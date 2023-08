Aldi verkauft nächste Woche eine einzigartige Tischlampe zum Schnäppchenpreis

Aldi bietet mittlerweile im Grunde alles an, was sich verkaufen lässt. Dazu gehören auch Lampen, die ihr hinstellen oder aufhängen könnt. Ab Montag gibt es von Casalux eine 3-in-1-Lampe im Angebot, die sehr außergewöhnlich ist. Diese könnt ihr nämlich auch auf eine Flasche schrauben.

Aldi verkauft Flaschenlampe zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr auf der Suche nach einer einzigartigen Beleuchtung seid, dann könnt ihr am 28. August 2023 bei Aldi Nord reinschauen. Dort wird nämlich eine 3-in-1-Lampe für nur 17,99 Euro verkauft (bei Aldi Nord anschauen). Das 3-in-1 steht für zwei verschiedene Höhen und die Möglichkeit, den Lampenschirm mit Akku und der Technik darin auf eine Flasche stecken zu können. Bei Amazon kostet eine ähnliche Alternative fast 30 Euro (bei Amazon anschauen).

So sieht die Lampe im Auslieferungszustand aus:

Die Tischlampe sieht auf den ersten Blick sehr unspektakulär aus. (Bildquelle: Aldi/Casalux)

Wenn ihr es aber extravaganter mögt, dann könnt ihr den oberen Teil abnehmen und auf eine Flasche stecken. Das sieht dann so aus:

Ihr könnt euch ein eigenes Lampendesign schaffen. (Bildquelle: Aldi/Casalux)

Damit das überhaupt funktioniert, ist in der Lampe mit 28 LEDs ein 3.000-mAh-Akku integriert und ein Adapter für Flaschenhälse mit bis zu 30 mm Durchmesser vorhanden. Wenn ihr also eine hochwertige Flasche besitzt, die ihr noch besser in Szene setzen wollt, dann ist diese Tischlampe genau das Richtige für euch. Aktiviert wird die Lampe im Übrigen per Touchfläche an der Oberseite.

Das müsst ihr über Aldi wissen:

7 Fakten über Aldi, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Aldi bietet mehrere Farben an

Die 3-in-1-Tischlampe von Casalux kann bei Aldi Nord in den Farben Grau, Beige und Oliv gekauft werden. Sie hat eine Leistungsaufnahme von etwa 4,2 Watt und ist 280 lm hell. Mit der IP-54-Zertifizierung ist sie auch gegen Spritzwasser geschützt. Sie fällt mit 7 cm aber recht klein aus. Ihr solltet euch also nicht zu viel Leuchtkraft erhoffen, sondern die Lampe eher als Deko sehen.

