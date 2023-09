Aldi verkauft nächste Woche ein Produkt, das jeder im Haus haben sollte

Der Sommer neigt sich langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Spätestens jetzt beginnt wieder die Zeit, in der ihr euch Gedanken über das Beheizen der eigenen vier Wände machen solltet. Um die Kosten im Griff zu behalten, verkauft Aldi ab dem 21. September 2023 einen Heizkörperthermostat zum Schnäppchenpreis.

Aldi verkauft Heizkörperthermostat günstiger

Der letzte Winter hat gezeigt, wie wichtig der richtige Umgang mit der Heizung ist, um Geld zu sparen. Wenn ihr euch bisher noch keinen Heizkörperthermostat angeschafft habt, dann wird es spätestens jetzt Zeit dafür. Ab dem 21. September 2023 verkauft Aldi Nord Heizkörperthermostate für 14,99 Euro pro Stück (bei Aldi anschauen). Es handelt sich um ein lokales Angebot in den Märkten. Bei Aldi Süd gilt das Angebot nicht.

Das Heizkörperthermostat von Aldi passt laut dem Hersteller Ambinao auf die meisten Heizungsventile und kann so dazu beitragen, dass die Heizkosten erheblich gesenkt werden. Dazu müsst ihr euren Alltag aber kennen und die Heizzeitpunkte so einstellen, dass ihr nur dann höher heizt, wenn ihr auch in der Wohnung oder im Haus seid. So könnt ihr richtig viel Geld sparen.

Der Preis von Aldi Nord für den Heizkörperthermostat von 14,99 Euro ist sehr gut. Alternativen bei Amazon sind deutlich teurer. Da geht es so bei 20 Euro los. Meist kosten die Thermostate aber mehr. Erst wenn ihr eine größere Anzahl im Paket kauft, kommt ihr auf einen attraktiven Preis (bei Amazon anschauen). So oder so unterbietet Aldi die Preise aktuell.

So könnt ihr weitere Heizkosten sparen:

Smarte Heizkörperthermostat können mehr

Der Heizkörperthermostat von Aldi Nord für 15 Euro ist das Basisprodukt. Ihr könnt auch mehr Geld ausgeben und smarte Heizkörperthermostate kaufen, die deutlich komfortabler direkt vom Smartphone zu bedienen sind. Die kosten dann aber auch gern schnell 50 Euro pro Stück (bei Amazon anschauen). Ihr solltet zudem in jedem Fall auch euren Vertrag prüfen und checken, ob ihr nicht woanders weniger für Gas bezahlt. Wir haben einen Gasvergleich für euch:

