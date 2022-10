Gestern bekamen alle Prime-Mitglieder großartige Schnäppchen aus zahlreichen Bereichen zum Amazon Prime Day. Mit dabei waren Smart-TVs, Smartphones, Tablets, Smartwatches, Bluetooth Kopfhörer, Gaming-Zubehör, Solargeneratoren, Haushaltsgeräte und vieles mehr. Einige Angebote könnt ihr jedoch noch bekommen. Wir haben die besten noch verfügbaren Angebote für euch zusammengefasst.

Nach dem Prime Day: Die 10 besten noch verfügbaren Angebote

Amazon hat erstmals einen zweiten Prime Day innerhalb eines Jahres gestartet. Am 11. und 12. Oktober bekamen daher alle, die den ersten Prime Day nicht ausreichend fanden, eine zweite Chance. Alle relevanten Informationen zum Prime Day 2022 gibt es auf der Informationsseite von Amazon und natürlich auch bei uns. Die folgenden 10 Angebote gibt es noch:

Smartphones, Smart Home & Wearables

Ring Video Doorbell + Echo Show 5 (2. Generation, 2021) Statt 104,98 Euro: Smart Display mit Alexa und 2-MP-Kamera. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2022 09:00 Uhr

Samsung Galaxy Tab A7 Lite (8,7 Zoll) Statt 125,90 Euro: Wi-Fi Android Tablet mit 32 GB Speicher und Android 11. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.10.2022 23:20 Uhr

TV & Audio

Samsung QLED 4K Q95T (65 Zoll) Statt 1149 Euro: 4K-Fernseher mit QLED, Quantum Prozessor 4K, Direct Full Array, Quantum HDR und Smart-TV-Funktionen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2022 02:17 Uhr

Philips 55OLED706/12 (55 Zoll) Statt 869 Euro: 4K-OLED-Fernseher mit HDR10+, Dolby Vision & Atmos, 3-seitigem Ambilight, Smart TV und Triple Tuner. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.10.2022 20:19 Uhr

LG HF65LS Adagio 2.0 CineBeam Statt 738,75 Euro: Full HD LED Kurzdistanz-Beamer, Projektor mit 1000 Lumen, drahtloser Screen-Share-Funktion und webOS. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2022 05:16 Uhr

Haushalt

Beem Espresso Select Statt 88,94 Euro: Espressomaschine Siebträgermaschine mit 15 bar und professioneller Milchschaumdüse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2022 08:42 Uhr

Rowenta Optigrill Statt 137,56 Euro: Tischgrill mit antihaftbeschichteter Grillfläche aus Aluguss, Gesamtleistung 2.000 Watt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2022 02:32 Uhr

PC & Speicher

Wacom Intuos Pro M Statt 270 Euro: Grafiktablett inklusive Pro Pen 2 Eingabestift mit verschiedenen Spitzen, geeignet für Windows & Apple. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2022 08:56 Uhr

JBL Quantum One Statt 170,22 Euro: Over-Ear Gaming Kopfhörer mit 3,5 mm Klinke und USB, kompatibel mit PC, Playstation und Xbox. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2022 08:49 Uhr

SanDisk Ultra Fit USB 3.1 (256 GB) Statt 30,19 Euro: Flash-Laufwerk 256 GB für Laptops, Spielkonsolen und Auto-Audiosysteme, Plug-and-Stay, mit 130 MB/s Lesen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2022 12:06 Uhr

Weitere lohnenswerte Deals findet ihr in dem von uns täglich aktualisierten Artikel mit den besten aktuellen Amazon-Schnäppchen:

Weitere gute Amazon-Aktionen

Zudem hat Amazon aktuell noch folgende Angebote zu bieten:

Sollen die Prime-Day-Angebote den Black Friday ersetzen?

