Aldi verkauft riesigen Luxus-Gasgrill mit 6-Brennern und Turbo-Zone zum Sparpreis

Wenn ihr euch für die 2024er-Grillsaison einen echten Luxus-Gasgrill mit viel Schnickschnack gönnen wollt, dann solltet ihr jetzt bei Aldi reinschauen. Der Discounter verkauft den beliebten Enders Boston Black Pro 6 SIKR Turbo II mit riesiger Grillfläche und vielen Zusatzfunktionen zu einem attraktiven Preis. Sogar ein Sichtfenster ist verbaut.

Aldi verkauft Luxus-Gasgrill für 599 Euro

Die Grillsaison 2024 steht an und was gäbe es Schöneres, als mit einem komplett neuen Gasgrill zu starten? Wenn ihr genau das machen wollt, dann solltet ihr euch den Enders Boston Black Pro 6 SIKR Turbo II bei Aldi im Onlineshop anschauen. Diesen gibt es dort aktuell für nur 599 Euro (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Es kommen noch Versandkosten hinzu, sodass ihr am Ende 644,90 Euro zahlen müsst.

Enders Boston Black Pro 6 SIKR Turbo II

Ein Preisvergleich fällt schwer, da nur Aldi dieses spezielle Modell anbietet. Ein schlechter ausgestatteter Enders-Gasgrill mit sechs Brennern, nur einer Turbo-Zone und ohne Sichtfenster kostet mehr (bei Amazon anschauen). Optisch spielt das Modell von Aldi aber in einer ganz anderen Liga.

Diese Vorteile hat ein Gasgrill:

Gas-, Elektro- oder Kohlegrill? Die Vor- und Nachteile

Was hat der Gasgrill so drauf?

Ihr bekommt mit dem Enders Boston Black Pro 6 SIKR Turbo II einen Gasgrill mit vier normalen Brennern und zwei Turbo-Brennern, die eine Temperatur von bis zu 800 Grad erreichen können. Perfekt, um euer Steak anständig anbraten zu können. Zusätzlich habt ihr noch einen seitlichen Brenner für Töpfe oder Pfannen zur Verfügung und einen Infrarotbrenner, wenn ihr beispielsweise etwas auf einem Drehspieß zubereiten wollt.

Optisch ist der Boston Black Pro 6 SIKR Turbo II von Enders ein echter Hingucker. (Bildquelle: Enders)

Über das Switch-Grid-System könnt ihr die Grillfläche individuell anpassen und verschiedene Roste und Einlagen installieren. Beispielsweise auch eine Halterung für einen Wok. Die Möglichkeiten sind da ganz vielfältig. Euer Grillgut könnt ihr über die Scheibe im Blick behalten und müsst den Deckel nicht so häufig öffnen. Das spart am Ende Gas. Eine Gasflasche mit bis zu 11 kg kann unter dem Gasgrill installiert werden. Aldi legt auch direkt eine Wetterschutzhülle dazu, sodass der Gasgrill gut geschützt ist.