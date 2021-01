Film Veröffentlichung

Saliya (Kostja Ullmann) ist fast blind. Das hat ihn aber nicht gehindert, sein Abi zu machen und dann einen Job in einem Münchener Nobelhotel zu ergattern. Sein Kumpel Max deckt ihn, aber verschiedene Umstände machen das Versteckspiel immer schwieriger.

Dreamgirls spielt im Detroit des Jahres 1962. Der Film beschreibt die Geschichte dreier junger Sängerinnen, die als „The Dreamettes“ berühmt werden wollen. Stars wie Beyoncé Knowles, Jamie Foxx, Jennifer Hudson und Eddie Murphy machen ihn zu etwas Besonderem.

Der dritte Teil der Spider-Man-Reihe mit Tobey Maguire und Kirsten Dunst. Hier kommts von allen Seiten: Der Mörder von Onkel Ben stellt sich genauso gegen ihn, wie sein Kumpel Harry als neuer „Grüner Kobold“. Und dann kommt noch eine außerirdische Lebensform hinzu, die ihn in einen „schwarzen Spider-Man“ verwandelt.

Bliss 05.02.

Der „Kaufhaus-Cop“ aus Teil 1, Paul Blart, reist zu einer Wachschutz-Messe nach Las Vegas. Als Gangster versuchen, dort alle Casinos auszurauben, zeigt Paul, was in ihm steckt.

Wir Beide 06.02.

Violet (Piper Perabo) will in New York als Songwriterin groß herauskommen. Eigentlich würde sie lieber singen, aber ihre Schüchternheit hindert sie. Um leben zu können, arbeitet sie in der Bar „Coyote Ugly“ und dort lernt sie langsam, ihre Schüchternheit abzulegen, weil sie sich gegen die Kolleginnen durchsetzen muss.

Polizeianfänger Nick (Luke Kleintank) hat sich eine heiße Nacht ausgesucht, um seinen Dienst in L.A. zu beginnen: Mit seinem alten Partner Ray (Thomas Jane) muss er nicht nur ein Mädchen finden, das von Drogenhändlern entführt wurde, sondern sich auch vor zwei Polizistenmördern schützen.

Bens Heimatdorf soll für den Braunkohlen-Bergbau abgerissen werden, also zieht die Familie um. Das bedeutet auch eine neue Schule für Ben. Dort ist er nicht der einzige Neuling. Sein Konkurrent heißt Tariq und kommt aus Syrien. Die beiden sind vom ersten Moment an Gegner, aber lernen dann, dass sie mehr eint als trennt.

Sue Ann (Oscar-Gewinnerin Octavia Spencer) lebt vereinsamt in einem kleinen Kaff. Eines Tages wird sie von Jugendlichen angesprochen und stellt ihnen sogar ihren Keller für eine Party zur Verfügung. Hinter der ganzen Freundlichkeit steht allerdings der Wunsch nach Rache: In ihrer Jugend haben die Eltern der Kids ihr einen bösen Streich gespielt und nun will sie es ihnen zurückzahlen.

Tom Hanks spielt in diesem Spielberg-Streifen den Captain John H. Miller. Er hat den Auftrag bekommen, einen Soldaten aus der Hölle des 2. Weltkrieges zu holen und nach Hause zu bringen, denn seine drei Brüder sind bereits gefallen und die Army will der Mutter keine vierte Todesnachricht überbringen.

Der Kultstreifen von 1978 gehört zu den beiden Tanzfilmen, die John Travolta zum Star machten. Um ihn als „Danny“ und Olivia Newton-John als „Sandy“ kreist die ganze Handlung – ergänzt durch Bandenkriege, Tanz und Disco-Musik. Der Soundtrack stand in vielen Ländern auf Platz 1 der Charts

Und wieder muss Johnny English (Rowan Atkinson) als Agent des britischen Geheimdienstes MI7 die Welt retten. In Hong-Kong soll er den chinesischen Premierminister vor einem Anschlag bewahren.

Spannender und actionreicher Science Fiction, in dem die Navy Raumschiffe bekämpfen muss, bevor diese über eine gekaperte menschliche Satellitenstation Kontakt mit ihrer Heimatwelt aufnehmen kann.

The Map Of Tiny Perfect Things 12.02.

Mark steckt in einer Zeitschleife und erlebt denselben Tag wieder und wieder. Eines Tages trifft er Margaret, die auch in derselben Schleife steckt. Jetzt versuchen sie gemeinsam, den Tag immer ein kleines Stück mehr zu beeinflussen, um aus der Zeitschleife zu entkommen.

