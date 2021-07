Neue Filme und Serien bei Amazon Prime im August: Es gibt gleich mehrere neue Serien und einen Haufen interessanter Filme. Darunter die legendäre Dark-Knight-Trilogie mit Christian Bale als Batman. Bei GIGA erfahrt ihr, auf was ihr euch sonst noch freuen dürft.

Neue Serien und Staffeln bei Amazon Prime

„Kevin Can F**K Himself“ ist eine herrliche Serie mit schwarzem Humor, die ihr ab dem 27. August sehen könnt. Scheinbar im Stil von Serien wie „King of Queens“ spielt Annie Murphy die Ehefrau von Kevin, einem unmotivierten Kabeltechniker. Sie umsorgt ihn, wie es erwartet wird, aber in ihrem Kopf bringt sie ihn in endlosen Variationen um...

Die Thriller-Serie „Cruel Summer“ spielt mit der Idee, dass ein allseits beliebtes Mädchen in den 90ern verschwindet und eine Außenseiterin steigt auf zur beliebtesten Schülerin. Bis die Entführte nach 3 Jahren wieder auftaucht und sie mit schweren Vorwürfen überzieht. Aus abwechselnden Perspektiven erleben die Zuschauer mit, was wirklich passiert ist.

Cruel Summer - Staffel 1 6. August Modern Love - Staffel 2 13. August 9 Perfect Strangers – Staffel 1 20. August Kevin Can F**K Himself – Staffel 1 27. August

Amazon Prime August 2021: Neue Filme

Wer mehrteilige Filmserien mag, kann sich diesen Monat freuen: Im August zeigt Amazon Prime Video die vier Thriller der Jussi Adler-Olsen-Tetralogie und alle drei Filme der Batman-Dark-Knight-Trilogie.

