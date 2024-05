Aldi verkauft smarten Mähroboter zum Spitzenpreis

Der Sommer ist da und mit ihm die Gartensaison. Wer keine Lust hat, jede Woche selbst den Rasen zu mähen, sollte einen Blick in den Online-Shop von Aldi werfen: Dort gibt es derzeit einen Mähroboter von Yard Force für rund 300 Euro. Wir zeigen, welche Vorteile das Gerät hat und warum es sich lohnt zuzuschlagen.

Aldi: Mähroboter von Yard Force unschlagbar günstig

Falls ihr schon länger an einem preisgünstigen Mähroboter interessiert seid, solltet ihr euch dieses Aldi-Angebot nicht entgehen lassen. Ihr bekommt den Yard Force MB 400 gerade statt 449 Euro UVP für nur 299 Euro (Angebot bei Aldi ansehen). Es kommen noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro dazu. Günstiger war das Modell noch nie zu haben, somit bekommt ihr hier einen sehr guten Deal.

Yard Force MB 400 Statt 449 Euro UVP: Mähroboter mit leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku Neigungs-, Hebe-, Kipp- und Kollisionssensoren. Geeignet für eine Gartenfläche von bis zu 400 m². Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2024 09:26 Uhr

Was man vor dem Kauf eines Mähroboters wissen sollte, erfahrt ihr im GIGA-Video:

Was bietet euch der Yard Force MB 400 Mähroboter?

Der Yard Force MB 400 ist ein Rasenmäher-Roboter für die Rasenpflege in Gärten mit einer Fläche von bis zu 400 Quadratmetern. Dabei sorgen drei präzise Klingen für einen gleichmäßigen Schnitt. Mit seinem leistungsstarken 20-Volt-Lithium-Ionen-Akku können sogar leichte Hanglagen von bis zu 30 Prozent bewältigt werden. Ihr seid damit nicht mehr an die Nähe einer Steckdose gebunden, was bedeutet, dass ihr mit Leichtigkeit auch abgelegene Ecken eures Gartens trimmen könnt.

Dank seiner Sensoren und Features arbeitet der Mähroboter autonom und sicher. Auch die Installation ist kinderleicht: Mit dem mitgelieferten Begrenzungskabel definiert ihr den Arbeitsbereich, und schon kann der Mähroboter seine Arbeit aufnehmen. Er erkennt Hindernisse und kehrt bei niedrigem Akkustand selbstständig zur Ladestation zurück. Ihr könnt das Gerät bequem über eine intuitive App auf eurem Smartphone oder über das Bedienelement steuern.

Der Roboter arbeitet nach dem Mulchprinzip. Das bedeutet, dass das Schnittgut auf den Boden fällt und den Rasen natürlich düngt. Die im Lieferumfang enthaltene Garage bietet dem Gerät einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen. Sie besteht aus robustem Kunststoff und schützt sowohl gegen Sonne als auch gegen Regen. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem drei Ersatzmesser, 100 Begrenzungsstifte, ein 100 Meter langes Begrenzungskabel, drei Steckverbinder, die Ladestation sowie die Bedienungsanleitung.

Darum lohnt sich der Kauf des Mähroboters

Ein Mähroboter ist ein praktischer Helfer für den Garten und kann euch viel Arbeit ersparen. Günstiger als jetzt gab es den Mähroboter von Yard Force noch nie. Wenn ihr also nach einem Schnäppchen sucht, solltet ihr euch das aktuelle Angebot im Aldi-Onlineshop nicht entgehen lassen.

Yard Force MB 400 jetzt ab 299,00 € bei Aldi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2024 09:26 Uhr

Ihr wollt lieber das nächstgrößere Modell für mehr Rasenfläche? Dann bietet euch Aldi dafür gerade auch einen sehr guten Preis:

Yard Force MB 800 mit Mähgarage Statt 599,99 Euro UVP: Mähroboter mit Lithium-Ionen-Akku Neigungs-, Hebe-, Kipp- und Kollisionssensoren. Geeignet für eine Gartenfläche von bis zu 800 m². Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2024 09:48 Uhr

