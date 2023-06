In keinem anderen Teil dieser Reihe sterben so viele Menschen. Wir verraten euch, wie viele es sind und für wen sich das Einschalten doch lohnt.

In „John Rambo“ sterben laut Flowingdata insgesamt 236 Menschen auf zum Teil sehr brutale Art und Weise. Kein Wunder also, dass die ursprüngliche Fassung um ganze zwölf Minuten geschnitten wurde. Auch wenn am Montag, dem 12. Juni 2023, um 22:35 Uhr auf Kabel Eins nur die gekürzte Fassung läuft, lohnt sich dennoch das Einschalten, doch nicht unbedingt für jede*n. Für wen es sich genau lohnt, das erfahrt ihr in diesem Artikel. Für euch steht bereits fest, dass ihr „John Rambo“ sehen wollt, doch am Montag seid ihr verhindert? Schaut einfach bei Prime Video vorbei und holt den Actionfilm von 2008 als Kauf- oder Leihoption nach.

„John Rambo“ kämpft zwar für Gerechtigkeit, doch hat auch einige Leute auf dem Gewissen. Im folgenden Video zeigen wir euch, wer die acht tödlichsten Action-Charaktere sind.

Was passiert in „John Rambo“?

Der einstige Vietnam-Kriegsveteran John Rambo (Sylvester Stallone) führt ein zurückgezogenes Leben in Thailand. Sein ruhiges Dasein ändert sich allerdings, als eine Gruppe Missionare zu einem Flüchtlingsdorf reisen möchte. Sich der Gefahr wohl nicht vollends bewusst, lassen sie sich, trotz mehrfacher Warnungen, von John bis in die Nähe des Dorfes bringen. Wie es nicht anders zu erwarten war, gerät die Gruppe in Gefangenschaft und der bereits zurückgereiste John erhält damit seine nächste Mission – die Missionare retten. Doch kommt er rechtzeitig und kann die Gruppe befreien?

So wie „John Rambo“ solltet ihr euch diese Filme nicht entgehen lassen:

Für wen lohnt sich das Einschalten von „John Rambo“?

Dass es sich bei „John Rambo“, dem vierten von insgesamt fünf Teilen der „Rambo“-Reihe, um einen Einschalt-Tipp handelt, steht außer Frage. Aber für wen? Alle Fans des Action-Genres aufgepasst, denn mit „John Rambo“ seht ihr am Montag, dem 12. Juni 2023, um 22:35 Uhr auf Kabel Eins zwar ein geschnittenes, aber ein sehr sehenswertes und actiongeladenes Spektakel. Der Stil der ersten Teile wurde in realistischere und härtere Actionszenen umgewandelt, aber dennoch können sich zahlreiche Fans an dem neuen Stil erfreuen. So sieht es auch die Bewertungsplattform Metacritic, bei welcher der Film auf einen User Score von 7.8 kommt. Ein gutes Ergebnis, wie wir finden. Die härtere Gangart kommt allerdings nicht überall gut an, sodass die ursprüngliche Version um ganze zwölf Minuten gekürzt werden musste. Doch trotz der Kürzungen lohnt sich das Einschalten und alle Action-Fans sollten sich „John Rambo“ nicht entgehen lassen. Wir von GIGA wünschen euch am Montag jedenfalls beste Unterhaltung bei dem Action-Spektakel mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.