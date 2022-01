Amazon hat die Januar-Angebote gestartet, mit einer Vielzahl an reduzierten Bestsellern, unter anderem von Bosch, Samsung und Sony. Den Überblick zu behalten ist nicht immer leicht, denn nicht alle Aktionsprodukte sind auch wirklich gute Schnäppchen. Wir haben Preise verglichen und listen nur die besten Deals – regelmäßig aktualisiert.

Amazon Januar-Angebote: Top-Deals im Schnäppchen-Check

Wir sehen uns regelmäßig für euch um, vergleichen die Preise mit denen anderer Shops und listen nur die besten Deals. Heute unter anderem dabei sind Premium-Kopfhörer von Sony, 4K-Fernseher von Samsung, Werkzeug von Bosch Professional und diverse Amazon-Devices.

Sony WH-1000XM4 kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer

Sony WH-1000XM4 für 239 Euro (statt 379 Euro): Kabelloser Premium-Kopfhörer von Sony mit ANC, Touch-Steuerung und Schnelladefunktion (10 Minuten laden für 5 Stunden Musik). Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit, Trageerkennung und Sprachsteuerung sorgen für anhaltenden Musikgenuss im Alltag.

Samsung QLED 4K TV Q60A 70 Zoll (GQ70Q60AAUXZG)

Samsung 70 Zoll QLED-Fernseher für 974 Euro (statt 1.599 Euro): 70-Zoll-Riese von Samsung mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln sowie Bildwiederholungsrate von 60 Hz. Smart-TV-Apps und Streaming-Dienste sind bereits vorinstalliert oder im Appstore verfügbar. Aktuell gibt es für deutsche Käufer von Samsung-Geräten noch einen Bonus von wählbaren Streaming-Content, wie Sky Ticket oder Magenta TV.

Sony Bravia KE-55A8/P 55 Zoll Fernseher

Sony Bravia 55 Zoll LED-Fernseher für 1.109 Euro (statt 1.399 Euro): 4K-TV von Sony mit 100 Hz, allen wichtigsten Streaming-Services und Sprachfernbedienung. Anschlüsse: 4x HDMI, 2x USB. Das Modell ist von 2021. Auch andere Größen sind bei Amazon aktuell reduziert.

Xiaomi Smart TV P1 50 Zoll

Xiaomi Smart TV P1 50 Zoll für 419 Euro (statt 477,99 Euro): Rahmenloser 4K-Fernseher mit Triple Tuner, Android TV und Sprachsteuerung. Anschlüsse: 3x HDMI, 2x USB. Die Version mit 43 Zoll ist ebenfalls reduziert.

Sony SRS-XB13 Bluetooth-Lautsprecher

Sony SRS XB13 für 33 Euro (statt 59,90 Euro) Kleiner und kompakter Bluetooth-Lautsprecher, perfekt für unterwegs dank Staub- und Wasserabweisung (sogar bis 1 m wasserdicht) und einer Akkulaufzeit von 16 Stunden bei 50 Prozent Lautstärke. Der Extra Bass-Boost sorgt für soliden Sound im Freien.

Bosch Professional 12V System Akkuschrauber

Bosch Professional Akkuschrauber für 99,85 Euro (statt 149 Euro): Extrem beliebter Akkuschrauber inklusive 2 Akkus, Ladegerät, 39-teiliges Zubehör-Set und Tasche. Weitere Werkzeuge sowie Messtechnik-Zubehör mit bis zu 55 Prozent Rabatt erhältlich.

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 HX6856/17

Philips Sonicare für 56,86 Euro (statt 89 Euro): Mit einer elektrischen Zahnbürste sorgt man für gesünderes Zahnfleisch und saubere Zähne. Die Sonicare hat einen eingebauten Drucksensor für ein sicheres und sanftes Bürsten. Sie besitzt 2 Wochen Akkulaufzeit und wird geliefert mit 2 Bürstenköpfen, Reisekoffer und Ladegerät.

Weitere Amazon-Angebote im Überblick

Außerdem habt ihr immer noch die Möglichkeit, die folgenden Angebote zum aktuell günstigsten Online-Preis bei Amazon zu ergattern:

Bose SoundLink Color Bluetooth speaker II

Bose SoundLink Color Bluetooth II für 89,99 Euro (statt 139,95 Euro): Kleiner tragbarer Bluetooth-Lautsprecher. Auch für unterwegs geeignet dank wasserabweisendem Gehäuse. Auch in bunten Farben erhältlich.

