Amazon Prime Day 2023 im Oktober gestartet: Das sind die besten Angebote

Mit den „Prime Deal Days“ geht die größte Rabattaktion für Amazon Prime-Mitglieder heute und morgen in die nächste Runde. Hier gibt es die wichtigsten Infos und die besten Deals, bei denen ihr jetzt zuschlagen könnt. Mit dabei sind auch viele Amazon-Geräte zum absoluten Schnäppchenpreis.

Prime Day im Oktober 2023: Was ist das & was wird reduziert?

Der Prime Day ist ein exklusives Shopping-Event für Amazon Prime-Mitglieder. Der erste Prime Day 2023 fand am 11. und 12. Juli statt, der zweite findet am 10. und 11. Oktober statt. Dabei erhaltet ihr die besten Deals des Jahres für viele Produkte aus nahezu allen Bereichen.

Prime kostet 89,90 Euro im Jahr oder 8,99 Euro im Monat. Neue Mitglieder können den Service 30 Tage gratis testen und sollten dies kurz vor dem Prime Day tun, um alle Vorteile zu nutzen, einschließlich 30-minütigem Vorabzugriff auf Blitzangebote (hier geht’s zur 30-tägigen Testphase). Falls euch Prime nicht zusagt, könnt ihr die Mitgliedschaft in eurem Amazon-Account mit nur wenigen Klicks wieder kündigen.

Prime Day Deals: Die besten Angebote im Überblick

Wir haben uns die aktuellen Angebote am zweiten Prime Day ganz genau angesehen und die Preise mit denen anderer Händler verglichen. Bislang sind keine Apple-Geräte reduziert. Bei den letzten Prime-Days gab es auch keine Angebote für iPhones & Co., daher ist auch nicht mit Apple-Deals zu rechnen. Folgende Produkte sind aktuell im Preisvergleich bei Amazon am günstigsten erhältlich (Quelle: idealo.de):

Fire TV Stick Statt 44,99 Euro UVP: HD-Streaminggerät mit Alexa-Sprachfernbedienung & TV-Steuerungstasten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 01:31 Uhr

Echo Pop Statt 54,99 Euro UVP: Kompakter und smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit vollem Klang. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 01:20 Uhr

Der neue Echo Dot (5. Generation) Statt 59,99 Euro UVP: Smarter Lautsprecher mit Alexa und verbessertem Klang. Angebot nur für Prime-Kunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 01:43 Uhr

Echo Dot mit Uhr (5. Generation) Statt 74,99 Euro UVP: Smarter Lautsprecher mit Alexa und integrierter Uhr. Angebot nur für Prime-Kunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 00:04 Uhr

Der neue Echo Show 5 (3. Generation) Statt 109,99 Euro UVP: Kompakter smarter Touchscreen mit Alexa zum Steuern deines Smart Homes und mehr. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2023 23:38 Uhr

LG OLED55G29LA OLED TV (55 Zoll) Statt 2.499 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV mit webOS 22 & ThinQ, 120 Hz Bildwiederholungsfrequenz, HDMI 2.1 und HDR. Abzüglich 250 Euro Cashback durch den Hersteller. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 03:14 Uhr

Bose SoundLink Flex Statt 169,95 Euro UVP: Bluetooth Speaker, kabelloser, wasserdichter, tragbarer Outdoor-Lautsprecher in Schwarz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 02:11 Uhr

Sony WH-1000XM5 Statt 419 Euro UVP: kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer mit 30h Akku, Touch Sensor, Mikrofon und Schnellladefunktion. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 02:37 Uhr

Bose QuietComfort 45 Statt 349,95 Euro UVP: kabellose Bluetooth-Kopfhörer mit Active-Noise-Cancelling und Mikro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2023 23:15 Uhr

Bose QuietComfort Earbuds II Statt 299,99 Euro UVP: Die Bose QuietComfort Earbuds II bieten überragende aktive Geräuschunterdrückung und erstklassigen Klang für ein beeindruckendes und immersives Hörerlebnis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 02:56 Uhr

