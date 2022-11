Wer gerade bei Amazon shoppt, sollte diese Aktion kennen: Mit einer einfachen Aktion bekommt man 6 Euro Amazon-Guthaben geschenkt. Das Ganze kostet nur eine Minute Zeit. Ihr solltet euch aber beeilen.

Wo gibt’s heute noch was umsonst? Na hier: Amazon möchte offenbar, dass man mal ihren Guthaben-Auflade-Service nutzt. Wer sich einen Mindestbetrag von 70 Euro einzahlt, kann 6 Euro zusätzliches Guthaben absahnen. Wir sagen euch, wie es funktioniert und was die Einschränkungen sind.

6 Euro Amazon-Guthaben geschenkt erhalten – so geht’s

Das Geld erhaltet ihr, wenn ihr euren Amazon-Account mit mindestens 70 Euro Guthaben aufladet. Wenn ihr sowieso vorhattet, bei Amazon in der Black Week, der Cyber Week oder in der Vorweihnachtszeit zu shoppen, sollte es überhaupt kein Problem darstellen, diese 70 Euro auch wieder auszugeben. Inspiration gibt’s in unserer Übersicht zu den Black-Week-Schnäppchen.

Schaut zuerst auf der Aktionsseite bei Amazon, ob ihr berechtigt seit, an der Aktion teilzunehmen. So sieht es aus, wenn ihr teilnahmeberechtigt seid. (Bildquelle: Amazon.de) Falls ihr berechtigt seit, müsst ihr auf dieser Seite mindestens 70 Euro Amazon-Guthaben aufladen. Ihr könnt den Auflade-Betrag frei wählen – 70 Euro reichen aus. (Bildquelle: Amazon.de) Wichtig: An der Kasse gebt ihr jetzt noch den Code DETOP70 ein. Gutscheincode DETOP70 nicht vergessen einzugeben. (Bildquelle: Amazon.de) Die 70 Euro werden eurem Konto unverzüglich zugeschrieben, das dauert maximal 5 Minuten. Die 6 Euro zusätzlich werden bei eurem nächsten Kauf praktisch als Zusatz-Rabatt automatisch verbucht.

Bedingungen

Wichtig zu wissen ist noch, dass die Aktion nur noch bis 30.11. läuft – am besten schaut ihr gleich auf der Aktionsseite, ob ihr berechtigt seid. Die 70 Euro Guthaben können für beliebige Amazon-Käufe verwendet werden. Die 6 Euro zusätzliches Guthaben werden dann automatisch verbucht, wenn ihr bis 15.01.2023 etwas bei Amazon kauft, das gilt aber nur bei Produkten mit „Verkauf und Versand durch Amazon“. Die 6 Euro sind, außer im Bezahlprozess an der Kasse, sonst nirgends einsehbar.