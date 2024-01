Auf der Suche nach einer zuverlässigen Überwachungskamera? Dann schaut doch mal bei Aldi vorbei. Dort gibt es eine Outdoor-Kamera mit WLAN und Smart-Home-Funktionen zu einem unschlagbaren Preis. Hier die Details.

Aldi: Smarte Überwachungskamera gnadenlos günstig

Ihr wollt jederzeit informiert werden, wenn sich bei euch Zuhause etwas tut? Dann solltet ihr euch dieses Angebot für die Deltaco SH-IPC07 nicht entgehen lassen. Bei Aldi bekommt ihr das Gerät statt 69,99 Euro UVP aktuell für günstige 49,99 Euro (Angebot bei Aldi ansehen). Es kommen noch 5,95 Euro Versandkosten dazu.

Deltaco SH-IPC07 Smart-Home Outdoor-Kamera Statt 69,99 Euro UVP: Für den Innen- und Außenbereich, lässt sich via App steuern, IR-Nachtsicht mit 10 Meter Sichtweite, integrierter Bewegungssensor und verbautes Mikrofon und Lautsprecher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2024 15:23 Uhr

Was bietet euch die Überwachungskamera von Deltaco?

Die Überwachungskamera von Deltaco eignet sich für sowohl den Außen- als auch Inneneinsatz. Als Anschluss wird nur Strom benötigt, da die Kamera die Daten per WLAN überträgt. Sie liefert Bilder in Full-HD-Qualität und hat ein großes Sichtfeld. Weitere Funktionen der Kamera wie Infrarot-Nachtsicht von bis zu 10 Metern, ein integrierter Bewegungsmelder mit App-Push-Funktion und Zwei-Wege-Audio sind im Alltag praktisch. Die Bewegungserkennung kann dabei immer oder nur zu bestimmten Zeiten über die App aktiviert werden.

Laut Hersteller ist die Kamera mit IP65-Zertifizierung wetterfest. Ihre Steuerung wie auch die Installation soll besonders einfach sein und kann etwa via Google Home oder Amazon Alexa erfolgen. Über die Deltaco-App kann man direkt auf dem Smartphone in Echtzeit informiert werden, wenn die Kamera Bewegungen erkennt. Zusätzlich kann man dort den Live-Feed der Kamera von überall in der Welt über das Internet sehen. Zudem können die Aufnahmen auf dem lokalen Speicher via microSD-Karte gespeichert werden.

Deltaco SH-IPC07 Smart-Home Outdoor-Kamera jetzt ab 49,99 € bei Aldi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2024 15:23 Uhr

Ihr wollt lieber eine Kamera mit motorisierter Schwenk- und Neigungsfunktion? Dann hat Aldi auch das passende Modell für euch im Angebot:

Deltaco SH-IPC08 Smart Home Outdoor-Kamera Statt 89,99 Euro UVP: Für den Innen- und Außenbereich. Aufnahmen von bis zu 2 MP, Großes 355° weites Sichtfeld, IR-Nachtsicht für bis zu 10 Meter, Smart-Home-kompatibel und Mikro plus Lautsprecher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2024 15:23 Uhr

Aber auch Amazon hat eine Alternative für euch auf Lager:

eufy Security Outdoor Cam E210 Statt 69,99 Euro UVP: Überwachungskamera für Außenbereiche, mit 1080p Auflösung, Scheinwerfer, Nachtsicht und IP67 Wasserschutz. Coupon aktivieren und 10 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2024 14:42 Uhr

