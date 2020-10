Auch Apple-Nutzer müssen iPhone, Apple Watch, die AirPods und sogar den Apple Pencil fürs iPad mit Strom betanken. Das Kabelwirrwarr kann man sich vorstellen und mit dem aktuellen Angebot bei Amazon in Zukunft aber auch sparen, denn dieses Teil braucht nun wirklich jeder Nutzer des angebissenen Apfels.

Apple selbst scheiterte mit der Idee einer universellen Ladestation, AirPower kam nie auf den Markt. Dies freut die Horde an Zubehörhersteller, denn die bieten ähnlich universelle Lösungen an – für wesentlich weniger Geld. So zahlt man derzeit beispielsweise für die kabellose 4-in-1-Ladestation von Teminice auf Amazon nur 18,79 Euro statt 25,53 Euro.

4-in-1-Ladestation bei Amazon günstiger kaufen

4-in-1-Ladestation für Apple-Geräte günstiger bei Amazon

Geladen werden gleichzeitig alle iPhones ab dem iPhone 8 aufwärts, damit also dann auch die neuen Modelle des iPhone 12 und iPhone 12 Pro, alle AirPods, die Apple Watch und sogar noch der Apple Pencil der 1. Generation. Alles übersichtlich und zentral an einem Platz. Das Besondere: Die Station ist klappbar, so lassen sich die Ladefelder für das iPhone und die Apple Watch auch liegend nutzen. Praktisch ist dies beispielsweise auch für einen sicheren Transport.

Am Ende führt aus der 4-in-1-Ladestation nur ein einziges USB-C-Kabel heraus, was sich glücklicherweise im Lieferumfang befindet. Das Wirrwarr an Kabeln und Adaptern kann fortan entfallen. Nur eine Sache muss man beachten: Das eigentliche Netzteil liegt nicht bei, muss also unter Umständen noch dazu gekauft werden. Der Hersteller empfiehlt dabei etwaige Schnellladeadapter. Wir würden zum Beispiel gleich ein starkes 30-Watt-Modell von Aukey für nur 21,99 Euro empfehlen – sehr universell, bietet es do sowohl einen normalen USB-A-Anschluss als auch einen USB-C-Port. So ist man auch in Zukunft für alle Eventualitäten gerüstet.

Auch das neue iPhone 12 mini sollte sich damit laden lassen:

Lohnt sich das Teil?

Die Kunden scheinen größtenteils zufrieden mit der 4-in-1-Ladestation, erhält das Teil doch 4 von 5 Sternen bei über 2.000 Bewertungen. Lieferbar ist es sofort, Versand und Verkauf erfolgen direkt über Amazon. Prime-Mitglieder zahlen keine Versandkosten, normale Besteller müssten noch etwas bis einem Warenkorbwert von 29 Euro finden, um vom kostenlosen Versand zu profitieren.