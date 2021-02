Von wegen nur Restposten, nächste Woche gibt's bei Aldi den neuesten Fitnesstracker von Xiaomi zum Sparpreis. Doch lohnt das Angebot und wie gut ist der sportliche Begleiter überhaupt? GIGA macht den Deal-Check.

Aldi Nord hat ab Donnerstag, dem 25. Februar, etwas ganz Feines im Angebot. Dann gibt's nämlich den topaktuellen Fitnesstracker von Xiaomi zum Sparpreis. Zu haben ist das Xiaomi Mi Band 5 für nur 27,99 Euro.

Bei Aldi schon weg? Xiaomi Mi Band 5 bei Amazon günstig

Xiaomi Mi Band 5 bei Aldi: Der Preis-Check

Offiziell nennt der aufstrebende chinesische Hersteller, der vor allem für seine Smartphones bekannt ist, 39,99 Euro als Preisempfehlung. Doch die bezahlt niemand im Markt. Werfen wir zum Vergleich daher mal einen Blick rüber zur Onlinekonkurrenz. Amazon beispielsweise verlangt gegenwärtig im Direktverkauf 29,99 Euro – immerhin, 2 Euro mehr als das kommende Angebot von Aldi Nord. Im Vergleich mit anderen Händlern aber immer noch ein vergleichsweise gutes Angebot. Die verlangen zwar teilweise nochmals einen Euro weniger, mit eingerechneten Versandkosten wird's dann aber wieder teurer. Die fallen ja bei Amazon nicht an.

Zusammengefasst: Aldi Nord hat tatsächlich das günstigste Angebot im Markt, bereuen muss man einen Kauf bei diesem Preis also in keinem Fall. Doch was taugt der Xiaomi-Fitnesstracker überhaupt?

So viel Technik, für so wenig Geld:

Xiaomi-Fitnesstracker: Das gibt's fürs Geld

Die Mi-Bänder gehören seit einigen Jahren zu den Bestsellern bei Amazon, belegen auch jetzt gerade wieder den ersten Platz – 4,5 von 5 Sternen sprechen für sich. Die neueste Ausgabe mit der Nummer 5 wurde nochmals verbessert, vor allem der größere OLED-Bildschirm sticht ins Auge. Mal kurz aufgelistet was es fürs Geld gibt:

1,1 Zoll (2,79 cm) Full AMOLED Touch Farb-Display

5 ATM Wasserdichtigkeit

Pulsmessung

Schlafanalyse

Bluetooth 5.0 BLE

Bis zu 14 Tage Akkulaufzeit (125mAh)

11 Sportmodi

Besonders wichtig: Das Xiaomi Mi Band 5 funktioniert im Zusammenspiel mit der eigenen Mi Wear Lite App, die gibt's sowohl für Android als auch für Apples iOS. Demzufolge profitieren auch iPhones vom preisgünstigen Fitnesstracker – es muss nicht immer die (teure) Apple Watch sein.

Extra-Tipp: Wer den Fitnesstracker auch mal am Abend als schmucke Armbanduhr tragen möchte, dem empfehlen wir noch ein zusätzliches Armband. Auf Amazon haben wir beispielsweise dieses adrette Modell für den Herrn aus Metall und dieses bezaubernde Modell für die Dame aus Leder gefunden.