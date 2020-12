Der Corona-Lockdown gilt in den meisten Bundesländern offiziell zwar erst ab Mittwoch, doch wer noch nicht alle Weihnachtsgeschenke beisammen hat, sollte jetzt nicht in die Geschäfte stürmen. Unter den Last-Minute-Angebote bei Amazon gibt es immer noch genug Auswahl an Artikeln, die garantiert noch vor dem Fest geliefert werden. Wir haben uns die Aktion näher angesehen und verraten die besten Deals.

Last-Minute-Angebote: Amazon reduziert Geschenkideen für Weihnachten

Die Last-Minute-Angebote bei Amazon sind gestartet und dieses Jahr besonders heiß begehrt, denn viele erledigen ihre Weihnachtseinkäufe 2020 lieber im Internet als in überfüllten Kaufhäusern. Falls ihr auch noch auf der Suche nach Geschenken für eure Liebsten seid, dann habt ihr noch bis einschließlich 23. Dezember Zeit, zuzuschlagen. Achtet vor dem Kauf unbedingt auf die Lieferzeit, denn manche Produkte sind aufgrund der hohen Nachfrage nicht mehr vor Weihnachten lieferbar. Wir haben nicht nur die Preise, sondern auch Verfügbarkeiten gecheckt und listen folgend nur Angebot mit hoher Ersparnis, die garantiert noch vor dem Fest ankommen.

Alle Last-Minute-Angebote bei Amazon ansehen

Tipp: Sichert euch die Amazon-Kreditkarte, um 40 Euro Guthaben fürs Weihnachtsshopping abzugreifen sowie 3 Prozent Cashback auf alle Einkäufe bei Amazon für Prime-Kunden. Wer noch kein Prime hat, der kann den Service 30 Tage kostenlos testen. Amazon-Kunden profitieren außerdem vom verlängerten Rückgaberecht bis 31. Januar 2021.

Amazon Last-Minute-Angebote 2020: Das sind die besten Deals

Fire TV Stick Lite + 3 Monate Joyn Plus für 17,53 Euro (statt 38,50 Euro): Günstiger Streaming-Stick, perfekt für Prime Video. Wahlweise auch ohne Joyn-Plus-Probeabo.

Fire TV Stick Lite + 3 Monate Joyn PLUS+ (danach 6,99 € / Monat)

Perfekt fürs Home-Office und als Weihnachtsgeschenk ist diese ergonomische Maus von Anker, die Amazon aktuell für nur 12,74 Euro anbietet.

Anker Vertikale Maus Vertical Ergonomic Optical Mouse - USB Kabel Kompatibel, Rechtshänder, Komfort & Stamm Elimination am Hand & Gelenk, 1000/ 1600 DPI, 5 Tasten

Guter Sound muss nicht teuer sein: Die Soundcore-Kopfhörer und Bluetooth-Lautsprecher sind bei Amazon nicht nur hervorragend bewertet, sondern aktuell auch wesentlich günstiger zu haben.

Anker Soundcore Liberty 2 Pro, True Wireless In-Ear Kopfhörer, Bluetooth Ohrhörer, Astria Coaxial Acoustic Architecture, 32 Std Akku, personalisierter EQ, HearID, kabelloses Laden(Schwarz)

Soundcore Motion+ Bluetooth Lautsprecher mit Hi-Res 30W Audio, BassUp Technologie, zugehöriger App, Flexibler EQ, 12 Stunden Akkulaufzeit, IPX7 Wasserschutzklasse (Schwarz)

Wer den Lockdown für die ein oder andere Tätigkeit im Heimwerken nutzen will, der kann sich bei Amazon gerade günstig ausstatten. Zum Beispiel mit dem kleinen IXO-Akkuschrauber für gerade einmal 40,99 Euro (statt 59,99 Euro UVP).

Bosch Akkuschrauber IXO (6. Generation, integrierter Akku mit Ladestation und Micro-USB-Lader, variable Drehzahlregelung, im Karton) grün

Wer den Weihnachtsabend mit einem guten Schluck edlen Whisky ausklingen lassen möchte, der findet wieder eine große Auswahl an beliebten Scotch- und Bourbon-Sorten.

Laphroaig Quarter Cask Islay Single Malt Scotch Whisky, mit Geschenkverpackung, in Quarter Casks gereift, 48% Vol, 1 x 0,7l

Ein Klassiker unter den Last-Minute-Angeboten, der dieses Jahr natürlich auch nicht fehlen darf: Spielzeug von Playmobil mit bis zu 48 Prozent Rabatt gegenüber dem UVP.

