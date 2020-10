Im Rahmen des Prime Day 2020 hat Amazon eine Vielzahl an Filmen und Serien mit bis zu 50 Prozent Rabatt im Angebot. Darunter befinden sich echte Highlights, wie zum Beispiel Joker, A Star is Born, Wonder Woman und mehr.

Amazon Prime Facts

Amazon Prime-Video-Angebot: Filme & Serien mit bis zu 50% Rabatt

Film- und Serienfans aufgepasst: Wenn ihr eure digitale Bibliothek um einige Klassiker erweitern wollt, solltet ihr euch das aktuelle Prime-Video-Angebot bei Amazon ansehen. Zum am 13. und 14. Oktober 2020 stattfindenden Prime Day hat Amazon diverse Highlights radikal im Preis reduziert. Unter den Angeboten befinden sich sowohl Filme als auch Serien zum Kauf ab 3,89 Euro.

Zu den Prime-Video-Angeboten bei Amazon

Allerdings können nur Prime-Mitglieder die Titel zum Schnäppchenpreis ergattern. Falls ihr noch keine Mitgliedschaft habt, könnt ihr Prime 30 Tage lang kostenlos testen und nach dem Prime Day wieder kündigen. Die Filme und Serien gehören dann euch, auch ohne aktive Prime-Mitgliedschaft.

Amazon Video-Deal zum Prime Day 2020: Diese Knaller sind dabei

Die Auswahl ist riesig. Sie umfasst sowohl Klassiker und Kultserien als auch aktuelle Filme und Serien in HD. Ein paar Titel aus unterschiedlichen Genres haben wir für euch als Kostprobe herausgepickt:

Filme

So könnt ihr am Prime Day noch mehr sparen:

Alle Prime-Day-Angebote bei Amazon ansehen

Serien

Prime Day 2020 bei Amazon: Weitere Angebote