Amazon hat zum Prime Day 2020 seine Fire-Tablets im Hammer-Angebot: Das Fire HD 8 und 10 der neuesten Generation 10 sind um bis zu 40 Prozent reduziert! Wer also für gute Tablets mal eben nur die knapp die Hälfte ausgeben möchte, schlägt jetzt zu!

Amazon Fire HD 8 und 10 im Prime-Day-Angebot: bis zu 40 Prozent günstiger

Jetzt zum Prime Day 2020 sind die Tablets Amazon Fire HD 8 und Amazon Fire HD 10 im Super-Sonderangebot:

Alle Tablets sind aus der neuesten Amazon-Generation. Die Zahlen stehen für die Größe des Displays. Das HD 10 hat ein 10-Zoll-Display, das HD 8 ein 8-Zoll-Display und so weiter. Die hier gelisteten Preise beziehen sich auf die Tablets mit „Spezialangeboten“. Amazon meint damit Werbung, die auf dem Sperrbildschirm des Tablets angezeigt wird. Dadurch sind die Tablets noch günstiger. Ihr könnt in den Kauf-Optionen unter den Tablets auch „ohne Spezialangebote“ auswählen.

Die Fire-Tablets in der Kinder-Edition sind ebenfalls im Angebot:

Das Amazon-Tablet lässt sich mit kindgerechter Hülle in den Farben Blau, Pink und Violett bestellen. Die Geräte entsprechen den Generationen der normalen Tablets. Die Zahl hinter dem Produktnamen gibt auch hier die Größe des Displays in Zoll an.

Die Amazon-Fire-Tablets zum Prime Day 2020 – lohnt das Angebot?

Wir hatten bereits das Amazon Fire HD 10 (9. Gen) im Test und das Amazon Fire HD 8 (10. Gen) im Test. Und zu dem aktuellen Knallerpreis gibt es für uns eine klare Kaufempfehlung! Der Preis beim HD 8 ist um satte 45 Prozent reduziert. Das HD 10 gibt es 40 Prozent günstiger! Wer also ein günstiges Tablet für Filme, Videos, Hörbücher, eBooks und zum Surfen sucht, der findet hier sehr viel Tablet für wenig Preis. Auch für Kinder sind die Tablets gut geeignet, da ihr eine Kindersperre einrichten und Apps wie Netflix, YouTube und Kinder-Spiele darauf installieren könnt. Für mehr Informationen zu diesen Themen, schaut in unsere verlinkten Tests.