Natürlich denken viele von euch bei Amazon-Angeboten im Herbst zuerst einmal an den Black Friday oder Cyber Monday. Jedoch soll der Prime Day diesen Herbst nicht den Black Friday oder Cyber Monday ersetzen, sondern euch nur eine weitere exklusive Möglichkeit geben, gute Schnäppchen zu ergattern. Da der Prime Day am 11. und 12. Oktober stattfand, wird es auch zu keiner Überschneidung der Rabattaktionen kommen, da jene Shopping-Events dieses Jahr für den 25. und 28. November angesetzt sind.

Prime Day: Was ist das und wer darf mitmachen?

Der erste Amazon Prime Day fand dieses Jahr am 12. und 13. Juli 2022 statt. Während der 48-stündigen Rabattschlacht hatten Prime-Mitglieder die Möglichkeit, die besten Amazon-Schnäppchen des Jahres abzugreifen. Es gab dabei zahlreiche gute Angebote für alle Amazon-Prime-Kunden.

Wie der Name bereits vermuten lässt, ist der Prime Day ein exklusives Shopping-Event, bei dem nicht alle Amazon-Kunden Zugriff auf die Angebote haben, sondern ausschließlich Prime-Mitglieder. Prime kostet 89,90 Euro im Jahr oder 8,99 Euro im Monat und bietet viele weitere Vorzüge. Treue Amazon-Kunden besitzen ohnehin schon Prime und wer sich unsicher ist, kann den Service 30 Tage gratis testen.

Tipp: Startet den kostenlosen Probemonat kurz vor dem Prime Day, um alle Vorteile des Events mitzunehmen. So habt ihr beispielsweise 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote, was vor allem am Prime Day das Zünglein an der Waage sein kann. Falls euch Prime nicht zusagt, könnt ihr die Mitgliedschaft in eurem Amazon-Account mit nur wenigen Klicks wieder kündigen.

So holt ihr alles aus Amazon Prime raus:

Wie bereite ich mich optimal auf den Prime Day 2022 vor?

Um optimal vorbereitet in die Rabattschlacht zu ziehen und das maximale Sparpotential auszuschöpfen, solltet ihr folgende Dinge tun:

Nicht-Prime-Mitglieder sollten den Gratis-Monat (hier anmelden) kurz vor Event-Start nutzen. Legt euch vorab Wunschlisten mit Produkten an, die ihr kaufen wollt und installiert die Amazon-App. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald euer Wunschprodukt am Prime Day günstiger zu haben ist. Amazon-Angebote, die in Kürze starten, können beobachtet werden. Auch dann bekommt ihr eine Push-Benachrichtigung, sobald es losgeht. Power-Shopper können sich zudem den Amazon Assistant installieren. Das ist eine Erweiterung für euren Browser, die euch dabei hilft, Angebote zu finden. Wichtiger Tipp: Preise vergleichen lohnt sich, ist aber auch anstrengend. Ihr könnt euch die Mühe auch sparen, indem ihr regelmäßig bei den GIGA Deals reinschaut. Wir berichten nur über (Amazon-) Schnäppchen, die konkurrenzlos günstig sind. Falls ihr doch selbst Preise vergleichen wollt: Erst das Produkt in den Warenkorb legen, dann bei idealo, Geizhals und Co. reinschauen. Ansonsten ist der Artikel ausverkauft, bevor ihr erfahren habt, ob es überhaupt ein Schnäppchen war. Generell gilt: Tagesdeals sind interessanter als Blitzdeals, aber auch Tagesangebote können innerhalb weniger Minuten ausverkauft sein! Vor allem heißbegehrte Konsolen-Bundles waren in der Vergangenheit in Windeseile vergriffen. Clevere Schnäppchenjäger wissen, dass die besten Angebote unter den Amazon Warehouse Deals zu finden sind. Am Prime Day gibt's nochmal bis zu 30 Prozent Rabatt auf die ohnehin schon reduzierten Versandrückläufer. Ein Reinschauen lohnt sich also, aber ihr solltet zügig zuschlagen, denn bei den Deals im Amazon Warehouse handelt es sich um Einzelstücke. Was weg ist, ist weg.

Weitere Spar-Tipps rund um den Prime Day in diesem Video:

