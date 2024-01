Aldi verkauft Sonntag einen 4K-Fernseher von Medion zum kleinen Preis

Wenn ihr euch zum Start ins neue Jahr einen neuen Fernseher kaufen wollt, dann solltet ihr am 21. Januar 2024 bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Dort wird nämlich der Medion Life X15556 mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll zum attraktiven Preis angeboten.

Aldi verkauft Medion-Fernseher für 369 Euro

Bei Aldi werden in regelmäßigen Abständen Fernseher in verschiedenen Größen und Preisklassen verkauft. Wollt ihr nicht zu viel Geld für einen Smart-TV ausgeben, aber trotzdem ein solides Modell mit 55-Zoll-Bildschirmdiagonale haben, dann solltet ihr bei Aldi am 21. Januar 2024 im Onlineshop reinschauen. Dort wird nämlich der Medion Life X15556 für 369 Euro zuzüglich Versandkosten verkauft (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Das Angebot ist im Prospekt von Aldi Süd aufgetaucht:

Für 369 Euro zuzüglich Versand bietet Aldi im Onlineshop den Medion X15516 an. (Bildquelle: Aldi-Süd-Prospekt)

Der Medion Life X15556 ist mit einem Preis von 369 Euro mit 55 Zoll und Smart-TV-Funktionen ziemlich attraktiv bepreist. Eine Alternative von Amazon mit Fire TV als Betriebssystem kostet aktuell 450 Euro (bei Amazon anschauen). Von Hisense bekommt ihr einen sehr ähnlichen Fernseher bei Amazon für aktuell unter 400 Euro (bei Amazon anschauen). Das Modell von Dyon ist mit unter 360 Euro sogar günstiger als das Modell von Aldi und bietet mit Android TV ein deutlich mächtigeres Betriebssystem (bei Amazon anschauen).

Im Medion-Fernseher ist ein LCD-Panel verbaut. Was das bedeutet, erklären wir euch im Video:

Für wen lohnt sich der Kauf des Medion-TV bei Aldi?

Im Grunde für alle, die einen nicht zu teuren und großen 4K-Fernseher suchen, der aber trotzdem die gängigsten Streaming-Dienste unterstützt. Es ist WLAN verbaut, sodass kabellos eine Verbindung zum Netz aufgebaut werden kann. Natürlich könnt ihr auch Konsolen anschließen und klassisches TV gucken. Sogar eine Sprachsteuerung über die Fernbedienung wird unterstützt. Insgesamt also ein gut ausgestatteter 4K-Fernseher zum attraktiven Preis.

