Bei den Amazon Frühlingsangeboten bekommt ihr ab dem 27. März 2023 um 18 Uhr zahlreiche gute Deals (Aktion bei Amazon ansehen). Die Aktion läuft bis zum 29. März um 23:59 Uhr. Wir präsentieren euch hier die Highlights der Aktion.

Amazon-Frühlingsangebote: Die besten Deals

Trotz hoher Rabatte ist Amazon nicht immer am günstigsten. Wir haben uns die aktuellen Angebote ganz genau angesehen und die Preise mit denen anderer Händler verglichen. Folgende Produkte sind aktuell im Preisvergleich bei Amazon am günstigsten erhältlich (Quelle: idealo.de):

Smartphones & Tablets

Samsung Galaxy A53 (128 GB) Statt 449 Euro UVP: Beliebtes 5G-Handy mit 6,5 Zoll AMOLED-Display, Octa-Core-Prozessor, 6 GB RAM und 64 MP Quad-Kamera. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:18 Uhr

Samsung Galaxy S21 FE 5G (128 GB) Statt 749 Euro UVP: Android Smartphone mit 6,4 Zoll Dynamic AMOLED Display, 4.500 mAh Akku, 128 GB Speicher und 6 GB RAM. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:57 Uhr

Lenovo Tab M10 (3rd Gen) (10,1 Zoll) Statt 179 Euro UVP: Android-Tablet mit 1920x1200-Auflösung, WUXGA, WideView, OctaCore, 3GB RAM, 32GB eMCP und Wi-Fi. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:34 Uhr

Samsung Galaxy Tab S8+ (128 GB) Statt 1.039 Euro: 12,4-Zoll-Tablet inklusive S-Pen, 128 GB interner Speicher, 8 GB RAM, WQXGA+ und Dual-Kamera. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:57 Uhr

PC & Speicher

Acer Swift 1 (14 Zoll) Statt 699 Euro UVP: Ultrabook / Laptop mit 14" FHD Display, Intel Pentium N6000, 8 GB RAM, 256 GB SSD und Windows 11. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 08:31 Uhr

Dell SE2422HX (23,8 Zoll) Statt 144 Euro: Full-HD-Monitor mit VA-Panel, 12 ms Reaktionszeit, 75Hz, 250cd/m², VGA, HDMI, und 3 Jahre Dell Austauschservice. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:25 Uhr

Dell SE2722HX (27 Zoll) Statt 168,50 Euro: Full-HD-Monitor mit VA-Panel, 8 ms Reaktionszeit, 75Hz, 250cd/m², VGA, HDMI, und 3 Jahre Dell Austauschservice. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:18 Uhr

Koorui Portable Monitor (15,6 Zoll) Statt 169,99 Euro UVP: Tragbarer Monitor mit IPS-Panel, zwei Lautsprechern und Mini HDMI / USB-C-Anschluss. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 08:54 Uhr

Logitech MX Master 2S Statt 73,99 Euro: Kabellose Maus mit Bluetooth und 2.4GHz Verbindung via Unifying USB-Empfänger, 4000 DPI Sensor, Wiederaufladbarer Akku, Multi-Device, 7 Tasten, PC/Mac. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:18 Uhr

SanDisk Ultra (128 GB) Statt 12,59 Euro: USB 3.0 Stick, Flash Drive, mit bis zu 130 MB/s Lesegeschwindigkeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 08:53 Uhr

Samsung 970 Evo Plus (2 TB) Statt 164,90 Euro UVP: Interne SSD mit M.2 via NVMe, PCIe 3.0, bis zu 3.500 MB/s Lesegeschwindigkeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:57 Uhr

SanDisk Ultra (512 GB) Statt 53,99 Euro UVP: Speicherkarte 512 GB + Adapter, für Kameras, Smartphones und Tablets, mit bis zu 150 MB/s Übertragung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:18 Uhr

Sandisk Ultra (1 TB) Statt 243,99 Euro UVP: microSDXC-Speicherkarte + Adapter, für Kameras, Smartphones und Tablets, mit 150 MB/s Übertragung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 11:05 Uhr

Samsung T7 Portable SSD (1 TB) Statt 122,13 Euro: Schlanke externe Festplatten mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s in Aluminium-Gehäuse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:12 Uhr

HP Envy 6010e Statt 95 Euro UVP: Multifunktionsdrucker, 9 Monate drucken mit HP Instant Ink inklusive, Drucker, Scanner, Kopierer, WLAN und Airprint. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:09 Uhr

AVM FRITZ!Repeater 1200 AX Statt 95 Euro UVP: Wi-Fi 6 Repeater mit zwei Funkeinheiten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:18 Uhr

AVM FRITZ!Box 7590 AX Statt 239 Euro: Wi-Fi 6 Router mit 2.400 MBit/s (5 GHz) und 1.200 MBit/s (2,4 GHz), bis zu 300 MBit/s mit VDSL-Supervectoring 35b. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 08:56 Uhr

Fernseher & Konsolen

Samsung Crystal GU43AU8079UXZG (43 Zoll) Statt 579 Euro UVP: 4K-Fernseher mit HDR, WLAN, AirSlim, Dynamic Crystal Color und 60 Hz Aktualisierungsrate. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:13 Uhr

Hisense 50E7HQ (50 Zoll) Statt 599 Euro UVP: 4K-QLED-Smart-TV mit HDR, HDR10, HDR10+ decoding, HLG, Dolby Vision, DTS Virtual, 60Hz Panel und Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:18 Uhr

TCL 55P639 (55 Zoll) Statt 349 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, Google TV, HDR 10, 60Hz, HDMI 2.1, Dolby Audio, Sprachsteuerung, Metallgehäuse, Alexa kompatibel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:47 Uhr

