Die Amazon-Echo-Lautsprecher gehören zu den wohl beliebtesten Smart-Home-Assistenten in Deutschland. Neben dem günstigen Echo Dot gibt es den Amazon Echo (3. Gen) und die Plus-Version „Amazon Echo Plus (2. Gen)“. Immer mal wieder reduziert Amazon selbst die Alexa-Lautsprecher. Aktuell gibt es den Amazon Echo Plus mit einer Philips-Hue-Birne im Bundle-Angebot zu einem Top-Preis.

Amazon Echo Plus (2. Gen) + Philips-Hue-Lampe im Angebot: Alexa-Lautsprecher bei Amazon im Bundle für 73,10 Euro

Echo Plus (2. Gen.), Anthrazit Stoff + Philips Hue White LED-Lampe

Ursprünglicher Artikel zum Echo (3. Generation):

Wer nicht bei Amazon zuschlagen möchte, kann den Amazon Echo auch bei Cyberport, Saturn, MediaMarkt oder Gravis zum gleichen Preis bestellen und zum Beispiel direkt im Laden abholen.

Amazon Echo (3. Generation): Für wen lohnt sich der Kauf?

Der Amazon Echo in Standardgröße eignet sich für euch, wenn ihr nach einem Alexa-Lautsprecher mit mehr Sound-Leistung sucht und auf Zusatzfeatures wie Smart Home Hub (via ZigBee) der noch größeren (und teureren) Plus-Version verzichten könnt. Während der Echo Dot sich gut für kleine Räume eignet, hilft der verbesserte Sound des Echo 3 vor allem, wenn ihr zum Beispiel ein Wohnzimmer beschallen wollt. Bei Bedarf könnt ihr den 360-Grad-Lautsprecher auch mit einem weiteren Echo zu einem Stereo-Paar koppeln oder als Multi-Room-Box verwenden.

Amazon-Echo-Quiz: Welches Modell passt am besten zu dir?

Fünf Modelle hat Amazon von seinen smarten Lautsprechern mittlerweile im Angebot. Zeit für einen Überblick und die Frage: Welcher ist der Richtige für mich? In unserem Quiz findest du es heraus.

