Amazon: Erstattung ohne Rücksendung – was steckt dahinter?

Eine Retoure bei Amazon ist normalerweise schnell durchgeführt. Für manche Artikel bekommt ihr die Rückerstattung, ohne dass ihr die Produkte zurückschicken müsst. Was dahinter steckt und für welche Artikel es gilt, erklären wir euch hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Amazon: Erstattung ohne Rücksendung

Normalerweise bekommt man bei Amazon nach einer Retouren-Anfrage ein Rücksendetikett, mit dem man das Produkt an den Händler zurücksenden soll. Manchmal erhält man jedoch lediglich direkt die Meldung „Erstattung veranlasst. Sie müssen den Artikel nicht zurücksenden“. Den Artikel soll man dann vernichten, kann ihn aber theoretisch auch behalten und weiterverwenden.

Anzeige

Bei einer Erstattung ohne Rücksendung handelt es sich nicht um einen Fehler. Das Vorgehen ist von Amazon vorgesehen. Ihr braucht also kein schlechtes Gewissen zu haben, dass ihr das Geld einfach so zurückbekommen habt.

Der Grund dafür, dass ihr den Artikelpreis ohne Rücksendung erstattet bekommt, liegt in den hohen Kosten, die Amazon pro Retoure entstehen. Die Kosten setzen sich aus den Liefergebühren, dem Prüfungsprozess und den Lagerkosten zusammen, den ein Artikel nach der Rückgabe durchläuft. Viele Artikel können nach der Rücksendung nicht mehr als neu angeboten werden. Durch den Wertverlust werden oft sie noch als „Secondhand“-Ware im eigenen „Warehouse“ angeboten oder landen auf dem Müll.

Es lohnt sich für den Anbieter also in einigen Fällen einfach nicht, einen Retoure-Artikel zurückzunehmen. Eine Rücknahme würde mehr Kosten verursachen als der Artikel selbst wert ist. Für Amazon ist es aus wirtschaftlicher Sicht besser, teilweise auf die Rücksendung zu verzichten und trotzdem den Kaufpreis zu erstatten.

Anzeige

Amazon: Erstattung ohne Rücksendung – Kulanz & Kalkül

Zurückgeschickte Artikel müssen meist von Hand überprüft werden. Bei Kleidung muss zum Beispiel geschaut werden, ob das Kleidungsstück getragen wurde. Bei Elektrogeräten muss sichergestellt werden, ob sie funktionieren und das Zubehör ebenfalls zurückgeschickt wurde. Nur dann können Artikel wieder verkauft werden, ohne eine erneute Rückgabe zu riskieren. Auch für die Zwischenlagerung dieser Retoure-Artikel fallen Kosten an.

Welche Artikel so gehandhabt werden, dafür gibt es keine Regel. Oft verzichtet Amazon auf die Rücknahme von Produkten, die weniger als 10 Euro wert sind. Es kann aber in manchen Fällen auch defekte Elektrogeräte mit Preisen im dreistelligen Bereich betreffen. In vielen Fällen wird auf eine Erstattung verzichtet, wenn man einen bestimmten Grund für die Retoure auswählt, etwa, wenn der Artikel falsch beschrieben oder beschädigt ist.

Hinweis: Manchmal erstattet Amazon auch den Kaufbetrag, wenn ein Artikel noch nicht angekommen ist, man aber ein Rücksendeetikett erhalten hat. In solchen Fällen sollte man das Produkt nicht einfach behalten. Andernfalls könnte der Händler nachträglich doch den Kaufpreis oder einen Schadensersatz von euch verlangen.

Anzeige

Risiken bei Missbrauch der Rückgabeoption

Natürlich solltet ihr das System nicht ausnutzen. Es gibt keine Gewähr, dass diese Art der Rückgabe immer für bestimmte Produkte funktioniert. Versucht ihr zu viele Artikel innerhalb von kurzer Zeit zurückzugeben, ohne dass ihr etwas bezahlt, könnte es eine Verwarnung beziehungsweise sogar Sperre des Amazon-Kontos geben.

Das nimmt einem dann nicht nur die Möglichkeit, bei Amazon zu bestellen. Man kann dann auch nicht mehr auf die Prime-Videos, Kindle-Bücher und mehr zugreifen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.