LG 65QNED819QA (65 Zoll) Statt 1.599 Euro UVP: 4K-QNED-Fernseher mit Active HDR, 120 Hz, Smart-TV-Funktionen und Apple AirPlay 2. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:17 Uhr

LG A2 OLED-TV 48 Zoll (OLED48A29LA) Statt 1.899 Euro UVP: OLED-Fernseher mit 4K, Dolby Vision, 60 Hz, webOS22 und Cinema HDR. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:57 Uhr

Xbox Wireless Controller Statt 59,99 € UVP: Kabelloser Controller im ergonomischen Design, kompatibel mit Xbox Series S|X, Xbox One, PC und Apple-Geräten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 08:59 Uhr

Audio & Lautsprecher

Soundcore Life P2 Mini Statt 39,99 Euro UVP: In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit intensivem Bass, bis zu 32 Stunden Akkulaufzeit und USB-C-Anschluss. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:18 Uhr

Soundcore Life Q30 Statt 79,99 Euro UVP: Bluetooth-Kopfhörer mit ANC, individuellen Modi, Hi-Res Sound, EQ in App und bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:18 Uhr

Sennheiser HD 599 Special Edition Statt 199 Euro UVP: Kopfhörer mit offenem Rücken. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 08:51 Uhr

Bose Companion 2 Serie III Statt 149,95 Euro UVP: Multimedia Lautsprechersystem mit 16 GB. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 10:02 Uhr

Amazon-Devices

Echo Dot (3. Generation) Statt 49,99 Euro UVP: Intelligenter Lautsprecher mit Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 10:43 Uhr

Der neue Echo Dot (5. Generation, 2022) Statt 59,99 Euro UVP: Smarter Lautsprecher mit Alexa und verbessertem Klang. In verschiedenen Farben verfügbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:18 Uhr

Echo Dot (5. Generation, 2022) mit Uhr Statt 69,99 Euro UVP: Alexa Smart Speaker mit Uhr und verbessertem Klang. In verschiedenen Farben verfügbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 10:59 Uhr

Fire TV Stick Statt 39,99 Euro UVP: Streaming-Stick mit Wi-Fi 6 und Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 08:58 Uhr

Fire TV Stick 4K Max Statt 64,99 Euro: 4K-Streaming-Stick mit Wi-Fi 6 und Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:21 Uhr

Haushalt & Smart Home

Songmics LSD016X01 Statt 209,99 Euro: Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, 140 × 60 × 72–120 cm, stufenlos verstellbar, gespleißte Platte, Memory-Funktion mit 4 Höhen. Coupon aktivieren und 20 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:46 Uhr

Bosch Flexxo 2in1 Serie 4 (BBH32101) Statt 249,99 Euro UVP: kabelloser Akku-Staubsauger, beutellos, mit hoher Saugleistung, langer Laufzeit, kurzer Ladezeit und Fugendüse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:18 Uhr

Siemens VS06B112A Statt 139,99 Euro UVP: Bodenstaubsauger mit Beutel, Hygiene-Filter, starker Saugleistung, langem Kabel und Fugendüse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:17 Uhr

Samsung RL34T603DSA/EG Statt 899 Euro UVP: Kühl-/Gefrierkombination, 185 cm, 344 ℓ, No Frost+, Space Max Technologie, Humidity Fresh+, Optimal Fresh+. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 08:52 Uhr

De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B Perfetto Statt 526 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumdüse für Cappuccino, mit Espresso Direktwahltasten und Drehregler, 2-Tassen-Funktion, 1,8 Liter Wassertank. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 10:59 Uhr

eufy RoboVac G20 Hybrid Statt 279,99 Euro: Saugroboter mit Wischfunktion, 2500Pa Saugleistung, 2-in-1 Sauger und Wischmopp, kompatibel mit Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 11:05 Uhr

iRobot Roomba i7 (i7156) Statt 588,90 Euro: App-steuerbarer Saugroboter mit 2 Gummibürsten, intelligenter Kartierung. Sprachassistent-kompatibel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:15 Uhr

Dreame L10s Ultra Statt 1.199,90 Euro UVP: Saugroboter mit Wischfunktion und automatischer Entleerung, Selbstreinigung & 3D-Hinderniserkennung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:18 Uhr

Philips OneBlade Face & Body QP2620/30 Statt 41,80 Euro: Multifunktionsrasierer – Rasieren, Trimmen und Stylen für Körper und Gesicht – mit 2 Originalklingen, verstellbarem 5-in-1-Kamm, 1 Körperkamm und 1 Hautschutz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 10:13 Uhr

ThermoPro TP50 Statt 17,99 Euro UVP: digitales Thermo-Hygrometer für Innen. Thermometer mit Aufzeichnung und Raumklima-Indikator. Coupon anwenden und 10 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:15 Uhr

Auto & Mobilität

OOONO CO-Driver NO1 Statt 49,95 Euro UVP: Warnt vor Blitzern und Gefahren im Straßenverkehr in Echtzeit. Daten von Blitzer.de. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:24 Uhr

Noco Boost Plus GB40 Statt 144,95 Euro UVP: 1000A 12V Starthilfe-Powerbank, Auto-Batterie-Booster, tragbares USB Ladegerät, mit Starthilfe- und Überbrückungskabel für bis zu 6,0L Benzin und 3,0L Dieselmotoren. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 09:51 Uhr

Kryptonite Evolution Mini 7 + KryptoFlex Statt 57,75 Euro UVP: kurzes Fahrrad-Bügelschloss mit Schlaubenkabel. Gewicht: 1.430 Gramm. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 10:10 Uhr

Außerdem bei Amazon im Angebot

Zudem hat Amazon aktuell noch folgende Aktionen für Neukunden zu bieten:

