Falls ihr aktuell auf der Suche nach einer Alternative zu eurer Gasheizung seid, dann konntet ihr bei Aldi im Onlineshop günstig zuschlagen. Dort wurde eine Infrarot-Wandheizung mit einem besonderen Design günstiger angeboten. Mittlerweile ist das Angebot vergriffen. Wir haben aber einige gute Alternativen für euch.

Aldi verkauft Infrarot-Wandheizung für 259 Euro

Originalartikel:

Die Infrarot-Wandheizung gilt als eine der beliebtesten Alternativen zur Gasheizung, da sie günstig ist, nicht gewartet werden muss, einfach anzubringen ist und sehr effizient arbeitet. Seid ihr aktuell auf der Suche nach einer schicken Infrarot-Wandheizung mit Marmor-Look, dann könnt ihr bei Aldi zuschlagen. Dort gibt es nämlich ein 800-Watt-Modell in zwei Designs für nur 259 Euro (bei Aldi anschauen).

Ihr könnt aus zwei Oberflächen mit Carrara und Jura wählen. Je nachdem, welches Design besser zu eurer Einrichtung passt. Die Leistung der Infrarot-Wandheizung soll Räume bis 25 qm gleichmäßig heizen können. Ein Funk-Thermostat sorgt dafür, dass die gewünschte Temperatur erreicht und gehalten wird. Im Vergleich zu vielen anderen Infrarot-Heizungen ist hier ein Naturstein verbaut, der die Wärme auch etwas speichern kann.

Wollt ihr eine etwas schlichtere Optik, dann findet ihr bei Amazon günstigere Alternativen:

Heidenfeld Infrarotheizung HF-HP100 / 100-1 / 106 / 110 / 130 / Weiß - 300 - 1200 Watt - inkl. Therm

Besitzt ihr ein Balkonkraftwerk oder eine Solaranlage, lohnt sich eine Infrarot-Heizung umso mehr:

Ist eine Infrarot-Wandheizung eine Alternative zur Gasheizung?

Grundsätzlich ja, aber nicht für jeden. Eine Infrarot-Wandheizung nutzt Strom, um Wärme zu erzeugen. Bezahlt ihr sehr viel für Strom oder lebt in einem Altbau, der schlecht gedämmt ist, dann ist eine Infrarot-Wandheizung nichts für euch. In dem Fall ist eure Gasheizung weiterhin die bessere und günstigere Wahl. Wohnt ihr hingegen in einem gut gedämmten Haus und habt vielleicht sogar eine Photovoltaikanlage, die euch den nötigen Strom liefert, ist eine Infrarotheizung perfekt für euch. Im Gegensatz zu Heizlüftern, die sehr ineffizient arbeiten, erwärmt eine Infrarotheizung Objekte und Oberflächen, die die Wärme speichern und abgeben. Die erzeugte Wärme wird gut genutzt.