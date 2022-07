Der Prime Day 2022 bei Amazon ist vorbei, doch manche Angebote sind weiterhin verfügbar. Wir haben uns die Deals ganz genau angesehen, Preise verglichen und listen die besten Schnäppchen.

Amazon Prime Day 2022: Die besten Angebote am Tag danach

Der Amazon Prime Day fand dieses Jahr am 12. und 13. Juli 2022 statt. Während der 48-stündigen Rabattschlacht hatten Prime-Mitglieder die Möglichkeit, die besten Amazon-Schnäppchen des Jahres abzugreifen. Aber auch nach dem 48-stündigen Deal-Marathon könnt ihr Geld sparen. Folgende Angebote lohnen sich weiterhin:

LG OLED77C17LB TV + DQP5 Soundbar Statt 5.998 Euro: OLED-TV-Bundle der Premium-Klasse deutlich günstiger als im Einzelkauf. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.07.2022 12:00 Uhr

Samsung Galaxy Tab S7 FE Statt 422 Euro: Android-Tablet mit 12,4-Zoll-Display, 64 GB internem Speicher, 4 GB RAM – inklusive S-Pen. Günstig wie nie zuvor! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.07.2022 06:17 Uhr

JBL Flip 5 Bluetooth-Box Statt 94,58 Euro: Wasserdichter, portabler Lautsprecher mit bis zu 12 Stunden Akku-Laufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.07.2022 06:07 Uhr

LG XBOOM ON7 Party-Lautsprecher Statt 449 Euro UVP: Bluetooth-Soundsystem mit DJ- und Karaoke-Funktion zum Tiefstpreis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.07.2022 12:06 Uhr

Godzilla - Limited Vintage Edition [Blu-ray] Statt 81,98 Euro: 12 Godzilla-Klassiker auf 12 Blu-rays. Ein Must-have für Fans! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.07.2022 12:03 Uhr

Jackery Explorer 240 Mobiler Stromspeicher Statt 299 Euro: Tragbare Powerstation mit 240Wh/67.200mAh, 230V/200W Steckdose + USB. Mobile Stromversorgung für Reise und Camping. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.07.2022 12:13 Uhr

Ninebot KickScooter E45D Statt 679 Euro UVP: Elektroroller mit 45 km Reichweite, Straßenzulassung und max. Geschwindigkeit von 20 km/h. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.07.2022 12:10 Uhr

Prime Day: Was ist das und wer darf mitmachen?

Wie der Name bereits vermuten lässt, ist der Prime Day ein exklusives Schnäppchenfest, bei dem nicht alle Amazon-Kunden Zugriff auf die Angebote haben, sondern ausschließlich Prime-Mitglieder. Prime kostet 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro im Monat und bietet viele weitere Vorzüge. Treue Amazon-Kunden besitzen ohnehin schon Prime und wer sich unsicher ist, kann den Service 30 Tage gratis testen.

Tipp: Startet den kostenlosen Probemonat kurz vor dem Prime Day, um alle Vorteile des Events mitzunehmen. So habt ihr beispielsweise 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote, was vor allem am Prime Day das Zünglein an der Waage sein kann. Falls euch Prime nicht zusagt, könnt ihr die Mitgliedschaft in eurem Amazon-Account mit nur wenigen Klicks wieder kündigen.

So holt ihr alles aus Amazon Prime raus:

Wie bereite ich mich optimal auf den Prime Day 2022 vor?

Um optimal vorbereitet in die Rabattschlacht zu ziehen und das maximale Sparpotential auszuschöpfen, solltet ihr folgende Dinge tun:

Nicht-Prime-Mitglieder sollten den Gratis-Monat (hier anmelden) kurz vor Event-Start nutzen. Legt euch vorab Wunschlisten mit Produkten an, die ihr kaufen wollt und installiert die Amazon-App. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald euer Wunschprodukt am Prime Day günstiger zu haben ist. Amazon-Angebote, die in Kürze starten, können beobachtet werden. Auch dann bekommt ihr eine Push-Benachrichtigung, sobald es losgeht. Power-Shopper können sich zudem den Amazon Assistant installieren. Das ist eine Erweiterung für euren Browser, die euch dabei hilft, Angebote zu finden. Wichtiger Tipp: Preise vergleichen lohnt sich, ist aber auch anstrengend. Ihr könnt euch die Mühe auch sparen, indem ihr regelmäßig bei den GIGA Deals reinschaut. Wir berichten nur über (Amazon-) Schnäppchen, die konkurrenzlos günstig sind. Falls ihr doch selbst Preise vergleichen wollt: Erst das Produkt in den Warenkorb legen, dann bei idealo, Geizhals und Co. reinschauen. Ansonsten ist der Artikel ausverkauft, bevor ihr erfahren habt, ob es überhaupt ein Schnäppchen war. Generell gilt: Tagesdeals sind interessanter als Blitzdeals, aber auch Tagesangebote können innerhalb weniger Minuten ausverkauft sein! Vor allem heißbegehrte Konsolen-Bundles waren in der Vergangenheit in Windeseile vergriffen. Clevere Schnäppchenjäger wissen, dass die besten Angebote unter den Amazon Warehouse Deals zu finden sind. Am Prime Day gibt's nochmal bis zu 30 Prozent Rabatt auf die ohnehin schon reduzierten Versandrückläufer. Ein Reinschauen lohnt sich also, aber ihr solltet zügig zuschlagen, denn bei den Deals im Amazon Warehouse handelt es sich um Einzelstücke. Was weg ist, ist weg.

Weitere Spar-Tipps rund um den Prime Day in diesem Video:

4 Tipps, mit denen du beim Amazon Prime Day richtig sparen kannst Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.