Corsair HS70 Bluetoth Gaming-Headset

Corsair HS70 Gaming-Headset für 69,99 Euro (statt 109,99 Euro): Kabelloses Gaming-Headset mit aktiver Geräuschunterdrückung (ACN), Gaming- und Chat-Audio gleichzeitig möglich. Weiche Ohrmuscheln aus Memory-Schaumstoff sorgen für angenehmes Tragegefühl.

Samsung 980 PRO 1 TB Internes SSD

Samsung 1 TB interne SSD für 149,99 Euro: Wer seine Playstation 5 oder seinen PC mit frischem Speicher versorgen möchte bekommt mit der Samsung 980 PRO eine leistungsstarke Alternative. Bis zu 12,5x schneller als SATA SSDs mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten bis 7.000/5.000 MB/s. Wie ihr diese in eure PS5 selbst einbauen könnt und was es sonst alles über PS5-Speicher zu wissen gibt, zeigen wir euch hier in einer Schritt für Schritt Anleitung.

Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Alexa

Echo Dot 4 mit Alexa für 29,99 Euro (statt 59,99 Euro): Musik abspielen, Fragen beantworten, die Nachrichten und den Wetterbericht vorlesen, Wecker stellen und vieles mehr. Steuert mit Alexa oder Ziggy per Sprachsteuerung euer Smart-Home oder tätigt Anrufe. Die anderen Echo-Geräte sind ebenfalls gerade bis zu 40 Prozent reduziert.

Kindle – Schwarz + 90 Tage Audible kostenlos

Kindle in schwarz für 54,99 Euro (statt 79,99 Euro): 6 Zoll E-Book-Reader ohne Spiegeleffekte, LED-Frontlicht und 8 GB Speicherplatz. Diese Version kommt mit Werbung auf der Startseite. Für die Version ohne Werbung müsst ihr tiefer in die Tasche greifen, ist aber gerade ebenfalls reduziert.

TomTom Navigationsgerät GO 620

TomTom Navigationsgerät Go 620 für 159 Euro (statt 279 Euro): Die integrierte Freisprechfunktion sorgt nicht nur für die Steuerung des Navis, sondern kann auch mit Alexa oder Siri via Smartphone verbunden werden. So kann man telefonieren und sich Nachrichten vorlesen lassen, ganz ohne das Lenkrad loslassen zu müssen.

AEG AP81AB25UG Akku-Staubsauger

AEG Akkustaubsauger für 377,92 Euro (statt 411,20 Euro): Dyson-Alternative von AEG, vielseitig einsetzbar dank 3 Saugstufen und Multi-Bodendüse (auf Bodenbelägen und Teppichen einsetzbar). Er verfügt über eine Selbstreinigungsfunktion der Bürstenrolle. Eine Besonderheit: Der Akku ist optional wechselbar.

Xbox Series S 512GB

Xbox Series S 512 GB für 269 Euro (statt 299 Euro): Die Microsoft-Konsole ist bei Amazon aktuell zum Bestpreis erhältlich. Hardware-beschleunigtes Raytracing und 120 Bilder pro Sekunde sorgen für eine noch bessere Optik. Xbox-One-Spiele sind kompatibel, so lange ihr sie digital besitzt. Fortschritte, Erfolge und Freundesliste werden automatisch auf das neue System übertragen.

Grundig Vision 8 - Fire TV 49 Zoll

Grundig Vision 8 49 Zoll Fire TV für 399 Euro (statt 485,99 Euro): 4K-TV mit Amazons Fire-TV-Oberfläche verfügt über alle wichtigen Streaming-Apps und kann per Alexa-Sprachsteuerung bedient werden.

Wacom Intuos Medium Zeichentablett

Wacom Intuos Medium Zeichentablett für 99,90 Euro (statt 169,99 Euro): Handliches Tablet zum digitalen Zeichnen und zur Fotobearbeitung, ein druckempfindlicher Stift liegt bei. Ideal auch für Home-Office und E-Learning.

Disciples: Liberation - Deluxe Edition (PlayStation 5)

Disciple: Liberation Deluxe Edition (PS5) für 32,99 Euro: Fantasy-Epos mit riesiger Singleplayer-Kampagne. In der Deluxe Edition sind neben dem Spiel viele digitale Inhalte verfügbar: Wallpaper, digitales Kompendium, digitaler Soundtrack, sowie diverse Ingame-Items.

SteelSeries 62604 Aerox 3 - kabellose Gaming-Maus

SteelSeries Gaming-Maus für 69,99 Euro (statt 109,99 UVP): Die ultraleichte 66-g-Gamingmaus kommt mit Beleuchtung und bietet bis zu 200 Stunden Akkulaufzeit kabellose Spielfreude. Sie ist geschützt gegen Wasser, Schmutz und Staub. Noch mehr SteelSeries Gaming-Zubehör ebenfalls erhältlich.

