Amazon Prime Day 2024: Erste Deals gestartet – Tipps & Tricks zum Shopping-Event

In weniger als zwei Wochen ist es wieder so weit: Der Prime Day startet und ihr bekommt als Prime-Mitglied die Möglichkeit, tolle Schnäppchen in zahlreichen Kategorien zu ergattern. Hier erhaltet ihr die wichtigsten Infos zum Amazon Prime Day 2024 und erfahrt, wie ihr euch optimal darauf vorbereitet. Zusätzlich zeigen wir euch die besten Angebote, bei denen ihr bereits jetzt sparen könnt.

Wann beginnt der Prime Day 2024 & welche Angebote gibt es?

Amazon hat endlich offiziell das Datum für den Prime Day 2024 bekannt gegeben. Das Shopping Event findet am 16. und 17. Juli 2024 statt. Zugleich sind die ersten guten Angebote für Amazon-Services gestartet:

Music Unlimited: Falls ihr Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert habt, könnt ihr den Service jetzt als Prime-Mitglied fünf Monate lang kostenlos testen.

Falls ihr Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert habt, könnt ihr den Service jetzt als Prime-Mitglied fünf Monate lang kostenlos testen. Audible: Bis zum 31. Juli könnt ihr Audible als Prime-Mitglied drei Monate lang kostenlos testen und erhaltet dabei drei Hörbücher gratis.

Bis zum 31. Juli könnt ihr Audible als Prime-Mitglied drei Monate lang kostenlos testen und erhaltet dabei drei Hörbücher gratis. Extra-Rabatt beim Retourenkauf: Bis zum 15. Juli erhaltet ihr zusätzliche 20 Prozent Rabatt auf viele bereits reduzierte Produkte.

Wie der Name bereits vermuten lässt, ist der Prime Day ein exklusives Shopping-Event, bei dem nicht alle Amazon-Kunden Zugriff auf die Angebote haben, sondern ausschließlich Prime-Mitglieder. Prime kostet 89,90 Euro im Jahr oder 8,99 Euro im Monat und bietet viele weitere Vorzüge. So könnt ihr neuerdings euren Prime-Account mit Lieferando verknüpfen, um kostenlose Lieferungen zu erhalten. Treue Amazon-Kunden besitzen ohnehin schon Prime und wer sich unsicher ist, kann den Service 30 Tage gratis testen. Die Angebote sind äußerst vielfältig und lohnen sich vor allem bei Elektronik-Produkten.

Die besten bereits verfügbaren Schnäppchen

Damit ihr nicht auf den Start des Prime Days warten müsst, haben wir euch hier die besten bereits verfügbaren Angebote bei Amazon herausgesucht. Einige davon gehören bereits zu den offiziellen Prime-Day-Vorabangeboten und sind nur für Prime-Kunden verfügbar.

Anker Prime Powerbank Statt 99,99 Euro UVP: 12.000mAh 2-Port Ladegerät mit 130W Leistung & smartem Display. Coupon aktivieren und 10 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.07.2024 06:22 Uhr

Hisense 50E7KQ (50 Zoll) Statt 599 Euro UVP: 4K-Fernseher mit QLED, Smart-TV-Funktionen, HDR, Dolby Vision, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, Frameless, Wi-Fi, Bluetooth, Alexa und Dolby Atmos. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.07.2024 12:04 Uhr

ASUS Vivobook Go 15 OLED (15,6 Zoll) Statt 529 Euro UVP: Full-HD-Laptop mit 60Hz/0,2ms OLED Display, Intel Core i3-N305, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel UHD und Windows 11. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.07.2024 11:58 Uhr

Amazon eero Pro 6 im Doppelpack Statt 446,30 Euro: Mesh-Wi-Fi-6-Router-System mit integriertem Zigbee Smart-Home-Hub, Abdeckung bis zu 380 m². Nur für Prime-Kunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.07.2024 11:55 Uhr

