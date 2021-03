Die Oster-Angebote gehen in die heiße Phase. Nur noch bis morgen haben Schnäppchenjäger Zeit, Amazon-Bestseller zu stark reduzierten Preisen abzustauben. Wir haben uns in die Rabattschlacht gestürzt und verraten, was auf jeden Fall im Osternest landen sollte.

Amazon Oster-Angebote: Die wichtigsten Infos zur Rabattaktion

Vom 22. bis einschließlich 31. März 2021 findet bei Amazon die Oster-Angebote-Woche statt.

Wie immer gibt es sowohl Tages- als auch Blitzdeals. Erstere gelten ab Mitternacht für 24 Stunden, bzw. solange der Vorrat reicht. Ab 6 Uhr morgens sind zudem täglich neue Blitzangebote für höchstens 12 Stunden verfügbar. Hier haben Prime-Mitglieder einen entscheidenden Vorteil: Sie erhalten eine halbe Stunde früher Zugriff auf Blitzdeals. Wer noch keine Prime-Mitgliedschaft hat, der kann den Service 30 Tage lang kostenlos testen und danach mit wenigen Klicks wieder kündigen.

Alle Angebote bei Amazon ansehen

Amazon Oster-Angebote-Woche 2021: Highlights im Überblick

Top 5 Osterdeals

Samsung-Fernseher

Samsung QLED 8K Q700T 138 cm (55 Zoll)

Samsung QLED 8K Q700T 163 cm (65 Zoll)

Samsung The Frame (50 Zoll) für 799 Euro (statt 929 Euro UVP): 4K-Fernseher in Bilderrahmen-Design.

Samsung QLED 4K The Frame 125 cm (50 Zoll)

Amazon-Geräte und -Dienste

30 Prozent (!) Rabatt auf ausgewählte Warehousedeals . Top-Deal, da es früher immer nur 20 Prozent gab.

. Top-Deal, da es früher immer nur 20 Prozent gab. Echo Dot 4. Generation für 29,99 Euro (statt 59,99 Euro UVP): Bestpreis für das neueste Modell des kleinen Smart-Speakers mit Alexa.

Der neue Echo Dot (4. Generation)

Fire TV Stick 4K für 44,99 Euro (statt 59,99 Euro UVP): Bestseller Streaming-Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung.

Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung

Fire TV Cube für 59,99 Euro (statt 119,99 Euro): 4K-Streaming-Box, Hands-Free mit Alexa – Fernseher kann mit Alexa gesteuert werden, ohne dass die Fernbedienung in die Hand genommen werden muss.

Fire TV Cube│Hands-free mit Alexa, 4K Ultra HD-Streaming-Mediaplayer

Echo Show 5 für 49,99 Euro (statt 89,99 Euro): Smart Screen mit 5 Zoll Bildschirmdiagonale und Alexa-Integration.

Echo Show 5 – Durch Alexa in Verbindung bleiben, Schwarz

Fire HD 10 Tablet für 94,99 Euro (statt 149,99): Günstiges Einsteiger-Tablet mit FireOS, 10,1-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung, Octa-Core-Prozessor, 32 GB internen Speicher (erweiterbar) und 2 GB RAM.

Fire HD 10-Tablet│10,1 Zoll, 32 GB, mit Werbung

Kindle Paperwhite für 79,99 Euro (statt 119,99 Euro): Beliebter E-Book-Reader mit 6-Zoll-Display, 8 GB Speicher, Hintergrundbeleuchtung, WLAN + kostenlose Mobilfunkverbindung, wasserfest.

Kindle Paperwhite, 6 Zoll, 8 GB – mit Werbung

Tipp: Dank Amazon Trade-In könnt ihr eure alten Amazon-Geräte gegen einen Gutschein eintauschen und bekommt zusätzlich 20 Prozent Rabatt auf ein neues Gerät.

Tagesangebote: Aktuelle Highlights

Bei allen folgend aufgeführten Tagesangeboten bietet Amazon aktuell den günstigsten Online-Preis laut idealo-Preisvergleich.

Tech-Deals

SanDisk Extreme 128 GB microSD für 17,99 Euro (statt 40,99 Euro UVP): Schnelle Speicherkarte inklusive Adapter für Handy, Tablet, Nintendo Switch, Kamera etc.

SanDisk Extreme 128 GB microSDXC-Speicherkarte und SD-Adapter

Samsung Galaxy Tab S6 Lite für 244 Euro (statt 369,45 Euro UVP): iPad-Alternative von Samsung inklusive S-Pen zum Tiefstpreis.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen

Microsoft 365 Family 12 Monate für 54,99 Euro: Jahres-Abo für bis zu 6 Personen für Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Outlook sowie bis zu 6 TB OneDrive Cloud-Speicher (1 TB pro Person).

Microsoft 365 Family 12 Monate Abonnement

WISO Steuer-Software ab 11,99 Euro (statt 19,58 Euro): Steuererklärung leicht gemacht mit dem beliebten Programm von Buhl – für PC, Mac, Standard und Start.

