Amazon macht gerade ein unschlagbares Angebot für alle, die beim Musikstreaming in Sachen Klangqualität keine Kompromisse eingehen wollen. Mit „Amazon Music HD“ bietet der Online-Gigant eine weitere Stufe des eigenen Musik-Services an, die ihr jetzt für 90 Tage komplett kostenlos testen könnt.

Amazon Music HD: Premium-Dienst jetzt 90 Tage gratis testen

Wenn ihr ein Amazon-Prime-Abo besitzt, habt ihr vermutlich schon einmal den enthaltenen Musik-Streaming-Dienst „Prime Music“ genutzt. Dort bekommt ihr eine eingeschränkte Auswahl an Songs ohne Zusatzkosten. Mit „Amazon Music HD“ gibt es nach dem kostenpflichtigen Music-Unlimited-Abo eine weitere Stufe, die nicht nur mehr Songs bietet, sondern Hifi-Klangqualität durch höhere Bitraten verspricht.

Dank einer Aktion könnt ihr Amazon Music HD nun ganze 90 Tage kostenlos testen – statt der sonst üblichen 30 Tage. Aber Achtung: Das Angebot gilt nur bis zum 19.10.2020, 17:59 Uhr.

Amazon Music HD: 90 Tage kostenlos

Amazon Music HD 3 Monate kostenlos: Wer kann das Probeabo nutzen?

Das 90 Tage Probeabo für Amazon Music HD ist für alle Neukunden und Prime-Bestandskunden verfügbar, die noch kein Music-Unlimited-Probeabo genutzt haben und kein aktives Unlimited-Abo besitzen.

Wenn ihr die Probemitgliedschaft vor ihrem Ablauf nicht kündigt, verlängert sie sich danach automatisch und kostet für jeden weiteren Monat 12,99 Euro (Prime-Kunden) oder 14,99 Euro (ohne Prime).

Unterschied zu Prime Music & Music Unlimited

Mit Amazon Music HD bietet Amazon ein viertes Level im eigenen Musikstreaming-Dienst an, das sich vor allem an Audiophile richtet, die eine verlustfreie Wiedergabe mit höheren Bitraten bevorzugen. Über die Standard-Mitgliedschaft „Prime Music“ und „Music Unlimited“ hört ihr Songs lediglich in einem komprimierten Format (SD).

Amazon stellt im zusätzlichen HD-Abo aus dem Unlimited-Paket rund 60 Millionen Songs in besserer „HD-Qualität“ zur Verfügung und circa eine Million Titel in maximaler Hi-Res-Qualität („Ultra HD“). Da Music HD sozusagen ein Sound-Upgrade ist, können Unlimited-Nutzer (auch über einen Familien-Account) für monatlich 5 Euro auf den besseren Klang wechseln.