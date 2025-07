Alt-Texte für Bilder schreiben: Erklärung und Beispiele

Alt-Texte helfen dabei, Bilder im Web verständlich zu machen – vor allem für Suchmaschinen. Wir erklären, was ein Alt-Text ist, wofür er gut ist und wie ihr ihn richtig schreibt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was ist ein Alt-Text?

Der Alt-Text (auch „alternativer Text“ genannt) ist eine kurze Beschreibung, die erklärt, was auf einem Bild zu sehen ist. Er steckt im HTML-Code des Bildes und wird dann angezeigt, wenn das Bild nicht geladen werden kann.



Anzeige

Vor allem hilft er Menschen, die einen Screenreader nutzen, also z. B. blinde oder sehbehinderte Personen. Der Text wird ihnen vorgelesen und ersetzt so das Bild. Alt-Texte sind also nicht nur ein technisches Detail, sondern tragen zur Barrierefreiheit bei. Und genau deshalb sollten sie immer mitgedacht werden – egal ob in einem Blog, Onlineshop oder Magazinartikel.

Warum der Alt-Text wichtig für SEO ist

Auch Suchmaschinen können keine Bilder „sehen“. Stattdessen verlassen sich Google und Co. auf den Alt-Text, um zu verstehen, was dargestellt wird. Wenn der Text sinnvoll formuliert ist, verbessert das nicht nur das Ranking bei Google, sondern auch die Chancen, in der Bildersuche aufzutauchen.

Außerdem springt der Alt-Text ein, wenn ein Bild mal nicht lädt. Das ist besonders praktisch bei schlechter Internetverbindung oder mobilen Geräten. Kurz gesagt: Er sorgt für eine bessere User Experience und hilft gleichzeitig beim SEO-Feinschliff.

So schreibt ihr einen guten Alt-Text

Das Wichtigste: kurz, klar, ehrlich. Ein Alt-Text sollte beschreiben, was konkret auf dem Bild zu sehen ist – nicht mehr, nicht weniger. Wer möchte, kann sinnvolle Keywords einbauen, aber bitte nicht übertreiben.

Anzeige

So kann das aussehen:

Klar definierte und strukturierte Beschreibungen wie: „Mann mit Laptop im Café beim Schreiben eines Artikels“ oder „Screenshot eines SEO-Dashboards mit Ranking-Analyse“.

Und so besser nicht:

Allgemeine und unklar definierte Beschreibungen wie: „Bild1.jpg“, „SEO, Google, Keyword, Ranking“ oder „Logo Screenshot Grafik“.

Tipp: Wenn das Bild rein dekorativ ist (z. B. ein Hintergrundmuster), kann der Alt-Text auch einfach leer bleiben (alt=""), damit Screenreader es überspringen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.