WISO Steuer-Start 2021 (für Steuerjahr 2020)

Spiele für Switch, PlayStation, Xbox + Zubehör mit bis zu 55 Prozent Rabatt: Star Wars, Lego, Harvest Moon, Sonic, Fifa und viele mehr.

Collection of Mana (Nintendo Switch)

Soundcore Life A1 für 38,99 Euro (statt 55,99 Euro UVP): Kabellose, wasserfeste Earbuds von Anker mit bis zu 35 Stunden Akku-Laufzeit. Rabattcode aktivieren!

Soundcore Life A1 In Ear Bluetooth Kopfhörer

Küche & Haushalt

Philips AC2889/10 Luftreiniger für 313,99 Euro (statt 479,99 Euro UVP): Testsieger bei Stiftung Warentest, entfernt bis zu 99,9 Prozent der Viren und Aerosole aus der Luft, mit App-Steuerung. Auch bei MediaMarkt zu diesem Preis erhältlich.

Philips AC2889/10 Luftreiniger Connected

Einhell Akkuschrauber für 37,46 Euro (statt 59,99 Euro UVP): Günstiger Akkuschrauber inklusive Ladegerät.

Einhell Akkuschrauber TC-CD 18/35 Li Kit Power X-Change

Gardena Sileno City 300 Mähroboter für 539 Euro (statt 699 Euro UVP): Bestseller-Mähroboter für bis zu 300 m² Rasenfläche, mit App-Steuerung, Schnitthöhe 20 - 50 mm, LCD-Display, Diebstahlschutz, inklusive Begrenzungskabel, Haken und Verbinder. Mehr Mähroboter hat aktuell auch der Smart-Home-Händler Tink im Angebot.

Gardena Sileno City 300 Mähroboter

Char-Broil Gas2Coal 440 Hybrid-Grill für 539,99 Euro (statt 699 Euro UVP): Gas- und Kohlegrill mit 4 Brennern, inklusive Seitenbrenner.

Char-Broil Gas2Coal 440 Hybrid Grill

De'Longhi Magnifica S Kaffeevollautomat für 249,99 Euro (statt 499 Euro UVP): Kompakter Kaffeevollautomat + Zubehör (Wasserfilter, Entkalker) zum Tiefstpreis, Kundenliebling und aktueller Bestseller bei Amazon.

De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B Kaffeevollautomat

FFP2-Masken (40 Stück) für 23,18 Euro (statt 46,60 Euro UVP): CE-zertifizierte FFP2-Masken von Simplecase, 58 Cent pro Stück.

Simplecase 40 Stück FFP2 Maske

Schwarze OP-Masken (50 Stück) für 10,50 Euro (statt 13,99 Euro): CE-zertifizierte OP-Masken in Schwarz von Black Shield, 21 Cent pro Stück.

Schwarze Medizinische Gesichtsmaske - 50 Stück

Emma One Matratze ab 159,20 Euro (statt 199 Euro): Selten reduzierte Testsieger-Matratze von Stiftung Warentest.

EMMA One Matratze - 90x200 cm

Ecovacs Deebot Ozmo 950 für 339,99 Euro (statt 699 Euro UVP): Saug- und Wischroboter inklusive 50 Reinigungstücher mit App-Steuerung und Alexa/Google-Home-Integration, Nachfolger des Stiftung-Warentestsiegers.

ECOVACS DEEBOT OZMO 950

Amazon Oster-Angebote: Das waren die Highlights im letzten Jahr

Wie schon letztes Jahr am wegen Corona verschobenen Prime Day will Amazon auch während der Oster-Angebote-Woche, kleine und mittlere Unternehmen unterstützen. Es werden also diverse Produkte von Marketplace-Händlern unter den Deals vertreten sein. Ob wir uns erneut über einen 10-Euro-Gutschein freuen dürfen, hat Amazon bisher nicht verkündet.

Mittlerweile ein Klassiker bei allen Amazon Shopping-Events sind die hauseigenen Produkte, das heißt in erster Linie Kindle E-Book-Reader, Fire-Tables, Fire-TV- sowie Echo-Geräte. Diese könnten während der Oster-Angebote-Woche mit großer Wahrscheinlichkeit zu günstigeren Preisen angeboten werden. Ebenfalls beliebt sind Warehouse Deals, die Amazon Kreditkarte sowie Dienste wie Audible, Prime Music, Prime Video, Kindle Unlimited, Amazon Kids und vieles mehr.

Wie ihr das ganze Jahr über bei Amazon sparen könnt, erfahrt ihr in unseren Einkaufstipps:

Übrigens: Wer beim Oster-Shopping auch noch Gutes tun will, aktiviert Amazon Smile in der Amazon-App oder meldet sich auf der Webseite an. Mit jedem Einkauf auf Amazon.de werden dann 0,5 Prozent des Einkaufswerts an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl weitergeleitet. Mehr zu Amazon Smile lest ihr hier.

