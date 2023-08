Wer sich die Anschaffung eines Amazon-Echo-Lautsprechers mit Alexa-Sprachassistentin überlegt, stellt sich womöglich die Frage, welche Kosten bei Alexa auf einen zukommen.

Benötigt man ein Abonnement, um die smarten Funktionen des Lautsprechers zu nutzen?

Amazon Echo & Alexa? Gibt es monatliche Gebühren?

Im Prinzip fallen keine Kosten für die Nutzung von Alexa an. Hat man den Amazon-Lautsprecher einmal gekauft, benötigt man also kein zusätzliches Abonnement oder Ähnliches, um mit der Sprachassistentin zu plaudern. Auch ein Prime-Abonnement ist dafür nicht erforderlich.

Es fallen einmalig die Kosten für den Lautsprecher an.

an. Für Alexa an sich braucht man kein Abonnement und keinen Prime-Zugang .

und . Viele Funktionen lassen sich mit zusätzlichen Skills freischalten , wodurch man zum Beispiel eine Einkaufsliste erstellen kann, den Wetterbericht und Nachrichten hört oder verschiedene Online-Radio-Sender abspielt (Skills bei Amazon ansehen). Diese Skills gibt es auch gratis.

, wodurch man zum Beispiel eine Einkaufsliste erstellen kann, den Wetterbericht und Nachrichten hört oder verschiedene Online-Radio-Sender abspielt (Skills bei Amazon ansehen). Diese Skills gibt es auch gratis. Für alle Funktionen benötigt Amazon Echo eine WLAN-Verbindung über das Internet. Diese Kosten sollte man also einkalkulieren.

Es können zudem Gebühren für einige Dienste anfallen, die man mit dem Lautsprecher nutzen will. Diese Kosten hängen jedoch nicht von Alexa ab, sondern von dem jeweiligen Anbieter .

. Will man zum Beispiel uneingeschränkt Musik mit Amazon Echo hören, benötigt man ein Streaming-Abonnement bei Amazon Music Unlimited, Spotify oder einem anderen Anbieter. Prime-Kunden können aber auch ohne Zusatzkosten auf die Musik-Bibliothek über den Lautsprecher zugreifen.

Das könnt ihr mit Alexa machen – meist auch kostenlos:

Die Kosten für den Kauf eines neuen Amazon-Echo-Lautsprechers findet ihr hier (tagesaktuelle Preise können gegebenenfalls abweichen):

Echo Dot (5. Gen., 2022) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa und gigantischem, satt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.08.2023 15:39 Uhr

AMAZON Echo Show 8 (2. Generation) HD-Smart Display mit 13 MP Kamera Smart Speaker, Anthrazit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.08.2023 14:57 Uhr

Amazon Echo (4. Generation) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.08.2023 14:14 Uhr

Hinweis: Werden euch müssen gekündigt werden, wenn man sie nicht weiternutzen will, andernfalls gehen sie in ein kostenpflichtiges Abonnement über. Werden euch Kosten von Amazon abgebucht , ohne dass ihr bewusst ein Abonnement abgeschlossen habt oder sagt euch Alexa an, dass eine kostenfreie Nutzungszeit bald endet, ist vermutlich versehentlich ein Abonnement aktiviert worden. Amazon bietet zum Beispiel kostenlose Probe-Monate für seine Premium-Dienste wie Music Unlimited, Audible (Hörbücher) oder Prime an. Diese Gratis-Monatewerden, wenn man sie nicht weiternutzen will, andernfalls gehen sie in ein kostenpflichtiges Abonnement über.

Kostet Smart-Home mit Alexa monatlich etwas?

Will man seinen Haushalt smart gestalten, fallen in der Regel ebenfalls nur die Gerätekosten an. Für Glühbirnen, die man per Sprache bedient, etwa von Philips Hue, wird also auch kein Abonnement benötigt. Hier sollte man aber genau auf die Angaben des jeweiligen Hardware-Anbieters achten. Ein möglicher Preis hängt dann nicht von Amazon ab, sondern dem jeweiligem Hersteller des Zubehörs.