PLAYMOBIL City Action 70444 LKW mit Wechselaufbau, Ab 5 Jahren

Auch die smarte Beleuchtung von Philips Hue ist bei Amazon wieder stark reduziert erhältlich.

Philips Hue White & Color Ambiance E27 2-er Starter Set Bluetooth, 9 W, dimmbar, 16 Mio. Farben, steuerbar via App, kompatibel mit Amazon Alexa

Elektronischer Stichheiler von Bite-Away für 16,99 Euro (statt 29,99 Euro UVP). Amazon-Bestseller, der in keinem Haushalt fehlen sollte.

bite away - Elektronischer Stichheiler gegen Juckreiz, Brennen, Schmerzen und Schwellungen bei Insektenstichen (z.B. von Mücken, Wespen, Bremsen, Bienen) – wirkt chemiefrei

Wer sich den Weg in die Aptheke aus Sicherheitsgründen sparen will, findet unter den Last-Minute-Angeboten bei Amazon auch Alltagsmasken deutlich günstiger.

Inno Hygiene - 3-lagige Einweg-Gesichtsmaske MDD Klasse I, Type IIR - Feuchtigkeitsresistent, Tröpfchenschutz - 50 Stück

Ebenfalls noch vor Weihnachten lieferbar: Das beliebte Audio-Babyphone von Philips Avent für aktuell 89 Euro (statt 139,99 Euro UVP).

Philips Avent Audio-Babyphone SCD723/26, DECT-Technologie, Eco-Mode, 18 Std. Laufzeit, Gegensprechfunktion

Günstiges Smartphone mit großem Akku, erweiterbarem Speicher und ordentlicher Kamera gesucht? Dann könnte eure Wahl auf das Oppo A15 fallen, das Amazon zum Bestpreis von rund 118 Euro im Angebot hat.

OPPO A15 Smartphone, 6,5 Zoll HD+ Display, 4.230 mAh Akku + 10W Schnellladen, 13 MP Dreifach-Kamera, Dual-SIM + mSD , Speichererweiterung bis zu 256 GB Dynamic Black – Deutsche Version

Über die schicke Smartwatch von Fossil mit Wear-OS von Google freut sich nicht nur der Beschenkte, sondern auch der Schenkende. Sie ist nämlich zum absoluten Tiefstpreis von 159 Euro (statt 299 Euro UVP) zu haben.

Fossil Smartwatch FTW4025

Nie wieder Staubsaugen! Was gibt es Schöneres? Wenn es um den iRobot Roomba 971 geht, gibt's auf jeden Fall aktuell nichts Günstigeres, denn Amazon unterbietet andere Händler mit diesem Angebot um glatte 100 Euro.

iRobot Roomba 971 Saugroboter mit starker Saugkraft, 3-stufigem Reinigungssystem, Raumkartierung, Zwei Multibodenbürsten, Kompatibel mit der Imprint Link Technologie, Ideal für Haustiere

Weihnachtsgeschenk gefällt nicht? Zum Glück ist die Rücksendung bei Amazon recht unkompliziert:

Jamie Oliver war gestern, im Trend liegen jetzt Pfannen der deutschen Fernsehköchin Cornelia Poletto in Kooperation mit Zwilling. Im Set für rund 90 Euro statt 130 Euro zu haben.

CORNELIA POLETTO BY ZWILLING Bratpfannen, Set 3-teilig (20 cm + 24 cm + 28 cm), mit 4-lagiger Antihaftbeschichtung mit Diamantpartikeln, 18/10 Edelstahl, für alle Herdarten inkl. Induktion

Apropos Zwilling: Töpfe, Messer und Besteck der aus Solingen stammenden Edel-Manufaktur sind nicht nur unter Hobby-Köchen beliebt, sondern auch traditionell die Bestseller unter den Amazon Last-Minute-Angeboten.

ZWILLING Kochtopf-Set, 5-tlg., 4 Deckel, Induktionsgeeignet, Edelstahl, Flow

ZWILLING Messerblock, 8-tlg., Holzblock, Messer und Schere aus rostfreiem Spezialstahl/Kunststoff-Griff, Vier Sterne

ZWILLING Besteck-Set, 60-tlg., Für 12 Personen, 18/10 Edelstahl/Hochwertiger Klingenstahl, Poliert, Newcastle

Reisen war dieses Jahr nicht so angesagt, aber vielleicht ja 2021? Wer Hoffnung schenken will, der kann das symbolisch in Form robuster Samsonite-Koffer tun, die bei Amazon aktuell in verschiedenen Größen bis zu 54 Prozent günstiger erhältlich sind.

Samsonite S'Cure - Spinner S Handgepäck, 55 cm, 34 L, Schwarz (Black)

