Haushalt erledigen lassen. Doch auch wenn es ans Bohren in eine Wand geht, kann es schnell gefährlich werden. Ab dem 11. September 2023 bekommt ihr bei Aldi Nord ein Werkzeug, das euch teure Reparaturen erspart.

Aldi verkauft Multi-Messgerät zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr in einem Haus oder einer Wohnung wohnt und ein Loch in die Wand bohren wollt, dann besteht immer die Gefahr, dass ihr entweder eine Strom-, Gas- oder Wasserleitung trefft. Um dem entgegenzuwirken, könnt ihr einen Leitungssucher kaufen, der euch genau verrät, was sich unter der Oberfläche befindet. Ab dem 11. September 2023 verkauft Aldi Nord genau so ein Modell für nur 14,99 Euro (bei Aldi Nord anschauen) in den Märkten. Bei Aldi Süd wird er nicht angeboten.

Mit so einem Multi-Messgerät, wie Aldi es bezeichnet, könnt ihr Stromleitungen, Metall oder Holz hinter Wänden aufspüren. Wenn ihr also ein Loch bohren wollt, dann wisst ihr so, dass ihr nicht versehentlich in eine Leitung landet. Habt ihr Rigipswände, dann könnt ihr mit diesem Messgerät auch einen Holzbalken finden, an dem ihr etwas Schwereres montieren könnt. Der Preis von Aldi ist sehr gut. Eine brauchbare Alternative kostet bei Amazon knapp über 20 Euro (bei Amazon anschauen). Solltet ihr aber keinen Aldi Nord in der Nähe haben, wäre das vielleicht was für euch.

Feuchtigkeitsmesser im Angebot

Neben dem Leitungssucher bietet Aldi Nord zudem auch ein Feuchtigkeitsmessgerät für 14,99 Euro an. Damit könnt ihr die Feuchtigkeit in Holz, Wänden und Baumaterialien messen. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn ihr einen Kamin habt und die Feuchtigkeit des Holzes messen wollt. Aber auch wenn ihr das Gefühl habt, dass die Wände oder der Keller feucht sind, könnt ihr das so überprüfen. Ein ähnliches Modell bekommt ihr für knapp unter 18 Euro bei Amazon (bei Amazon anschauen).

