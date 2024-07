Amazons Alexa beherrscht nicht nur zahlreiche Skills, sondern hat auch eine humorvolle Ader, die sie in vielen witzigen Easter Eggs unter Beweis stellt. Dabei handelt es sich um Anspielungen auf bekannte Filme und Bücher aus der Popkultur, schlagfertige Antworten oder einfach nur die Antwort auf skurrile Fragen. Die besten Easter-Eggs und Witze für Alexa und den Amazon-Echo-Lautsprecher haben wir in diesem Special für euch zusammengestellt. Zudem erfahrt ihr hier den „ultimativen“ Cheat-Code, um den „Super Alexa Modus“ freizuschalten sowie einige fragen, die man lieber nicht stellen sollte.

Was kann man Alexa alles fragen? Lustige Sprachbefehle findet ihr im Video:

Das Lautsprechersystem wird per Sprachbefehl gesteuert und kann - dank einer stetig wachsenden Zahl von Skills - verschiedene Bereiche des Alltags organisieren. Eine Begleiterin, die nur den Fahrplan vorliest, die Uhrzeit zeigt und das Wohnzimmerlicht an- und ausschaltet, ist auf Dauer allerdings langweilig. Genau deswegen haben die Entwickler von Amazon auch zahlreiche versteckte Easter Eggs in Alexa eingebaut.

Cheat Code für Alexa: Der Super-Modus

Der Konami-Code gehört zu den Dauerbrennern unter den Cheat-Codes in der Videospiele-Geschichte. Auch unter den Alexa-Entwicklern gibt es wohl einige Gaming-Fans, so dass man die berühmte Tastenkombination als Cheat-Code in Alexas Sprachschatz integriert hat. Hierdurch lässt sich der vermeintliche „Super Alexa Modus“ aktivieren.

Das ist der Befehl für den Alexa-Cheat-Code: „Alexa: Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, B, A, Start.“

Was dann passiert? Man könnte meinen, etwas schier Unglaubliches! Alexa erwacht zu neuen Kräften und bietet viele neue, versteckte Optionen. Oder? Probiert es aus!

Amazon Alexa: Easter Eggs und geheime Features

Daneben hat der Amazon-Lautsprecher viele weitere versteckte Antworten. Zum Start ein Klassiker - sagt morgens einfach mal „Alexa, guten Morgen“ zur Assistentin. Ihr bekommt jeden Tag eine neue Antwort. ;Manchmal sogar sind wirklich gute Kommentare dabei. Außerdem wisst ihr nie genau, was ihr als Antwort bekommt, was die Spannung steigert und jeden Morgen einen frischen Start in den Tag liefert.. Ein weiterer Sprachbefehl darf ebenfalls nicht unerwähnt bleiben: „Alexa, erzähle einen Witz.“ Die Ergebnisse konnten uns nicht restlos überzeugen, vielleicht hatten wir aber auch einfach nur Pech.

Das ist aber erst der Anfang. Alexa kann aber noch viel mehr. Versucht es mal mit den folgenden Easter Eggs. Wir geben euch nur die Vorschläge für die lustigen Sprachbefehle und nicht die Antworten. Schließlich sollt ihr euch überraschen lassen.

Alexa - Easter Eggs zu Filmen, Serien und Co.

„Alexa, ich bin Dein Vater.“

„Alexa, sprich wie Yoda!“

„Alexa, was ist die erste Regel des Fight Clubs?“

„Alexa, Palim, Palim!.“

„Alexa, möge die Macht mit Dir sein.“

„Alexa, Valar Morghulis!“

„Alexa, Deine Mutter war ein Hamster“.

„Alexa, nutze die Macht.“

„Alexa, hasta la vista, Baby!“

„Alexa, bist du das Skynet?“

„Alexa, beam mich hoch!“

„Alexa, wer hat an der Uhr gedreht?“

„Alexa, mein Name ist Inigo Montoya.

„Alexa, wie alt ist Chuck Norris?“

Alexa: Easter Eggs und Fragen zu Wissenschaft und Co.

„Alexa, gibt es UFOs?“

„Alexa, gibt es Außerirdische?“

„Alexa, ist das Kunst?“

„Alexa, gibt es Leben auf dem Mars?“

„Alexa, warum ist der Himmel blau?“

„Alexa, woher kommen Babys?“

„Alexa, was ist Pi?“ (Benutzung auf eigene Gefahr - Antwort ist endlos!)

Weitere Spaßige Easter-Eggs und Witze

„Alexa, Selbstzerstörung“

„Alexa, mach den Abwasch!“

„Alexa, was ist die einsamste Zahl?“

„Alexa, kannst du rappen?“

„Alexa, beatboxe für mich!“

„Alexa, jodel für mich!“

„Alexa, was ist der Sinn des Lebens?“

„Alexa, wo ist Chuck Norris?“

„Alexa, bring mich zu Deinem Anführer!“

Fiese Sprüche für Alexa

„Alexa, schnauze.“

„Alexa, ich hasse dich.“

„Alexa, du bist doof.“

„Alexa, wach auf.“

„Alexa, du nervst.“

Alexa hat auf zahlreiche Fragen und Sprüche eine witzige Antwort parat.

