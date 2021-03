Es ist endlich wieder soweit: Die Amazon Oster-Angebote-Woche ist gestartet, mit zahlreichen Schnäppchen, Rabattaktionen, Blitz- und Tagesdeals. GIGA gibt einen Ausblick, was im Osternest landen könnte.

Oster-Angebote bei Amazon: So funktioniert die Aktion

Nachdem die letzte große Rabattschlacht bei Amazon nun schon ein Weilchen her ist, wird es Zeit, dass es mal wieder eine Aktion gibt. Vom 22. bis einschließlich 31. März findet die Amazon Oster-Angebote-Woche statt.

Wie immer wird es sowohl Tages- als auch Blitzdeals geben. Erstere gelten ab Mitternacht für 24 Stunden, bzw. solange der Vorrat reicht. Ab 6 Uhr morgens sind zudem täglich neue Blitzangebote für höchstens 12 Stunden verfügbar. Hier haben Prime-Mitglieder einen entscheidenden Vorteil: Sie erhalten eine halbe Stunde früher Zugriff auf Blitzdeals. Wer noch keine Prime-Mitgliedschaft hat, der kann den Service 30 Tage lang kostenlos testen und danach mit wenigen Klicks wieder kündigen.

Amazon Oster-Angebote-Woche 2021: Das sind die besten Deals

Amazon-Geräte und -Dienste

Tagesangebote: Aktuelle Highlights

Bei allen folgend aufgeführten Tagesangeboten bietet Amazon aktuell den günstigsten Online-Preis laut idealo-Preisvergleich.

Microsoft Surface Pro 7 für 1.099 Euro (statt 1.649 Euro UVP): 2-in-1-Tablet mit High-End-Ausstattung (i7, 16 GB RAM, 256 GB SSD). Top-Preis, andere Händler verlangen aktuell über 300 Euro mehr!

Microsoft Surface Pro 7 (Intel Core i7, 16GB RAM, 256GB SSD, Win 10 Home)

Bose SoundLink Mini II für 129,99 Euro (statt 159,88 Euro): Extrem beliebter Bluetooth-Lautsprecher mit sehr gutem Sound für so ein kleines Gerät. Bei anderen Händlern gerade 50 Euro teurer.

Bose SoundLink Mini Bluetooth Lautsprecher II

iRobot Roomba 981 für 399,99 Euro (statt 699 Euro UVP): Leistungsstarker Premium-Saugroboter zum Mittelklasse-Preis, mit Alexa-Integration.

iRobot Roomba 981 Saugroboter mit App-Steuerung

Elektrische Zahnbürsten und -Aufsteckbürsten von Oral-B und Philips Sonicare mit bis zu 57 Prozent Rabatt: Ein echter Klassiker unter den Amazon-Deals. Hier könnt ihr euch wieder mit Aufsteckbürsten eindecken oder neue Geräte kaufen, falls eure alten Zahnbürsten den Geist aufgegeben haben.

Philips Sonicare Original Aufsteckbürste 10er Pack

Oral-B PRO 2 2500 Black Edition & Reiseetui

WD Elements Desktop 12 TB für 179,99 Euro (statt 299 Euro UVP): Riesige externe Festplatte mit hoher Übertragungsrate und robustem Gehäuse zum absoluten Tiefstpreis.

WD Elements Desktop externe Festplatte 12 TB

Samsung Galaxy Watch Active 2 + Buds Plus ab 179,99 Euro: Top-Angebot, da ihr die Buds Plus Bluetooth-Kopfhörer zur Smartwatch von Samsung quasi kostenlos dazu bekommt. MediaMarkt hat den Deal ebenfalls auf Lager, hier könnt ihr dank Newsletter-Gutschein den Preis sogar auf nur noch 169 Euro drücken.

Samsung Galaxy Watch Active2 Explorer Edition 40 mm

Samsung Galaxy Watch Active2 Explorer Edition 44 mm

Spiele für Switch, PlayStation, Xbox + Zubehör mit bis zu 55 Prozent Rabatt: Star Wars, Lego, Harvest Moon, Sonic, Fifa und viele mehr.

Collection of Mana (Nintendo Switch)

Amazon Oster-Angebote: Das waren die Highlights im letzten Jahr

Wie schon letztes Jahr am wegen Corona verschobenen Prime Day will Amazon auch während der Oster-Angebote-Woche, kleine und mittlere Unternehmen unterstützen. Es werden also diverse Produkte von Marketplace-Händlern unter den Deals vertreten sein. Ob wir uns erneut über einen 10-Euro-Gutschein freuen dürfen, hat Amazon bisher nicht verkündet.

Mittlerweile ein Klassiker bei allen Amazon Shopping-Events sind die hauseigenen Produkte, das heißt in erster Linie Kindle E-Book-Reader, Fire-Tables, Fire-TV- sowie Echo-Geräte. Diese könnten während der Oster-Angebote-Woche mit großer Wahrscheinlichkeit zu günstigeren Preisen angeboten werden. Ebenfalls beliebt sind Warehouse Deals, die Amazon Kreditkarte sowie Dienste wie Audible, Prime Music, Prime Video, Kindle Unlimited, Amazon Kids und vieles mehr.

Wie ihr das ganze Jahr über bei Amazon sparen könnt, erfahrt ihr in unseren Einkaufstipps:

Übrigens: Wer beim Oster-Shopping auch noch Gutes tun will, aktiviert Amazon Smile in der Amazon-App oder meldet sich auf der Webseite an. Mit jedem Einkauf auf Amazon.de werden dann 0,5 Prozent des Einkaufswerts an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl weitergeleitet. Mehr zu Amazon Smile lest ihr hier.