Altes Tablet wieder nutzen: So verwandelt ihr es in ein Küchen-Dashboard

Ihr habt ein altes Tablet, das noch funktionsfähig ist, ihr aber nicht mehr aktiv nutzt? Vielleicht kann es euer neuer Küchenhelfer werden! Wir zeigen, wie das geht.

So findet ihr Verwendung für ein altes Tablet

Euer Tablet bekommt vielleicht keine Updates mehr und auch sicherheitstechnisch ist es nicht mehr auf dem Stand der Dinge – dennoch funktioniert es noch und ihr wollt es weiter nutzen? Eine praktische Idee wäre es, eure Küche auf ein neues Niveau zu heben und das Tablet als Bedienungshilfe in eurer Küche zu nutzen!

Zunächst einmal müsst ihr einen Ort finden, an dem ihr euer Tablet in der Küche unterbringen könnt. Für eine einfache, optimale Nutzung bietet sich eine Tablet-Halterung für die Wand an. Dann liegt das Tablet nicht im Weg rum, sondern kann, ohne wirklichen Platz wegzunehmen, ganz einfach an einem Ort eurer Wahl befestigt werden.

Tablet-Halterung Wand- & Tischhalter, höhenverstellbar & 360° Drehbar

Was für Apps sind der ultimative Helfer?

Neben den technischen Grundvoraussetzungen wie einer Internetverbindung und dem optimalen Ort für euer Tablet, müssen natürlich verschiedene Apps darauf installiert werden, damit es euch in eurer Küche auch wirklich hilft. Solltet ihr Smart-Home-Geräte in eurer Küche haben, sollte eine App, die die Geräte steuert, eure erste Wahl sein – damit könnt ihr dann ganz bequem diese Geräte bedienen.

Was aus vielen Küchen noch in Papierform oder mit kleinen Tafeln bekannt ist, kann mit eurem Tablet bequem digital verwaltet werden: eure Einkaufsliste. Entsprechend dazu gibt es viele kostenlose Apps. Eine besonderes beliebte Anwendung wäre zum Beispiel Bring!, die ihr im App Store für iOS-Geräte und im Play Store für Android-Tablets findet.

Damit ihr Ideen bekommt, was auf diese Einkaufsliste kommen soll, gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Rezepte-Apps. Eine solche sollte nicht fehlen, schließlich wird sie euch ab sofort auch beim Kochen unterstützten.

Zum Beispiel bietet Weight Watchers ein breites Angebot an Rezepten in seiner App. Kostenlos findet ihr zum Beispiel in der Chefkoch-App, die es im App Store als auch im Play Store gibt, ebenfalls zahlreiche Koch- und Back-Ideen.



Weitere Geräte in der Küche können ersetzt werden

Ihr habt noch eine Eieruhr oder einen anderen analogen Timer in der Küche? Auch die werden mit eurem neuen Küchen-Dashboard nicht mehr benötigt. Nutzt einfach den Timer, der sowieso schon Teil eures Tablets ist.

Damit spart ihr Platz und auch Zeit, da sie in Sekundenschnelle aktiviert werden können – und wenn ihr durch euren Kochvorgang beschmutzte Hände habt, lassen sie sich auch per Sprachbefehl einstellen.