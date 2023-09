Sucht ihr eine verlässliche Überwachungskamera? Dann schaut unbedingt mal bei Aldi vorbei. Dort findet ihr eine Outdoor-Überwachungskamera mit WLAN und Smart-Home-Integration zu einem unschlagbaren Preis.

WLAN-Überwachungskamera radikal reduziert bei Aldi

Ihr wollt jederzeit informiert werden, wenn sich bei euch Zuhause etwas tut? Dann solltet ihr euch dieses Angebot für die Deltaco SH-IPC07 nicht entgehen lassen. Bei Aldi bekommt ihr das Gerät aktuell für günstige 49,99 Euro (Angebot bei Aldi ansehen). Es kommen noch 5,95 Euro Versandkosten dazu.

Deltaco SH-IPC07 Smart-Home Outdoor-Kamera Statt 69,99 Euro UVP: Für den Innen- und Außenbereich, lässt sich via App steuern, IR-Nachtsicht mit 10 Meter Sichtweite, integrierter Bewegungssensor und verbautes Mikrofon und Lautsprecher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 12:25 Uhr

Was bietet euch die Überwachungskamera von Deltaco?

Die Überwachungskamera von Deltaco eignet sich für sowohl den Außen- als auch Inneneinsatz. Als Anschluss wird nur Strom benötigt, da die Kamera die Daten per WLAN überträgt. Sie liefert Bilder in Full-HD-Qualität und hat ein großes Sichtfeld. Weitere Funktionen der Kamera wie Infrarot-Nachtsicht von bis zu 10 Metern, ein integrierter Bewegungsmelder mit App-Push-Funktion und Zwei-Wege-Audio sind im Alltag praktisch. Die Bewegungserkennung kann dabei immer oder nur zu bestimmten Zeiten über die App aktiviert werden.

Laut Hersteller ist die Kamera mit IP65-Zertifizierung wetterfest. Ihre Steuerung wie auch die Installation soll besonders einfach sein und kann etwa via Google Home oder Amazon Alexa erfolgen. Über die Deltaco-App kann man direkt auf dem Smartphone in Echtzeit informiert werden, wenn die WLAN-Kamera Bewegungen erkennt. Zusätzlich kann man dort den Live-Feed der Kamera von überall in der Welt über das Internet sehen. Ansonsten werden Videos auf den lokalen Speicher via microSD-Karte gespeichert.

Deltaco SH-IPC07 Smart-Home Outdoor-Kamera jetzt ab 49,99 € bei Aldi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 12:25 Uhr

Ihr wollt lieber eine Kamera mit motorisierter Schwenk- und Neigungsfunktion? Dann hat Aldi auch das passende Modell für euch im Angebot:

Deltaco SH-IPC08 Smart Home Outdoor-Kamera Statt 89,99 Euro UVP: Für den Innen- und Außenbereich. Aufnahmen von bis zu 2 MP, Großes 355° weites Sichtfeld, IR-Nachtsicht für bis zu 10 Meter, Smart-Home-kompatibel und Mikro plus Lautsprecher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 13:48 Uhr

eufy Security Outdoor Cam E210 Statt 69,99 Euro UVP: Überwachungskamera für Außenbereiche, mit 1080p Auflösung, Scheinwerfer, Nachtsicht und IP67 Wasserschutz. Coupon aktivieren und 10 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 13:48 Uhr

