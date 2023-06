Basierend auf den erfolgreichen Büchern von Andrzej Sapkowski, geht bei Netflix die Fantasy-Serie um Monster, Hexer und Prophezeiungen in die dritte Runde.



Geralt von Riva (Henry Cavill) ist ein sogenannter Hexer. Er beherrscht bis zu einem gewissen Grad Magie und jagt als Einzelgänger Monster gegen Geld. Bald führt ihn das Schicksal zu der Zauberin Yennefer (Anya Chalotra) und der jungen Prinzessin Ciri (Freya Allan), die er fortan als seine Ziehtochter sieht und der eine besondere Gabe innewohnt. Sie müssen lernen, füreinander einzustehen und ihren Weg in dieser Welt zu finden, die dem Untergang geweiht scheint. Die dritte Staffel wird sich vor allem mit einem neuen Feind auseinandersetzen, der auch über die kommenden Staffeln hinweg und mit dem Training für Ciri eine Rolle spielen soll. Die erste Ausgabe von „The Witcher“ Staffel 3 ist ab dem 29. Juni 2023 exklusiv bei Netflix im Stream verfügbar. Teil 2 folgt dann ab dem 27. Juli 2023.

Die „The Witcher“-Serie konnte so einige Fantasy-Fans begeistern, die zuvor noch nichts über das Hexer-Universum wussten. Wenn ihr jedoch etwas Vorwissen wollt, haben wir das perfekte Video für euch.

„The Witcher“ wird sich verändern

Mit Henry Cavill hatte die Serie zum „The Witcher“-Universum, welches Fans bisher vor allem durch die zugrunde liegenden Bücher und die von CD Project Red ins Leben gerufenen Videospiele kannten, die scheinbar perfekte Besetzung für den grummeligen Hexer gefunden. Nicht nur aufgrund seiner Physis und seiner Schauspielkunst, sondern auch, weil Cavill selbst großer Fan der Vorlage und des Charakters ist und es als Ehre ansah, diesen nun verkörpern zu dürfen. Doch die dritte Staffel wird sein letzter Auftritt als Geralt sein, denn Cavill hat aus nicht näher bekannten Gründen die Show verlassen. Naheliegend ist jedoch, dass er sich nicht mehr wohl damit fühlte, wie sein Serien-Charakter geschrieben wurde und wie die Handlung der Serie im allgemeinen voranschritt. Seinen Angaben und denen der Buch-Fans zufolge scheint die Serienadaption inhaltlich zu weit entfernt von der Vorlage zu sein. Nun soll Liam Hemsworth für Cavill einspringen und den Hexer fortan verkörpern. Der Übergang soll dabei laut Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich makellos vonstatten gehen: „It's very lore accurate. It's very close to what was set out in the books and I think this change will be quite flawless.“ (Deutsch: „Es ist sehr Lore-getreu. Es kommt dem, was in den Büchern dargelegt wurde, sehr nahe und ich denke, dass diese Änderung völlig einwandfrei sein wird.“)

Es kommt noch mehr von „The Witcher“

Auch wenn die Serie seit dem Erscheinen der zweiten Staffel mit dieser Kontroverse zu kämpfen hat, scheinen die Abrufzahlen weiterhin gut genug zu sein, denn Netflix arbeitet schon an der vierten Staffel, laut Production Designer Andrew Laws: „Obviously, [we're in the] early stages [and] are meant to be shooting later in the year, but I have all my scripts, so we've got a lot to work with. We're concepting and it's exciting, it's really exciting. Particularly off the back of Season 3, we’ve got a lot of shoulders to stand on, so to speak, but we're well underway.“ (Deutsch: „Natürlich befinden wir uns noch im Anfangsstadium und sollen später im Jahr drehen, aber ich habe alle meine Drehbücher, wir haben also einiges, mit dem wir arbeiten können. Wir entwerfen Konzepte und es ist aufregend, es ist wirklich aufregend. Vor allem nach der dritten Staffel haben wir sozusagen eine Menge, auf das wir uns stützen können, aber wir sind auf einem guten Weg.“) Und sogar die fünfte Staffel ist schon sichere Sache, denn Netflix ließ sie bereits bestellen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.