Koorui Portable Monitor (15,6 Zoll) Statt 169,99 Euro UVP: Tragbarer Monitor mit IPS-Panel, zwei Lautsprechern und Mini HDMI / USB-C-Anschluss. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.07.2024 11:33 Uhr

soundcore P20i True Wireless Earbuds Statt 39,99 Euro: Kabellose Bluetooth-Kopfhörer mit 10-mm-Treiber, anpassbarem EQ, 30 Std. Spielzeit, IPX5 wasserfest, 2 Mikros mit KI. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.07.2024 10:45 Uhr

Sony WF-C500 Statt 99,90 Euro UVP: Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer, Earbuds mit IPX4 Rating und bis zu 20h Akkulaufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.07.2024 11:59 Uhr

Comfee MPPHA-05CRN7 Statt 299 Euro UVP: Mobiles Klimagerät mit 5000 BTU & 1,4kW, für Raumgrößen bis 49 m³. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.07.2024 12:06 Uhr

iRobot Roomba Combo Essential (Y0112) Statt 299 Euro UVP: Saug- und Wischroboter mit leistungsstarkem Saugen und Wischen, 4-Stufen-Reinigungssystem, 3 Saugstufen und Spot-Cleaning. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.07.2024 11:52 Uhr

Noch mehr aktuelle Amazon-Schnäppchen findet ihr hier:

Wie bereite ich mich optimal auf den Prime Day 2024 vor?

Um optimal vorbereitet in die Rabattschlacht zu ziehen und das maximale Sparpotential auszuschöpfen, solltet ihr folgende Dinge tun:

Gratis-Monat für Nicht-Prime-Mitglieder: Nutzt den kostenlosen Probemonat kurz vor dem Event (hier anmelden). Wunschlisten anlegen: Erstellt Wunschlisten mit Produkten, die ihr kaufen wollt, und installiert die Amazon-App. Ihr erhaltet Benachrichtigungen, wenn eure Wunschprodukte am Prime Day günstiger sind. Amazon-Angebote beobachten: Überwacht Angebote, die in Kürze starten. Ihr bekommt Push-Benachrichtigungen, sobald es losgeht. Preise vergleichen: Ein Preisvergleich lohnt sich. Alternativ könnt ihr bei den GIGA Deals vorbeischauen – wir berichten nur über konkurrenzlos günstige Schnäppchen. Effektiver Preisvergleich: Legt das Produkt in den Warenkorb und vergleicht dann bei Idealo oder Geizhals. So vermeidet ihr, dass der Artikel ausverkauft ist, bevor ihr den besten Preis findet. Tagesdeals vs. Blitzdeals: Tagesdeals sind oft interessanter, können aber schnell ausverkauft sein. Besonders begehrte Artikel wie Konsolen-Bundles sind oft schnell vergriffen. Amazon Retourenkauf-Shop: Clevere Schnäppchenjäger finden die besten Angebote im Amazon Retourenkauf-Shop (ehemals Warehouse-Deals). Am Prime Day gibt es meist bis zu 30 Prozent zusätzlichen Rabatt auf reduzierte Versandrückläufer. Schnell zuschlagen lohnt sich, da die Deals oft Einzelstücke sind.

Weitere Spar-Tipps rund um den Prime Day findet ihr in diesem Video:

Soll der Prime Day den Black Friday ersetzen?

Natürlich denken viele von euch bei Amazon-Angeboten zuerst einmal an den Black Friday oder Cyber Monday. Jedoch soll der Prime Day nicht den Black Friday oder Cyber Monday ersetzen, sondern euch nur eine weitere exklusive Möglichkeit geben, gute Schnäppchen zu ergattern. Da der Prime Day im Juli stattfindet und der zweite Prime Day bisher immer im Oktober stattfand, wird es auch beim nächsten Shopping-Event zu keiner Überschneidung der Rabattaktionen kommen, da der Black Friday dieses Jahr für den 29. November angesetzt ist.

