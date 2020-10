Der Prime Day bei Amazon ist heute gestartet, mit über einer Million Angeboten aus sämtlichen Kategorien. GIGA verrät euch die 100 besten Schnäppchen – zum Feierabend für euch frisch aktualisiert.

Wer 100 Euro Amazon-Guthaben kauft, bekommt aktuell 10 Euro geschenkt. Das Guthaben kann man auch für sich selbst nutzen. Die Aktion ist jedoch auf 50.000 Teilnehmer limitiert, schnell sein lohnt sich also. Zur Aktion bei Amazon

Amazon Prime Day Angebote: Das sind die 100 besten Deals

Bei der Flut an Prime-Day-Angeboten kann man schnell den Überblick verlieren. Die beliebtesten Amazon-Produkte waren bisher noch nie so günstig erhältlich, sodass sich der Blick auf jeden Fall lohnt. Wir haben uns durch das reichhaltige Sortiment gekämpft und präsentieren euch folgend die besten Schnäppchen nach Kategorien sortiert. Alle Preise gelten allerdings nur, solange der Vorrat reicht!

Top 5 Deals

Amazon-Dienste

Amazon-Geräte

Amazons hauseigene Geräte sind jedes Jahr die Bestseller am Prime Day, da sie zu absoluten Bestpreisen angeboten werden. Dank der Mehrwertsteuersenkung spart ihr dieses Jahr noch mehr.

Echo Smart Speaker mit Alexa

Fire TV & Tablets

Kindle E-Book-Reader

Gut zu wissen: Eure alten Amazon-Geräte könnt ihr gegen Gutscheine und Rabatte tauschen. Hier erfahrt ihr mehr zum Amazon Trade-In-Programm.

Fernseher

Netzwerk & Speicher

Smartphones & Tablets

Smartwatches & Fitness-Tracker

Smart-Home

Apple

Smartphone-Zubehör

Guthaben-Karten mit Boni

Gaming

Kopfhörer & Bluetooth-Lautsprecher

Saugroboter & Luftreiniger

Küche & Haushalt

Familie & Körperpflege

Prime Day 2020 bei Amazon: Datum, Infos, Besonderheiten

Prime Day ist eine groß angelegte, exklusive Rabattaktion für Amazon-Kunden. Nur Prime-Mitglieder können auf die Angebote zugreifen. Wer noch keine Mitgliedschaft hat, kann den Service 30 Tage lang kostenlos testen und nach dem Prime Day mit wenigen Klicks einfach wieder kündigen.

Start: Dienstag, 13. Oktober, 00:01 Uhr

Ende: Mittwoch, 14. Oktober, 23:59 Uhr

Dauer: 48 Stunden

Mehr als eine Million Angebote aus allen Kategorien, exklusiv für Prime-Mitglieder

Amazon Prime: Vorteile im Überblick

Mittlerweile hat sich der Prime Day zum größten Shopping-Event bei Amazon gemausert – größer noch als Black Friday oder Cyber Monday. Wegen Corona findet der Prime Day 2020 nicht wie üblich im Juli, sondern am 13. und 14. Oktober statt. Vorteil für Kunden: Das verlängerte Rückgaberecht gilt erstmalig auch für Bestellungen, die am Prime Day getätigt werden. So können zum Beispiel Weihnachtsgeschenke bei Nichtgefallen bis 31. Januar 2021 zurückgeschickt werden.

Weitere Artikel von uns findest Du übrigens auch in unserer Prime-Day-Story entspannt zum durchswipen.