Office Partner hat diese Woche eine Sonderaktion gestartet, die vor allem Alienware-Fans glücklich machen wird. Die Angebote sind vielseitig und umfassen Zubehör und Hardware. Leider sind vollwertige Alienware PC-Gaming-Sets schon vergriffen. Wir haben für euch deshalb ein alternatives PC-Gaming-Set-Up zusammengestellt, mit günstigen Angeboten von „office-partner.de“.

Dell Alienware PC-Gaming-Set zusammenstellen – ihr spart insgesamt 643,41 Euro

Die Dell Alienware Verkaufsaktion bei „office-partner.de“ läuft noch bis Sonntag den 31.01.2021, ihr bekommt verschiedenste Produkte des Herstellers zu 25 % reduziert. Wir haben für euch eine Auswahl getroffen mit Produkten die optisch zusammenpassen und gerade besonders günstig sind.

Selbstverständlich könnt ihr anschließend selbst etwas stöbern, falls euch unsere Auswahl nicht gefällt. Wir haben uns zunächst auf Produkte in weißen Designs beschränkt, zum Beispiel Alienware-Produkte der Lunar „Light-Produktreihe“, welche auch beispielsweise in der dunkeln „Dark Side oft the Moon“ (schwarz) erhältlich sind.

Die verfügbaren Rabatte wurden bereits im Shop eingelöst, ihr müsst die Waren nur noch in den Warenkorb legen.

Dell Alienware Aurora R9 Tower Desktop Intel Core i7-9700, 16GB RAM, 256GB SSD, 2TB HDD, GeForce RTX 2070, Win10 Home. Der Desktop-PC kostete bislang bei Office-Partner 1.899 Euro und jetzt nur noch 1.424,25 Euro, ihr spart also 474,75 Euro.

Dell Alienware Aurora R9 Tower Desktop - jetzt bestellen

Dell Alienware AW510H 7.1 Gaming-Headset Lunar Light. Das Gaming-Headset kostete bislang bei Office-Partner 89,90 Euro und jetzt nur noch 67,43 Euro, ihr spart also 22,47 Euro.

Dell Alienware Gaming-Headset Lunar Light - jetzt bestellen

Dell Alienware 510K Low-profile RGB mechanische Gaming-Tastatur Lunar Light. Die Gaming-Tastatur kostete bislang bei Office-Partner 147,90 Euro und jetzt nur noch 110,93 Euro, ihr spart also 36,97 Euro.

Dell Alienware - mechanische Tastatur Lunar Light - jetzt bestellen

Dell Alienware 610M Wireless Gaming-Maus Lunar Light. Die Gaming-Maus kostete bislang bei Office-Partner 79,90 Euro und jetzt nur noch 59,93 Euro, ihr spart also 19,97 Euro.

Dell Alienware Wireless Gaming-Maus Lunar Light - jetzt bestellen

Dell Alienware AW2720HF Gaming-Monitor (27 Zoll) 68,6cm. Der Gaming-Monitor kostete bislang bei Office-Partner 428,90 Euro und jetzt nur noch 338,90 Euro, ihr spart also 90 Euro.

Dell Alienware Gaming-Monitor - jetzt bestellen

Ihr habt mit diesen Produkten eine Ersparnis von insgesamt 643,41 Euro.

Der aufgeführte Gaming-PC, die Gaming-Maus, der Monitor und die Gaming Tastatur von Alienware sind gerade bei Office-Partner zum günstigsten Preis verfügbar, so zeigt es der aktuelle Marktvergleich verschiedener Online-Händler. Nur das Gaming-Headset findet ihr vielleicht bei der Konkurrenz etwas billiger, bei Amazon kostet es aber noch ganze 99,99 Euro.

Dell-Alienware Aurora R9 Desktop-PC: Wichtige technische Spezifikationen

Prozessor: Intel Core i7-9700 / 3 GHz Basisfrequenz und bis zu 4,7 GHz mit Intel Turbo Boost-Technologie, 12 MB Cache, 8 Kerne

Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM / 16GB RAM / Steckplätze: 4x DIMM

Festplatte: 256GB SSD + 2TB HDD

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 2070, Intel UHD Graphics 630

USB 2.0, USB 3.1, USB-C, Gigabit-LAN, WLAN, Bluetooth

Anschlüsse: 5x USB 2.0, 6x USB 3.1. Gen 1 Typ-A, 1x USB 3.1. Gen 1 Typ-C, 1x USB 3.1. Gen 2 Typ-A, 1x USB 3.1. Gen 2 Typ-C, 1x Mikrofon-Eingang, 1x Kopfhörerausgang, Line-in, Line-out / Erweiterungssteckplätze: 2x PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse, 2x PCI-Express x16 (Gen 3.x)-

Betriebssystem: Microsoft Windows 10 Home 64-Bit

(kein optisches Laufwerk)

Für wen lohnt sich er Kauf eines Dell Alienware PC-Gaming-Set-Ups?

Unsere Auswahl der aktuellen Angebote von Office-Partner lohnt sich vor allem für Gamer, die sich ein cooles Gaming-Set-Up mit Desktop-PC zulegen wollen und bisher aber vor den teuren Alienware-Produkten zurückgeschreckt sind, bei denen ihr für die Marke und das Design in der Regel ordentlich drauflegen müsst.

Alienware-Produkte von Dell zeichnen sich durch gute Verarbeitung, gute Technik und ausgefallenes Design aus, speziell entwickelt für die ästhetischen Ansprüche von Gamern. Der aufgeführte Gaming-Monitor hat beispielweise Bildwiederholungsfrequenzen von bis zu 240 Hz und die Tastatur ist vollständig programmierbar und dank der „Low-Profile-Red-Switches von Cherry MX“, habt ihr einen leichten Anschlag und kürzerem Tastenhub, was schnelles und problemloses Auslösen ermöglicht, dies sollte eure Chancen im nächsten CoD-Match erhöhen. Der wichtigste Teil unseres PC-Gaming-Sets ist der Dell Alienware Aurora Desktop-Tower, verfügt über einen Intel i7-9700 Prozessor der neusten Generation und ausreichend Speicher, insgesamt 1 TB und 256 SSD. Das Gerät verfügt zudem über unzählige Anschlüsse und intelligente Temperaturüberwachung und vieles mehr.