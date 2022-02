Aldi hat bald wieder einen großen 4K-TV im Angebot. Der Discounter bietet dieses Mal ein 70-Zoll-Modell von TCL zum attraktiven Preis an. Das Besondere an diesem Fernseher ist, dass darauf Android TV läuft und man somit alle Möglichkeiten hat, die Google über das Betriebssystem zur Verfügung stellt.

Aldi verkauft 70-Zoll-Fernseher für 699 Euro

In den letzten Monaten sind Fernseher teilweise deutlich im Preis gestiegen. Jetzt normalisiert sich die Situation und man bekommt wieder richtig gute TV-Deals. So ist Aldi auch wieder verstärkt in das Geschäft eingestiegen und hat mit dem TCL UHD-TV 70P615 ab dem 24. Februar wieder einen anständigen Fernseher im Angebot. Dieser wird für 699 Euro über den Onlineshop verkauft (bei Aldi anschauen). Hier kann jeder zuschlagen und der Versand ist kostenlos. Man sollte nur die stark variable Lieferzeit von 5 bis 20 Werktagen beachten.

Ein Preisvergleich fällt schwer, denn nur Aldi selbst verkauft über den Medion-Shop diesen Fernseher sonst für 820 Euro. Schaut man auf andere Hersteller in der Größe, dann muss man auch mindestens 800 bis über 900 Euro bezahlen, wenn es beispielsweise ein Modell von Samsung sein soll (bei Amazon anschauen). Der Preis von Aldi ist also sehr gut.

Was ihr über Aldi wissen solltet:

7 Fakten über Aldi, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Für wen lohnt sich der Kauf des Fernsehers bei Aldi?

Im Grunde für alle, die einen riesigen Fernseher haben wollen, der nicht zu viel kostet. Man bekommt ein 4K-Panel und zwei Dolby-Digital-Lautsprecher mit jeweils 16 Watt, die für ein Kinoerlebnis sorgen sollen. Wie üblich ist ein HD-Triple-Tuner für klassisches TV verbaut. Das Highlight ist aber Android TV als Betriebssystem. Man kann damit so gut wie alle Streaming-Dienste erreichen, hat Zugang zum Play Store und kann sich darüber noch vieles herunterladen.

Ansonsten bekommt man einen in meinen Augen sehr schönen Fernseher, der seine Standfüße aber weit am Rand hat. Das sollte man beachten, wenn man begrenzten Platz zum Aufstellen hat. Insgesamt ein tolles Angebot von Aldi, wenn man sich einen so großen Fernseher gönnen möchte. Wer etwas mehr erwartet, sollte zu einem TV mit OLED-Bildschirm greifen. Die kosten aber natürlich viel mehr (bei Amazon anschauen).