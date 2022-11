Falls ihr aktuell auf der Suche nach einer bezahlbaren Alternative zu einer Gasheizung seid, dann könntet ihr auf eine Infrarot-Wandheizung zurückgreifen. Bei Aldi wird aktuell ein kleineres Modell günstiger verkauft.

Aldi verkauft kleine Infrarot-Wandheizung für 249 Euro

Eine Infrarot-Wandheizung muss nur in die Steckdose gesteckt werden und produziert sofort Wärme. Die beliebte Alternative zur Gasheizung wird bei Aldi im Onlineshop wieder günstiger verkauft. Ihr bekommt dieses Mal das kleinere Modell der Version von Marmony mit einer Leistung von 500 Watt für 249 Euro (bei Aldi anschauen). Dazu kommen noch Versandkosten.

Mit im Lieferumfang befindet sich ein intelligenter Funk-Thermostat, der die Infrarot-Wandheizung steuert. Wird die voreingestellte Temperatur erreicht, schaltet sich die Heizung automatisch ab und wird wieder aktiv, wenn es kälter wird. So hält sich der Stromverbrauch in Grenzen. Das Modell von Marmony ist etwas teurer als ganz simple Infrarot-Wandheizungen von Amazon, wo ein Modell mit 500 Watt schon für 140 Euro verkauft wird (bei Amazon anschauen). Der Marmor-Look von Marmony sorgt dafür für eine edlere Optik und speicherte die Wärme auch etwas besser. Am Ende funktionieren sie aber gleichgut.

Für wen lohnt sich eine Infrarot-Wandheizung?

Auch wenn Gas, Öl und Fernwärme teurer geworden sind, ist Strom immer noch viel teurer. Eine Infrarot-Wandheizung lohnt sich also nur als Ausfallsicherung der Gas- oder Ölheizung und für Räume, wo es überhaupt keine Heizung gibt und die Nachrüstung extrem teuer wäre. Optimal sind Infrarot-Wandheizungen für Menschen mit Solaranlage, die ihren Überschuss so einfach in Wärme umwandeln können und damit sehr viel Geld sparen.

Infrarot-Wandheizungen sind eher nichts für euch, wenn ihr eine funktionierende Gasheizung habt. Die Kosten für Wärme sind mit einer Infrarot-Wandheizung durch die hohen Stromkosten, ähnlich wie beim Heizlüfter, dann nämlich deutlich höher. Überlegt euch also gut, ob sich eine Infrarot-Wandheizung wirklich für euch lohnt.