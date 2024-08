Alleskönner-App: Dokumente abfotografieren und sofort bearbeiten

Ein User auf TikTok zeigt uns eine App, welche uns das Erstellen und Bearbeiten von Dokumenten erleichtert. Wir haben für euch alle wichtigen Infos.

Zugegeben, nicht alle Entdeckungen auf TikTok sind wirklich gut. Es gibt auch viele irreführende oder ganz einfach falsch dargestellte Inhalte. Doch in den meisten Fällen bietet uns „TechTok“ – so wird die Bubble auf TikTok genannt, die sich ausschließlich mit Technik auseinandersetzt – einige tolle Entdeckungen oder Erfindungen. So auch der User howfinity, welcher uns eine App näherbringt, mit der wir Dokumente, Tabellen und Präsentationen ganz einfach auf dem Smartphone erstellen und bearbeiten können.

Digitalisierung und Bearbeitung von Dokumenten mit der App

Der TikTok-User howfinity zeigt uns in seinem gesponserten Video eine App, die viele nützliche Funktionen birgt: OfficeSuite docs & PDF. Die App kann im Google Play Store heruntergeladen werden, es gibt sie aber auch fürs iPhone oder iPad. In der App könnt ihr eure eigenen Dokumente, Tabellen und Präsentationen erstellen und im eigenen Drive speichern.

Doch die mit Abstand beste Funktion ist wohl das einfache Scannen von Dokumenten mit der Handy-Kamera. Fotografiert ihr eine Tabelle ab, so erstellt die App automatisch eine digitalisierte Tabelle mit dem aufgenommenen Inhalt. Außerdem könnt ihr mit der App zwischen euren verschiedenen Geräten hin- und herspringen. Wenn ihr beispielsweise ein Dokument auf eurem Smartphone erstellt, könnt ihr es nachher auf eurem Computer fertigstellen. Die App ist kostenlos nutzbar, aber um alle Funktionen genießen zu können, müsst ihr ein Abonnement abschließen. Ihr könnt die Anwendung zuvor jedoch kostenlos testen.

Tipps zu Fragen rund um Technik gibt es viele auf TikTok. In unserem Video haben wir uns einige Technik-Tipps auf der Plattform genauer angesehen und sie für euch geprüft:

Tipp: Fotoscanner-App von Google Fotos für alte Papierfotos

Besitzt ihr ein Android- oder Google-Smartphone so könnt ihr die Fotoscanner-App von Google Fotos verwenden. Hier geht es nicht darum Dokumente zu digitalisieren und zu bearbeiten, sondern um das Speichern alter Papierfotos. Diese vergilben nämlich nach einiger Zeit, aber in digitalisierter Form bleiben sie euch auf ewig im alten Glanz erhalten.

Dafür müsst ihr die Bilder, welche ihr digital erhalten wollt, einfach mit eurer Kamera abscannen und am besten direkt in eurer Cloud hochladen. So sind sie auch in digitalisierter Form gesichert und ihr könnt eure Lieblingsfotos immer und von überall abrufen.

