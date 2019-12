Amazon: Alle gültigen Gutscheine, Coupons und Rabatte auf einen Blick

Weihnachten steht vor der Tür und somit auch die Zeit, um in letzter Sekunde noch die passenden Geschenke zu kaufen. Wer dabei nicht zu viel bezahlen möchte, sollte alle gültigen Gutscheine, Coupons und Rabatte von Amazon kennen. GIGA zeigt euch, wo ihr diese findet.

Amazon: Alle gültigen Gutscheine, Coupons und Rabatte

Geld zu sparen ist immer schön. Die passenden Gutscheine, Aktionen und Coupons zu finden ist aber gar nicht so leicht. Dafür gibt es aber von Amazon eine sehr praktische Lösung. Das Unternehmen hat nämlich eine Seite, auf der zu finden sind – und davon gibt es eine ganze Menge.

Alle Gutscheine, Coupons und Rabatte bei Amazon*

Man startet auf einer Seite, auf der die beliebtesten Aktionen angezeigt werden. Die Auswahl ändert sich täglich, neue Aktionen kommen hinzu, andere enden mit der Zeit. Dort könnt ihr aber schon einmal sehen, was die Amazon-Kunden aktuell am häufigsten mit Coupons kaufen. Alternativ könnt ihr die Sortierung auch nach folgenden Kriterien ändern:

Beliebteste (voreingestellt)

Neu eingetroffen

Älteste

Baldiger Ablauf

Prozentuale Ersparnis

So könnt ihr neue Angebote entdecken, die gerade erst gestartet wurden – oder Aktionen mitnehmen, die bald enden. In dem Fall gilt das für alle Kategorien. Passt euch die Auswahl nicht und ihr wollt in einem bestimmten Bereich suchen, dann könnt ihr die Auswahl auf eine Kategorie beschränken. Links stehen alle Kategorien, die aktuell Gutscheine, Coupons und Rabatte anbieten. So könnt ihr beispielsweise nur die Elektronik-Deals anzeigen lassen.

Die Ersparnis liegt zwischen 5 und 50 Prozent. Man kann also ordentlich Geld sparen. Auf der Seite von Amazon werden zudem nur Angebote angezeigt, die auch wirklich gelten. Das ist bei anderen Coupon-Seiten oft nicht der Fall. Man sollte sich also ein Lesezeichen setzen und immer wieder vorbei schauen, ob etwas Gutes dabei ist.

Alle Gutscheine, Coupons und Rabatte bei Amazon*

Noch mehr exklusive Angebote und Services bekommt man, wenn man „Amazon Prime“-Kunde ist:

Aktuelle Rabattaktionen bei Amazon

Neben der Möglichkeit, Coupon-Codes zu verwenden, reduziert Amazon täglich viele Produkte. Auf dieser gibt es unzählige Produkte aus allen Kategorien, die direkt im Preis gesenkt wurden. Wer Prime-Mitglied ist, kann sogar früher zugreifen und sich so eventuell ein Produkt sichern, das den anderen Kunden entgeht. .

Zu den Rabattaktionen bei Amazon*

Last-Minute-Geschenk vor Weihnachten

Falls ihr auf den Rabattseiten von Amazon nicht fündig werdet und auf die Schnelle noch ein Geschenk benötigt, ist der Amazon-Gutschein genau die richtige Wahl. Diesen könnt ihr mit einer Grußbotschaft per E-Mail verschicken oder einfach zuhause ausdrucken.

Geschenkgutschein bei Amazon anschauen*

Wichtig: Beachtet in jedem Fall die Lieferzeiten der Produkte, wenn ihr auf der Suche nach Geschenken zu Weihnachten seid. Wenn das Interesse an einem Produkt sehr hoch ist, könnte die Lieferung erst nach dem 24. Dezember erfolgen. Das zeigt euch Amazon aber an, wenn ihr die Bestellung durchführt.

