Aldi verkauft Samsung Galaxy Watch 4 aktuell zum Schnäppchenpreis

Falls ihr euch eine solide Smartwatch kaufen wollt, die nicht allzu teuer ist, solltet ihr euch das aktuelle Angebot von Aldi nicht entgehen lassen. Der Discounter verkauft die Samsung Galaxy Watch 4 zum Schnäppchenpreis. Dieses Mal gilt das Angebot nur im Onlineshop.

Aldi verkauft Samsung Galaxy Watch 4 günstiger

Die Samsung Galaxy Watch 4 ist zwar schon einige Zeit auf dem Markt, durch den großen Funktionsumfang und den mittlerweile stark gesunkenen Preis aber immer noch sehr attraktiv. Bei Aldi im Onlineshop wird die Galaxy Watch 4 mit 40 mm aktuell zum Preis von nur 129 Euro verkauft (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Ihr müsst aber noch zusätzlich Versandkosten bezahlen.

Samsung Galaxy Watch 4 (R860, 40 mm) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2024 12:58 Uhr

Andere Händler verlangen für die Samsung Galaxy Watch 4 mit Versandkosten etwa 140 Euro. Bei NBB kostet die gleiche Smartwatch knapp 140 Euro (bei NBB anschauen). Der Preis von Aldi ist aktuell richtig stark.

Überblick der aktuellen Preise für die Samsung Galaxy Watch 4 (40 mm):

Samsung Galaxy Watch 4 (40 mm) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2024 14:56 Uhr

Was taugt die Samsung Galaxy Watch 4?

Samsung Galaxy Watch 4 im Hands-On

auf YouTube

Samsung hat die Galaxy Watch 4 im Jahre 2021 auf den Markt gebracht. Es handelte sich um die erste Smartwatch mit Wear OS, die Samsung veröffentlicht hat. Sie eignet sich perfekt für alle, die schon ein Samsung-Smartphone besitzen, denn nur damit könnt ihr wirklich alle Funktionen nutzen. Während die normalen Fitness-Features für alle zur Verfügung stehen, könnt ihr die Blutdruck- und EKG-Funktion nur verwenden, wenn ihr ein Samsung-Handy mit passender Health-App habt.

Insgesamt ist die Galaxy Watch 4 eine solide Android-Smartwatch von Samsung, die alles kann, was eine moderne Uhr können muss. Für den Preis ist das Angebot also ziemlich gut. Wollt ihr eure Uhr individualisieren, dann stehen euch dafür viele verschiedene Armbänder zur Verfügung. Der Austausch ist ganz einfach und ihr könnt euch die Uhr damit an euer Outfit anpassen. Bald kommen auch KI-Features dazu.