Amazon präsentiert an diesem Tag gleich vier Teile der „Transformers“-Serie. Basierend auf den Spielzeugen von Hasbro geht es um den Krieg zwischen zwei Fraktionen einer außerirdischen Roboterrasse, der auf der Erde ausgetragen werden soll. Der junge Sam Witwicky (Shia LaBeouf) spielt dabei eine wichtige Rolle, denn er besitzt den Schlüssel, mit dem die bösen Decepticons den „Allspark“ finden könne, der einst den Maschinen das Leben eingehaucht hat. Darum wird er von „Optimus Prime“ und seinen „Autobots“ beschützt.

Songbird 12.02.

Songbird spielt im Jahr 2024 – dem vierten Jahr der COVID-19-Pandemie. Mehr als 100 Millionen Menschen sind bereits gestorben. Infizierte werden in Quarantänelager gebracht und sich selbst überlassen.

In diesem Film über einen Freiheitskämpfer aus dem 14. Jahrhundert, der später zum schottischen König Robert I. wurde, wird eine Überlieferung erzählt, in der „Robert the Bruce“ verletzt von einer Bauernfamilie gepflegt wurde und so eine Menge über das Leben der einfachen Leute lernte.

Tom Cruise spielt den Ex-Militärpolizisten Jack Reacher, der in einem seltsamen fall ermittelt. Einem Army-Scharfschützen werden Morde zur Last gelegt, aber irgendwie scheint bei dem Attentat nichts zu stimmen. Als er ermittelt, stellen sich ihm einflussreiche Gegner in den Weg.

Fortsetzung des Films „Trainspotting – Neue Helden“, in dem Mark Renton (Ewan McGregor) nach 20 Jahren in seine Heimatstadt zurückkehrt. Er hat den Absprung geschafft, aber seine alten Freunde bekommen ihr Leben immer noch nicht in den Griff.

Der berühmt gewordene Film nach dem gleichnamigen Buch einer jungen Drogenaussteigerin. Die 13-jährige Christiane F. entflieht der Familie, landet bei den Kids vom Bahnhof Zoo und nimmt schon schnell harte Drogen. Zur Beschaffung landet sie schließlich in der Prostitution.

Ava (Jessica Chastain) ist Profikillerin im Dienst einer dubiosen Organisation. Als der letzte Auftrag schiefgeht, wird sie zu einer Zwangspause verdonnert, aber eigentlich wurde sie zum Abschuss freigegeben. Jetzt muss sie ihr gesamtes Können einsetzen, um aus dieser Situation zu kommen.

Reese Witherspoon spielt eine junge Frau, die einen Trip durch die USA beginnt, um ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Sie kämpft sich 1.600 km durch das Land und macht dabei die verschiedensten positiven und negativen Begegnungen.

Herrlich kitschiger Film mit Claire Danes, Robert De Niro und Michelle Pfeiffer. Eine Sternschnuppe fällt vom Himmel und verwandelt sich in eine junge Frau. Prinzen und eine Hexe sind gleichermaßen hinter diesem „Schatz“ her – aber der hat andere Pläne.

Jordan Sanders ist eine knallharte, unfreundliche Geschäftsfrau. Als sie in einen Streit mit einem Mädchen gerät, wünscht sich diese, dass Jordan wieder 13 Jahre alt wäre. Am nächsten Morgen wacht sie als Teenager auf. Um ihr Unternehmen weiter führen zu können, muss ihre Assistentin sie vertreten, während sie zurück auf die Schulbank muss.

Als die Zombies die Welt überrennen, soll Gerry Lane (Brad Pitt) mit einem Virologen den „Patient Null“ finden, damit ein Impfstoff entwickelt werden kann. Im Laufe des Films zeigt sich, dass die Zombies nicht mehr geheilt werden können. Aber die Menschen können sich mit einem neuen Virus für diese „unsichtbar“ machen, um den Kampf aufzunehmen.

Im Winter 1943 will ein britischer Geheim-Trupp den Nuklearwissenschaftler Dr. Fabien entführen, der für die Nazis eine Superwaffe entwickeln soll. Auf der Flucht vor den Nazis sind plötzlich auch die Russen hinter ihnen her, denn auch sie haben Interesse an der Waffe. Als einzige Verbündete bieten sich ein paar Partisanen an...

Secret-Service-Agent Vic Davis (Ryan Phillippe) will seinen Sohn vom College abholen. Weil er sich verspätet, sind nur noch sein Sohn und Erin auf dem Campus. Als Söldner die Tochter eines hohen Richters entführen, muss Vic sich der Bedrohung allein stellen.