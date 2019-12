Amazon: Coupons finden und mit Online-Rabattmarken sparen

Amazon ist schon längst nicht mehr bloßer Online-Händler. Mit Audible besitzt man seinen eigenen Hörbuch-Vertrieb, bei Kindle Unlimited gibt es eBooks als Flatrate, bei Amazon Home Services könnt ihr euch gar eigene Handwerker online bestellen. Mit Amazon Coupons hat der Online-Gigant zudem seinen eigenen Coupons-Service, den nicht jeder Nutzer kennt.

Mit den Amazon-Coupons könnt ihr Preisnachlässe für verschiedene Artikel aus dem Amazon-Sortiment ergattern.

Mit Amazon Coupons Rabatte einsacken

Die Auswahl der Coupons und somit vergünstigt verfügbaren Produkte wechselt regelmäßig. Auf der findet ihr eine Übersicht über alle aktuellen Coupon-Aktionen und bleibt so bei der Schnäppchenjagd auf dem Laufenden. Die Rabattaktionen sind nach verschiedenen Kategorien sortiert. So findet ihr schnell ein passendes Angebot, falls ihr auf der Suche nach neuer Kleidung, Elektro-Geräten oder Möbeln seid. Daneben gibt es einen schnellen Einstieg zu Outlet-Angeboten oder Amazon Warehouse Deals. Seht ihr dort ein spannendes Angebot, klickt auf den Button „Coupon aktivieren“ und legt den entsprechenden Artikel dann in den Warenkorb. An der Kasse bekommt ihr dann den reduzierten Preis angezeigt.

Mit dem Coupon-Service möchte der Online-Handelsriese Kunden langfristig an sich binden. Wer regelmäßig im Angebot vorbeischaut, findet eventuell spontan den einen oder anderen Artikel, den man so nicht auf der Einkaufsliste stehen hatte.

So funktionieren die Amazon Coupons

Primär sind die Amazon Coupons auf den häuslichen Bereich ausgerichtet. Vorrangig gibt es so preisreduzierte Produkte aus den Bereichen Haushalt, Drogerie & Körperpflege und Bürobedarf, also Artikel für den alltäglichen Bereich. Die Coupons lassen sich nur auf vorher festgelegte Artikel einsetzen. Der Rabatt wird dann auf den günstigsten Artikel angerechnet. Eine Kombination von Amazon-Coupons und anderen Aktionsgutscheinen ist nicht möglich. Ein Teil der Rabatte kann zudem nur innerhalb eines Spar-Abos wahrgenommen werden. Wie bei Amazon-Aktionen üblich, können auch die Coupons nur auf Artikel mit dem Zusatz „Verkauf und Versand durch Amazon“ angewendet werden. Marketplace-Artikel sind von den Rabatten ausgeschlossen.

Amazon nimmt somit den aktuellen Trend, mit ausgeschnittenen Coupons in den nächsten Supermarkt zu laufen, auf und integriert diese Art der Preisnachlässe in sein Online-Angebot. Das Angebot der Coupons ist zeitlich begrenzt und wechselt regelmäßig. Ein Prime-Abo wird für die Nutzung der Coupons nicht benötigt.

Amazon: Coupon einlösen – so geht‘s

Wollt ihr einen Amazon Coupon einlösen, geht wie folgt vor:

Loggt euch bei Amazon mit euren Login-Daten ein. Öffnet . Stöbert in den aktuellen Coupon-Aktionen. Habt ihr ein spannendes Angebot gefunden, klickt auf „Coupon aktivieren“. Legt nun das Produkt in den Warenkorb. Der reduzierte Preis wird an der Kasse angezeigt.

