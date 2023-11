Aldi verkauft nächste Woche ein unverzichtbares Gerät, das in jeden Wohnraum gehört

In Deutschland gilt seit über zehn Jahren in den meisten Wohnräumen und Fluchtwegen eine Rauchwarnmelder-Pflicht. Wenn ihr keinen habt oder aktuell auf der Suche nach einem neuen Modell seid, das eine extrem lange Akkulaufzeit bietet, dann solltet ihr am 16. November 2023 bei Aldi reinschauen.

Aldi verkauft Rauchwarnmelder für 8,99 Euro

Bereits seit 2012 gilt in Deutschland eine Rauchwarnmelder-Pflicht, die besagt, dass in allen Schlaf- und Kinderzimmern ein Gerät verbaut sein muss. Zudem muss ein Rauchwarnmelder in Fluren angebracht sein, die als Fluchtweg dienen. Solltet ihr keine besitzen oder aktuell nach einem neuen Modell suchen, dann könnt ihr am 16. November 2023 bei Aldi Nord und Süd in den Filialen zuschlagen (bei Aldi anschauen).

Beide Discounter haben einen Rauchwarnmelder von Workzone für 8,99 Euro im Angebot, der eine Akkulaufzeit von 10 Jahren bieten soll. Andere Geräte, die meist günstiger sind, halten viel kürzer. Am Ende zahlt ihr über die Lebensdauer aber mehr, weil ihr immer wieder Batterien oder einen Akku kaufen müsst. Die rund 9 Euro von Aldi Nord und Süd sind sehr günstig. Ein vergleichbares Modell kostet bei Amazon knapp über 11 Euro (bei Amazon anschauen). Der Testsieger von Stiftung Warentest sogar über 20 Euro (bei Amazon anschauen).

Smartwares Rauchmelder – 10 Jahre Batterielebensdauer, Q-Qualitätssiegel, Prüftaste, 85 dB, RM520 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.11.2023 10:11 Uhr

Vorsicht in der Küche und im Bad

Ich persönlich habe einen Rauchwarnmelder in jedem Raum, selbst im Büro und Wohnzimmer, denn dort stehen die meisten elektronischen Geräte, die im schlimmsten Fall ein Feuer auslösen können. In der Küche über dem Herd und im Badezimmer könnt ihr solche Rauchwarnmelder aber nicht anbringen, denn diese würden bei Dampf einen Alarm auslösen. Dort nutze ich einen Hitzewarnmelder (bei Amazon anschauen). Diese reagieren nicht auf Rauch, sondern auf Hitze. Sollte also in der Küche durch einen Fettbrand ein Feuer entstehen, ist man direkt gewarnt und nicht dann erst, wenn mehr brennt und sich viel Rauch entwickelt, der schon in anderen Räumen zu finden ist.

