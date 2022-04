Pünktlich zum Oster-Shopping hat Amazon die hauseigenen Smart-Devices wieder mit ordentlich Rabatt im Angebot. Wer mit der Anschaffung eines Fire TV Sticks, Kindle-E-Book-Readers oder Echo Dots liebäugelt, kann jetzt getrost zuschlagen. Wir haben uns die Angebote angeschaut und die Highlights zusammengefasst.

Amazon Fire TV Streaming-Sticks stark reduziert

Wer keinen Smart-TV besitzt, kann mit diesen kleinen Helfern seinen Fernseher ganz simpel in einen verwandeln. Zumindest was das streamen von Netflix, Prime und Co. oder das Abrufen von Mediatheken angeht. Der Stick hat genug Platz, um zahlreiche weitere Apps herunterzuladen. Wenn ihr euren Fernseher etwas smarter machen wollt, solltet ihr aktuell bei Amazon zuschlagen. Sowohl der Fire TV Stick 4K Max als auch weitere Varianten sind zu Tiefstpreisen erhältlich. Alle Versionen beinhalten eine Alexa-Sprachfernbedienung, womit ihr eure Streamingdienste und Co. per Sprachbefehle steuern könnt. Unterscheiden tun sie sich allerdings hinsichtlich Ausstattung, technischer Performance, Bildqualität und Übertragungsqualität. Das sind die Angebote im Überblick:

Fire TV Stick 4K Max Statt 64,99 Euro UVP: 4K Ultra HD mit Unterstützung für Dolby Vision und Dolby Atmos. TV Steuerungstasten, Alexa-Sprachfernbedienung und Wi-Fi-6-Verbindung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.04.2022 10:51 Uhr

Fire TV Stick 4K Statt 59,99 Euro UVP: 4K-Streaming-Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (inkl. TV-Steuerungstasten). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.04.2022 13:36 Uhr

Fire TV Stick HD Statt 39,99 Euro UVP: HD-Streaming, Dolby Atmos, TV-Steuerungstasten, Alexa-Sprachfernbedienung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.04.2022 10:57 Uhr

Echo Dot & Echo Show – Amazons Smart-Speaker günstig wie nie

Die Smart-Speaker und -Screens aus dem Hause Amazon sind im Rahmen der Oster-Angebote nicht nur stark reduziert erhältlich: Im Doppelpack wird's noch günstiger, denn dann könnt ihr bei Eingabe des entsprechenden Gutscheincodes an der Kasse nochmal bis zu 20 Euro Rabatt erhalten. Egal ob Musik-Streaming, Smart-Home-Steuerung per Alexa oder das Hören von Nachrichten – die Echo-Geräte sind vielseitig einsetzbar und extrem beliebt.

Echo Dot (3. Gen.) Statt 49,99 Euro UVP: Kleiner Smart-Speaker der 3. Generation mit Alexa. Beim Kauf von 2 Geräten spart ihr 4 Euro mit dem Gutscheincode „ECHODOT3“. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.04.2022 13:20 Uhr

Echo Dot (4. Gen.) Satt 49,99 UVP: Aktuelle Generation des kleinen Alexa-Smart-Speakers. Beim Kauf von 2 Geräten spart ihr 10 Euro mit dem Gutscheincode „2ECHODOT4“. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.04.2022 13:25 Uhr

Echo Show 8 (1. Gen, 2019) Statt 109,99 Euro UVP: Smart Display mit Alexa. Beim Kauf von 2 Geräten spart ihr 20 Euro mit dem Gutscheincode „ECHOSHOW8“. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.04.2022 13:28 Uhr

Kindle, Fire Tablets Co: Weitere Amazon Devices im Angebot

Fire HD 8-Tablet Statt 99,99 Euro UVP: Kompaktes Entertainment-Tablet mit 8-Zoll-HD-Display, Quad-Core-Prozessor, 2 GB RAM und 32 GB internem Speicher (erweiterbar). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.04.2022 13:38 Uhr

Fire HD 10-Tablet 10 Zoll Full-HD-Display Statt 149,99 Euro UVP: 10,1-Zoll-Tablet mit Full-HD-Display, Octa-Core-Prozessor, 3 GB RAM und 32 GB internem Speicher (erweiterbar). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.04.2022 13:42 Uhr

Kindle Paperwhite (8 GB) Statt 129,99 Euro UVP: E-Book-Reader mit 6,8-Zoll-Display und verstellbarer Farbtemperatur. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.04.2022 13:50 Uhr

Echo Buds (2. Gen.) Statt 119,99 Euro UVP: Kabellose Ohrhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung und Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.04.2022 13:47 Uhr

Hinweis: Die Angebote sind befristet. Achtet auch auf die angegebene Lieferzeit.

In folgendem Video verraten wir euch die besten Tipps und Tricks zu den Amazon Fire TV Sticks:

Amazon Fire TV Sticks: Für wen lohnt sich die Anschaffung?

Besonders interessant sind die Geräte natürlich für Leute, die keinen Smart TV zu Hause haben, aber dennoch unkompliziert Streamingdienste wie Prime, Netflix, Disney+ und Co. wahrnehmen wollen. Einfach den Fernseher mit einem Fire TV Stick per HDMI verbinden, ins WLAN einwählen und schon kann gestreamt werden. Für alle, die einen Smart TV zuhause haben, aber mit den Smart-TV-Funktionen unzufrieden sind, könnte die Alexa-Sprachsteuerung überzeugend sein. Und auch die höhere Auflösung und verbesserte WLAN-Verbindung können ein großes Plus gegenüber TV-integrierten Lösungen darstellen.