Samsung Galaxy Tab S7 FE Statt 649 Euro UVP: Tablet mit 12,4-Zoll-Display, 64 GB internem Speicher, 4 GB RAM und Wi-Fi. Inklusive S-Pen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 01:49 Uhr

Lenovo Tab M9 (9 Zoll) Statt 149 Euro: Android-Tablet mit 1340x800-Auflösung, WideView, 3GB RAM, 32GB SSD und Wi-Fi. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2023 23:12 Uhr

Lenovo Tab M10 (3rd Gen) (10,1 Zoll) Statt 179 Euro UVP: Android-Tablet mit 1920x1200-Auflösung, WUXGA, WideView, OctaCore, 3GB RAM, 32GB eMCP und Wi-Fi. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 03:08 Uhr

Samsung Galaxy Tab A8 WiFi Statt 159 Euro: Android-Tablet mit 10,5 Zoll TFT-Display, vier Lautsprechern, Octa-Core-Prozessor, 3 GB RAM, 32 GB Speicher und 7.040 mAh Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 03:35 Uhr

Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II Statt 79,95 Euro: Smartes Thermostat mit App-Funktion, kompatibel mit Amazon Alexa, Google Home und Apple HomeKit. Coupon aktivieren und 15 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 03:11 Uhr

AVM Fritz!Repeater 3000 AX Statt 189 Euro UVP: Wi-Fi 6 Repeater mit drei Funkeinheiten, bis zu 4.200 MBit/s: 2x 5 GHz-Band (bis zu 3.600 MBit/s), 2,4 GHz-Band. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 03:21 Uhr

AVM FRITZ!Box 7590 AX Statt 239 Euro: Wi-Fi 6 Router mit 2.400 MBit/s (5 GHz) und 1.200 MBit/s (2,4 GHz), bis zu 300 MBit/s mit VDSL-Supervectoring 35b. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 02:49 Uhr

Dell S3422DWG (34 Zoll) Statt 489 Euro UVP: WQHD Monitor, 1800R Curved Gaming Monitor mit 144Hz, VA, 1ms MPRT, AMD FreeSync Premium Pro, HDR 400, DisplayPort, 2x HDMI und 5x USB. Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 10.10.2023 02:51 Uhr

Dell S2721DS (27 Zoll) Statt 289,99 Euro UVP: QHD-Monitor mit 75Hz, IPS, 4ms, AMD FreeSync, 99% sRGB, Lautsprechern, DisplayPort & 2x HDMI. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 03:55 Uhr

Logitech K380 Statt 31,24 Euro: Kabellose Bluetooth-Tastatur, Multi-Device & Easy-Switch Feature, Windows- und Apple-Shortcuts. Für PC/Mac/Tablet. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 02:22 Uhr

Logitech G Pro X Superlight Statt 109 Euro: kabellose Gaming-Maus mit HERO 25K Sensor, 5 programmierbaren Tasten und 70 Stunden Akkulaufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 02:21 Uhr

Logitech MX Master 2S Statt 73,99 Euro: Kabellose Maus mit Bluetooth und 2.4GHz Verbindung via Unifying USB-Empfänger, 4000 DPI Sensor, Wiederaufladbarer Akku, Multi-Device, 7 Tasten, PC/Mac. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 03:28 Uhr

Logitech C920 HD Statt 59,99 Euro: Webcam mit Full-HD 1080p, mit 78° Blickfeld, Autofokus, Belichtungskorrektur, USB-Anschluss. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2023 23:20 Uhr

De'Longhi Magnifica S ECAM11.112.B Statt 399 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumdüse für Cappuccino, mit Espresso Direktwahltasten und Drehregler. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 03:22 Uhr

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 Statt 109,99 Euro UVP: Elektrische Schallzahnbürste mit 2 Programmen für Reinigung und Pflege. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 00:12 Uhr

