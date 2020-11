Nicht allzu groß, dafür aber smart und vor allem günstig: Amazon hat zum Black Friday 2020 ein unschlagbares TV-Angebot.

Originalartikel:

Grundig Vision 7 Fire TV Edition: 43-Zoll-Smart-Fernseher für Sparfüchse

Der Grundig Vision 7 Fire TV Edition ist Amazons Smart-TV aus der gehobenen Einsteigerklasse: Die Ausstattung ist ordentlich und für den Angebotspreis sogar erstaunlich gut. 4KD-Auflösung, LED und das „Fire OS“-Betriebssystem mit Alexa-Unterstützung – das sind die wichtigsten Eckdaten. Ein einfacher Smart-TV mit Sprachsteuerung für YouTube, Netflix und Co. – also ideal fürs Gästezimmer oder im Schlafzimmer. Die durchschnittliche Kundenbewertung ist mit 4,3 von 5 Sternen überwiegend gut. „Der Fernseher ist vor allem geeignet, wenn jemand viel Amazon Prime Video sieht, denn darauf ist der Startbildschirm ausgerichtet“, so die Anmerkung eines Nutzers. Da kann man nur zustimmen: Das volle Potential dieser erstmals auf der IFA 2019 von Amazon und Grundig gemeinsam präsentierten Baureihe entfaltet sich vor allem mit einem Amazon-Prime-Abo.

Wer etwas höhere Ansprüche hat, sollte einen Blick auf den Grundig Vision 8 Fire TV Edition für 499 Euro (statt 339,99 Euro) werfen. Dieser bietet eine größere 55-Zoll-Bildschirmdiagonale, 4k Ultra-HD mit HDR und ebenso ein integriertes Fire TV.

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.