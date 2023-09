Aldi verkauft nächste Woche ein Produkt, das Licht ins Dunkel bringt

Bei Aldi könnt ihr bald ein wirklich praktisches Produkt kaufen, das zu der immer dunkler werdenden Jahreszeit passt. Besonders wenn ihr nicht immer und überall das Licht einschalten wollt, könnt ihr euch mit den kleinen LED-Lampen euren Alltag deutlich erleichtern.

Aldi Nord verkauft LED-Lampen für Schränke und Schubladen

Wenn ihr auch vor dem Problem steht, dass ihr in eurem Schrank oder den Schubladen nicht immer das findet, was ihr sucht und das in erster Linie am schlechten Licht liegt, dann hat Aldi Nord ab dem 5. Oktober 2023 die Lösung für euch. Ab diesem Tag werden in den Filialen des Discounters nämlich Leuchten verkauft, die für den Einsatz im Schrank oder einer Schublade gedacht sind. Der Preis liegt bei 9,99 Euro (bei Aldi Nord anschauen).

Aldi Nord verkauft bald Schrankleuchten günstiger. (Bildquelle: Casalux)

Insgesamt verkauft Aldi Nord drei Ausführungen:

Schranklicht mit Bewegungsmelder

Zwei Schranklichter

Drei Schubladenlichter

Wie genau die Schranklichter ohne Bewegungsmelder funktionieren, beschreibt Aldi nicht. Vermutlich über einen Lichtsensor. Es ist jeweils ein Akku integriert, der per USB wieder aufgeladen werden kann. Bei Amazon werden ähnliche Produkte verkauft. Dort ist es im Doppelpack mit Bewegungsmelder etwas günstiger (bei Amazon anschauen).

So könnt ihr beim Einkaufen im Internet Geld sparen:

Wer braucht solche Leuchten?

Im Grunde jeder, der keine optimale Beleuchtung hat und somit in Schrank oder Schubladen nichts sehen kann. Ich persönlich habe eine Schrankleuchte mit Bewegungsmelder in meinem Kleiderschrank installiert und möchte diese nicht mehr missen. Besonders jetzt in der langsam dunkler werdenden Jahreszeit möchte man nicht immer das große Licht einschalten. Früher musste ich mir mit der LED vom Handy aushelfen.

Ich habe so ein Schranklicht mit Bewegungsmelder zweckentfremdet und unter meine Kommode im Flur installiert. Sobald sich dort etwas bewegt im Dunkeln, geht ein Licht an und beleuchtet den Boden. Es gibt also deutlich mehr Einsatzzwecke für solche Lampen, die ihr nutzen könnt. Nur aufladen müsst ihr sie regelmäßig. Das ist das einzige Manko für mich.