Bosch IXO (7. Generation) Statt 61,74 Euro: Akkuschrauber mit 3,6V, 2,0Ah und 5,5Nm. Set inkl. Winkel-Aufsatz und Mikro-USB-Kabel in Kartonbox. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2023 22:25 Uhr

Xiaomi Robot Vacuum S12 Statt 299,99 Euro UVP: Saug- und Wischroboter, Smart Reinigungsplan mit LDS Navigation, 4000 Pa Saugkraft, 130 Min Laufzeit, Ladestation, App-Steuerung, kompatibel mit Google und Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 00:00 Uhr

Wie bereite ich mich optimal auf den Prime Day 2023 vor?

Um optimal vorbereitet in die Rabattschlacht zu ziehen und das maximale Sparpotential auszuschöpfen, solltet ihr folgende Dinge tun:

Nicht-Prime-Mitglieder sollten den Gratis-Monat (hier anmelden) kurz vor Event-Start nutzen. Legt euch vorab Wunschlisten mit Produkten an, die ihr kaufen wollt und installiert die Amazon-App. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald euer Wunschprodukt am Prime Day günstiger zu haben ist. Amazon-Angebote, die in Kürze starten, können beobachtet werden. Auch dann bekommt ihr eine Push-Benachrichtigung, sobald es losgeht. Wichtiger Tipp: Preise vergleichen lohnt sich, ist aber auch anstrengend. Ihr könnt euch die Mühe auch sparen, indem ihr regelmäßig bei den GIGA Deals reinschaut. Wir berichten nur über (Amazon-) Schnäppchen, die konkurrenzlos günstig sind. Falls ihr doch selbst Preise vergleichen wollt: Erst das Produkt in den Warenkorb legen, dann bei idealo, Geizhals und Co. reinschauen. Ansonsten ist der Artikel ausverkauft, bevor ihr erfahren habt, ob es überhaupt ein Schnäppchen war. Generell gilt: Tagesdeals sind interessanter als Blitzdeals, aber auch Tagesangebote können innerhalb weniger Minuten ausverkauft sein! Vor allem heißbegehrte Konsolen-Bundles waren in der Vergangenheit in Windeseile vergriffen. Clevere Schnäppchenjäger wissen, dass die besten Angebote im Amazon Retourenkauf-Shop (ehemals Warehouse-Deals) zu finden sind. Am Prime Day gibt’s meist nochmal bis zu 30 Prozent Rabatt auf die ohnehin schon reduzierten Versandrückläufer. Das Reinschauen lohnt sich also, aber ihr solltet zügig zuschlagen, denn bei den Deals beim Amazon-Retourenkauf handelt es sich um Einzelstücke. Was weg ist, ist weg.

Nicht nur Prime-Mitglieder können bei Amazon sparen:

Aktuelle gute Angebote findet ihr auch jederzeit in unserem regelmäßig aktualisierten Amazon-Schnäppchen-Artikel:

Weitere Spar-Tipps rund um den Prime Day findet ihr in diesem Video:

4 Tipps, mit denen du beim Amazon Prime Day richtig sparen kannst Abonniere uns

auf YouTube

Sollen die Prime-Day-Angebote den Black Friday ersetzen?

Natürlich denken viele von euch bei Amazon-Angeboten im Herbst zuerst einmal an den Black Friday oder Cyber Monday. Jedoch soll der Prime Day nicht den Black Friday oder Cyber Monday ersetzen, sondern euch nur eine weitere exklusive Möglichkeit geben, gute Schnäppchen zu ergattern. Da der zweite Prime Day 2023 am 11. und 12. Oktober stattfindet, wird es auch beim nächsten Shopping-Event zu keiner Überschneidung der Rabattaktionen kommen, da jene Shopping-Events im Jahr 2023 für den 24. und 27. November angesetzt sind.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.