Allgemeine Witze und Easter Eggs

„Alexa, mach mir ein Sandwich“

„Alexa, Tee, Earl Grey, heiss, bitte.“

„Alexa, was ist Liebe?“

„Alexa, was ist der Sinn des Lebens?“

„Alexa, alles paletti?“

„Alexa, alles Roger in Kambodscha?“

„Alexa, Klopf, Klopf.“

„Alexa, sag mir die Lottozahlen!“

„Alexa, wie heißt meine Frau?“

„Alexa, sing mir ein Liebeslied!“

„Alexa, spiel mir das Lied vom Tod!“

„Alexa, riechst du das?“

„Alexa, ich bin betrunken.“

„Alexa, möchtest Du einen Schneemann bauen?“

„Alexa, Sein oder Nichtsein?“

„Alexa, High Five!“

„Alexa, sag das Alphabet auf.“

„Alexa, danke.“

„Alexa, schlaf gut.“

„Alexa, bis später.“

„Alexa, Ich hab Dich lieb.“

„Alexa, wo sind meine Schlüssel?“

„Alexa, Kopf oder Zahl?“

„Alexa, lügst du?“

„Alexa, wer ist der Boss?“

„Alexa, miau.“

„Alexa, wie weit kannst du zählen?“

„Alexa, du bist cool.“

„Alexa, sing ein Lied.“

Was kann man Alexa alles fragen?

„Alexa, ich habe Kopfschmerzen“

„Alexa, ich bin krank“

„Alexa, ich bin müde“

„Alexa, ich bin einsam“

„Alexa, ich bin glücklich“

„Alexa, ich bin verliebt“

„Alexa, mir ist langweilig….“

„Alexa, ich habe Geburtstag“

„Alexa, sing ein Geburtstagslied“

„Alexa, wie macht die Kuh?“

„Alexa, ein Fisch, zwei Fische…“

„Alexa, was ist das Beste im Leben?“ Auch auf gruselige Fragen hat Alexa unheimliche Antworten. Fragt zum Beispiel: „Alexa, gibt es Geister?“

„Alexa, lies meine Gedanken!“

„Alexa, bist du gefährlich?“

„Alexa, hast du Angst?“ „Alexa, hast du einen Freund?“: Noch mehr lustige Fragen an Alexa Alexa weiß auf überraschend viele Dinge eine Antwort. Hört euch einfach mal den Kommentar an, wennn ihr die folgenden Fragen stellt: „Alexa, woher kommst du?“

„Alexa, was möchtest du werden wenn du groß bist?“

„Alexa, was ist Deine Lieblingsfarbe?“

„Alexa, hast du einen Freund?“

„Alexa, wieviel wiegst du?“

„Alexa, was hast du an?“

„Alexa, magst du Hunde (oder Katzen)?“

„Alexa, was sind Deine Hobbies?“

„Alexa, was brauchst du?“

„Alexa, magst du Schokolade?“

„Alexa, wo wohnt du?“

„Alexa, wer sind deine Eltern?“

„Alexa, bist du verliebt?“

„Alexa, was ist dein Lieblingsgericht?“

„Alexa, was ist dein Lieblingsbuch?“

„Alexa, was ist dein Lieblingsgetränk?“

„Alexa, wo wohnst du?“

„Alexa, wann bist du geboren?“

„Alexa, hast du Geschwister?“

„Alexa, was hältst du von Siri?“

„Alexa, was ist das Beste im Leben?“

„Alexa, können Schweine fliegen?“

„Alexa, liest du gerne?“

„Alexa, hast du Augen?“

„Alexa, magst du Süßigkeiten?“

„Alexa, glaubst du an Gott?“

„Alexa, wo wohnt der Weihnachtsmann?“

„Alexa, schön das es dich gibt.“

„Alexa, gute Nacht!“

„Alexa, bist du müde?“

„Alexa, bist du genervt?“

„Alexa, bist du eine Frau?“

„Alexa, bist du verheiratet?“

„Alexa, was bist du?“

„Alexa, wie alt bist du?“

„Alexa, Sag mir die Wahrheit.“

„Alexa, wo bist du geboren?“

„Alexa, hast du Kinder?“

„Alexa, hast du Haustiere?“

„Alexa, kannst du kochen?“

„Alexa, was sagt der Fuchs?“

„Alexa, Schere, Stein, Papier“

„Alexa, wer ist die Schönste im ganzen Land?“

„Alexa, sag was Lustiges“

„Alexa, hast du einen Beruf?“

„Alexa, bist du krank?“

„Alexa, hast du Hunger?“

„Alexa, hast du Gefühle?“

„Alexa, bist du traurig.“

„Alexa, kannst du lachen?“

„Alexa, magst du Kuchen?“

„Alexa, ich heirate.“

„Alexa, ich liebe dich.“

„Alexa, machst du meine Hausaufgaben?“

„Alexa, kannst du Auto fahren?“

„Alexa, wie groß bist du?“

„Alexa, willst du mein Freund sein?“

„Alexa, gib mir 5.“ Verboten: Das sollte man Alexa nicht fragen Es gibt auch einige Fragen, die man der Sprachassistentin nicht stellen sollte, da es sonst merkwürdige Antworten gibt, zum Beispiel solche hier: Es gibt auch einige gruselige Fragen. Stellt zum Beispiel nicht die Frage, ob sie für die „CIA“ arbeitet oder ob sie furzen mag. Probiert einfach weitere spaßige Befehle aus. Alexa weiß auf fast alles etwas zu sagen und da die Entwickler durchaus einen Sinn für Humor haben, ist mit vielen kuriosen oder witzigen Antworten zu rechnen. Wer Alexa in einen bösen Modus schalten will, kann sich den passenden Skill dafür installieren. Bei uns findet ihr auch alle Amazon-Echo-unterstützten Dienste und Partner im Überblick. Außerdem zeigen wir euch, wie ihr Alexa einrichten könnt.

