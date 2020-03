Amazon Prime Video: 9.-15. März – diese Woche neu

Die Woche vom 9. Bis zum 15.3. bringt bei Amazon nur eine neue Serie, aber dafür fünf neue Filme. GIGA stellt euch die einzelnen Neuheiten vor.

Die Serien-Zugänge bei Amazon Prime Video sind diesen Monat eher schwach. In dieser Woche wieder nur eine neue Serie und die dürfte am Interesse des deutschen Publikums vorbeigehen. Dafür gibt es diese Woche aber etwas für Fußballfans und ein paar Thriller. Ihr könnt natürlich für die Planung eurer Filmabende auch jederzeit in unsere Monatsübersicht der Neuheiten bei Amazon Prime Video schauen.

Das sind die neuen Filme und Serien dieser Woche bei Amazon Prime Video:

The Test: A New Era For Australia’s Team – Staffel 1 – 11.03.

Der Cricket-Sport erfreut sich in den früheren britischen Kolonien Australien und Indien höchster Beliebtheit, während er bei uns weitgehend unbekannt ist. Diese Serie behandelt einen Manipulations-Skandal innerhalb des australischen Cricket-Männerteams und zeigt, wie sich die Mannschaft das Vertrauen ihrer Fans zurückerkämpft. Vermutlich ein Film-Highlight für die rund 7.000 deutschen Cricket-Spieler und deren Fans.

Amazon Prime Video: Neue Filme in dieser Woche

In der letzten Woche hat Amazon die ersten beiden Teile der „Purge-Reihe“ gestartet, diese Woche ist Teil drei dran, „“. Fußballfans bekommen einen Einblick in das Leben von und außerdem gibt’s noch zwei Thriller und einen humorvollen Streifen aus Frankreich.

11. März: Rebellinnen – Leg dich nicht mit ihnen an

Sandra kehrt in das Kaff ihrer Kindheit zurück und findet dort einen Job in der Fischkonservenfabrik. Sie lebt sich gut ein und findet sogar neue Freundinnen. Die stehen ihr auch bei, als sie ihren übergriffigen Chef aus Versehen tötet. In seinem Spind finden sie auch noch eine Tasche voller Geld, die dem örtlichen Obergangster gehört.

15. März: Diego Maradona

Der Oscar-prämierte Regisseur Asif Kapadia hat aus über 500 Stunden unveröffentlichtem, privaten Filmmaterial eine Dokumentation über einen der größten Fußballspieler der Welt geschaffen.

15. März: Luna

Die 17-jährige Luna fährt mit ihrer ganz normalen Familie in den Urlaub. Doch so normal ist die Familie doch nicht: Der Vater ist russischer Agent und die Familie wird brutal ermordet – nur sie überlebt. Erst ist sie geschockt, doch dann geht sie zum Gegenangriff über…

15. März: The First Purge

Irgendwie muss das mit diesen „Purge“-Tagen ja angefangen haben und diese Geschichte erzählt das Prequel „The First Purge“. Alles begann damit, dass die „New Founding Fathers of America“ eine soziologische Theorie testen wollen, nach der sich die Kriminalitätsrate deutlich drücken lässt, wenn einen Tag im Jahr alle Verbrechen straffrei sind.

15. März: Skyscraper

Der Ex-Marine Will Sawyer (Dwayne Johnson) wird in Hing Kong Sicherheitsberater der technisch fortgeschrittensten Hochhauses „Pearl“. Als Sawyer ein Tablet gestohlen wird, mit dem sich das gesamte Sicherheitssystem des Hochhauses steuern lässt, bricht das Chaos aus. Ein Terrorist will den Wolkenkratzer angreifen und er hat jede Menge Doppelagenten.

Nächste Woche gibt es deutlich mehr neue Filme, also freute euch auf unsere nächste Liste.

Welche Streaming-Anbieter nutzt ihr?

Netflix, Amazon Prime, DAZN - die Zahl der Streaming-Anbieter wächst und wächst. Welche Anbieter nutzt ihr? Und vor allem warum? Welcher vereint eurer Meinung nach die meisten Vorteile? Oder nutzt ihr mehrere Anbieter gleichzeitig?

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.