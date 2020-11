Heute lockt der beste Shopping-Tag des ganzen Jahres. Auch Deutschlands bekanntester Discounter darf beim Black Friday 2020 natürlich nicht fehlen. Die Produkte kündigte man schon vor einigen Tagen an, jetzt verrät man dann auch endlich die Preise.

Originalartikel:

Kurze Erinnerung: Der mittlerweile auch in Deutschland populäre „Black Friday“ fällt in diesem Jahr auf den 27. November. Normalerweise machen die Händler ein großes Geheimnis aus ihren Angeboten und Deals. Nicht so Aldi, sowohl die Gruppe Süd als auch Nord kündigt aktuell die gleichen Produkte an, die man dann ab genanntem Freitag günstiger anbieten möchte. GIGA wirft einen Blick auf die interessantesten Deals.

Black Friday 2020 bei Aldi: Preise gibt's noch nicht

Vorab: Eine Sache verrät Aldi dann aber noch nicht, denn ausgerechnet beim Preis ist man derzeit verschwiegen. Gegenwärtig umschreibt der Discounter den Platzhalter mit den folgenden Worten: „Den Aktionspreis findest du in Kürze online oder in deiner Filiale.“ GIGA bleibt natürlich am Ball und wird die Leser informieren, sobald sich da etwas tut und die Aktionspreise publik werden. Bis dahin begnügen wir uns mit der Nennung des aktuellen Bestpreises im Markt, den wird Aldi zum Black Friday 2020 dann sicherlich schlagen wollen. Übrigens, höchstwahrscheinlich gibt's die Angebote in begrenzter Stückzahl nur vor Ort bei Aldi, zumindest weist Aldi Nord explizit darauf hin und auch Aldi Süd warnt, dass die Ware in den Filialen bereits zum Vormittag des Black Friday ausverkauft sei.

Produktauswahl bei Aldi zum Black Friday: Apple AirPods und mehr

Nun aber zu den einzelnen Produkten, die interessantesten Geräte haben wir schon mal herausgefischt:

Was man so alles über Aldi wissen kann:

