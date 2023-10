Aldi verkauft Radwechsel-Set von Goodyear zum Traumpreis

Mit sinkenden Temperaturen steht demnächst auch wieder der alljährliche Wechsel auf Winterreifen an. Passend dazu bietet Aldi ein 11-teiliges Goodyear-Set inklusive Drehmomentschlüssel zu einem unschlagbaren Preis an. Mit diesem Set könnt ihr die lästige Pflichtarbeit in Zukunft mühelos selbst erledigen.

Goodyear-Werkzeug-Set mit Drehmomentschlüssel stark reduziert bei Aldi

Damit ihr den anstehenden Radwechsel bei eurem Auto selber durchführen könnt, braucht ihr das passende Werkzeug. Aldi hat ein aktuell ein Set von Goodyear mit allem, was Ihr für den sicheren Radwechsel benötigt, stark reduziert im Angebot. Das Set bekommt ihr für nur 84,99 Euro inklusive Versand bei Aldi (Angebot bei Aldi ansehen). Es kommen noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro dazu.

Goodyear Radwechsel-Set, 11-teilig Statt 129 Euro UVP: Werkzeug-Set für einen schnellen und professionellen Reifenwechsel am PKW. Der Radwechsel kann damit selbst und ohne Werkstatt vorgenommen werden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.10.2023 15:14 Uhr

Was bietet euch das Radwechsel-Set von Goodyear?

Das Set besteht aus insgesamt 11 Teilen, die allesamt für einen erfolgreichen Radwechsel benötigt werden. Neben einem hochwertigen Drehmomentschlüssel bekommt ihr einen 3-teiligen Steckschlüssel-Satz mit Kunststoff-Ummantelung, eine Stahlbürste und 4 Ventilkappen mit Reifenmarkierung. Das Ganze befindet sich in einer robusten Aufbewahrungsbox für die sichere Lagerung und schnelle Griffbereitschaft.

Dank des mitgelieferten Drehmomentschlüssels können die Radmuttern mit genau der richtigen Kraft angezogen werden, was den sicheren Betrieb und eine lange Lebensdauer der Räder garantiert.

Über 100 Kunden haben bei Amazon ihre Bewertung hinterlassen und vergeben gute 4,5 von 5 Sternen. Gelobt werden vor allem die hochwertige Verarbeitung und sinnvolle Ausstattung des Bundles. Das Set ist daher eine tolle Möglichkeit, sich preiswert und gut ausgestattet für den bevorstehenden Reifenwechsel zu rüsten. Vor allem der Drehmomentschlüssel ist ein wichtiger Bestandteil und sorgt für eine sichere Fahrt. Der Tragekoffer bietet Platz für alle Teile und macht das Set leicht transportierbar.

Goodyear Radwechsel-Set, 11-teilig jetzt ab 84,99 € bei Aldi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.10.2023 15:14 Uhr

Eigenschaften

Drehmomentschlüssel (42–210 Nm)

1/2″ (ca. 1,27 cm) Antrieb und ca. 12,5 mm Verlängerung

3-teiliger Steckschlüssel-Satz mit Kunststoff-Ummantelung (ca. 17/19/21 mm)

Hochfester Chrom-Vanadium-Stahl

Hochwertige Stahlbürste zur gründlichen Reinigung

4 Ventilkappen mit Reifenmarkierung

Robuste Aufbewahrungsbox für sichere Lagerung und schnelle Griffbereitschaft

Ihr braucht auch noch den passenden Wagenheber dazu? Dann hat Aldi auch das passende Angebot für euch parat:

Goodyear Rangierwagenheber Statt 139 Euro UVP: Rangierwagenheber bis 3 Tonnen. Besonders geeignet ist das Gerät für größere PKW, Kleintransporter und SUV. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.10.2023 13:07 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.